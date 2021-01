Rating: ¿Cómo fueron los cambios en la programación de eltrece?

El canal del barrio porteño de Constitución ya hizo cambios, estiró a Bienvenidos a bordo hasta casi las 23.00, para darle paso a Te doy la vida

El nuevo horario estelar debutó de manera desigual en materia de rating. El líder es Minuto para ganar, con muy buenos números, seguido de Fuerza de mujer, que conserva su promedio, y Monzón, que bajó con respecto a su debut. Del lado de eltrece, el canal del barrio porteño de Constitución ya hizo cambios, estiró a Bienvenidos a bordo hasta casi las 23.00, para darle paso a Te doy la vida.

La primera carrera de la noche del jueves fue la de Marley y Guido Kaczka. Telefe sacó ventaja por el buen piso que le dejó el noticiero al programa de juegos. "Minuto para ganar comenzó con 8,6 y llegó a una marca máxima de 13,2 puntos, mientras que Bienvenidos a bordo llegó a los 8,2 puntos.

Luego el mano a mano de las novelas fue para Fuerza de mujer, que lideró la franja con picos de 11 puntos. El sexto capítulo de Te doy la vida en la pantalla de eltrece obtuvo un pico de 7,9 puntos. La serie de Monzón llegó a tocar picos de 7 puntos.

Rating: La sorpresa de Laurita Fernández

La competencia del mediodía se recalentó con un hecho imprevisto. Ángel de Brito y sus angelitas tuvieron que aislarse por el Covid-19 positivo de Maria Brey. Laurita Fernández tomó la conducción de LAM acompañada de nuevas panelistas: Maite Peñoñori, Barby Franco, Luciana Elbusto y Sofía Macaggi.

El ciclo de eltrece ganó el minuto a minuto del rating el mediodía del lunes, cuando debutó la conductora. Este martes, si bien el programa de espectáculos no pudo contra Moisés que lideró con picos de 5 puntos, luego el mano a mano entre los dos canales se emparejó.

Flor de equipo tuvo un pico de 5,5 y LAM trató la polémica por las vacunas contra el coronavirus y llegó a 5,2. Pasado el mediodía, LAM comenzó a liderar con 5,5, mientras Telefe apostó a la entrevista intragable con Matías Alé, y se mantuvo cerca de los 5 puntos. En los minutos finales, Florencia Peña subió a 6,5 con la confirmación de Sol Pérez como nueva participante de MasterChef Celebrity.

Si bien con el calor los números de todos los programas han bajado, a la tarde lideró Cortá por Lozano con picos de 8,2, seguido de 100 argentinos dicen, con 6,5 y Mamushka, con una marca máxima de 5,9 puntos.

Canal que ganó el rating del martes 26 de enero

Tras ganar las tres franjas, Telefe se quedó con el día, por una diferencia de 1,6 puntos. Además, tuvo los tres programas más vistos del día.

Promedio del día por canal

Telefe: 7,5

eltrece: 5,9

El Nueve: 2,6

América: 1,9

TV Pública: 0,4

Los tres programas con más rating

Fuerza de mujer: 10,7

Minuto para ganar: 9,9

Alas rotas: 7,9

Destacados del rating del martes 26 de enero

Fuerza de mujer alcanzó un rating de 10,7 puntos y fue lo más visto del día. A pesar de esto se mantuvo por debajo de su promedio habitual por tres décimas, si se toman en cuenta los números obtenidos en lo que va del año.

Nosotros a la mañana cosechó 3,5 puntos, la más alta marca de los últimos doce días. Intrusos midió 2,5 puntos. Además de ser lo más visto del canal, obtuvo la medición más alta de las últimas dos semanas.

En El Nueve, Tele 9 al mediodía tuvo un rating de 4,2 puntos y se ubicó como lo más visto del canal. Además, se mantuvo por arriba de su promedio habitual por siete décimas, de acuerdo a lo obtenido en estos primeros días del año.

Los Mammones promedió 2,1 puntos. No sólo se mantuvo por arriba de su promedio por cinco décimas, sino que también fue el tercer programa más visto del canal. Te doy la vida marcó 6,1 puntos. Fue el tercer programa más visto del canal y se mantuvo por arriba de su promedio por tres décimas, con respecto a lo obtenido en su primera semana. En El Nueve, Todo puede pasar obtuvo un rating de 1,2 puntos, fue la marca más baja de la última semana.

Los Mammones crece en el rating con confesiones escandalosas

Uno de los aciertos de Los Mammones es el quiebre entre el segmento de Jey Mammon y el de su personaje Estelita. Mientras en el primero el conductor se luce con sus diálogos, cuando se transforma en entrevistadora se permite (merced a la hora), una gran cantidad de licencias que potencian la propuesta del programa. Sofía "Jujuy" Jiménez pasó por el living de Estelita, con su habitual predisposición, aunque algo temerosa del impredecible cuestionario.

En el ida y vuelta pasaron anécdotas picantes de su adolescencia, juguetes sexuales, y también un momento "vergonzoso" de sus primeros pasos en la profesión: cuando protagonizó un videoclip con el grupo Los Nocheros.

"En el videoclip que actué peor fue en el de Los nocheros. Yo no entendí el concepto, eran como unos planos en los que yo aparecía seria. Tampoco tenía que hacer demasiado, eran como caritas de acting", explicó ante la risa del conductor.

Rápida de reflejos, la producción comenzó a pasar imágenes del clip de 2018, lo que despertó las carcajadas de la conductora de Informados de todo y más anécdotas de ese momento: "¿Ves? Nunca supe qué hacía ahí, no había mucha dirección. Lo hice de onda porque los quiero. Era la primera vez que hacía un videoclip, pero yo no sabía bien qué tenía que hacer. Fue un lujo, me mandé pero nunca pregunté qué tenía que hacer".