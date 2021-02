Rating: Marley se impone con anuncios de su vida personal

En su ciclo dominical Por el mundo en casa, el conductor reveló que evalúa una acción que transformaría su existencia cotidiana junto a su hijo MIrko

Marley se impone de lunes a jueves en el rating con su Minuto para ganar, y los domingos con el clásico Por el mundo en casa. Este domingo 31 de enero, en una nueva edición de ese ciclo, que debió reformular en 2020 por la pandemia del coronavirus, Marley recorrió la costa argentina junto a Lizy Tagliani y Florencia Peña.

El trío no solo visitó distintas localidades, como Mar del Plata, Cariló y Pinamar, sino que también se divirtió a lo grande entre bromas y bloopers. Durante el transcurso del programa, además de compartir con el público el reencuentro entre Mirko y Felipe, el hijo de Peña, el conductor reveló si está listo para volver a ser padre.

"Sabemos que estás con tu hijo, Felipe", le dijo Marley a Florencia ni bien se encontraron por las calles de Pinamar. "Sí, pero no te quiere ver. Le dije: ‘¿vamos a ver a Marley?’, y me respondió que no", le contó ella.

Poco a poco, la charla derivó en la posibilidad de que el conductor de Minuto para ganar tenga otro niño para que pueda jugar con Mirko. "No se si quiere otro ¿Vos querés otro?", le consultó Peña. "Lo estoy pensando. Es mucho más trabajo de lo que yo me imaginaba, pero bueno...", respondió él.

"No es lo que esperábamos, ¿no?", retrucó Flor entre risas. "Si no fuese por los seguidores...", acotó Tagliani haciendo referencia a las más de 5 millones de personas que siguen al pequeño en Instagram.

El reencuentro entre Mirko y Felipe

Hace unos meses, en una entrevista, Florencia Peña confesó que el menor de sus hijos no se lleva bien con el pequeño de Marley. "Nace Mirko, nace Felipe, los juntamos... ¡Pero se odian! Todos son amigos, pero mi hijo con él no", contó durante su visita a PH: Podemos Hablar. "Cuando le digo: ‘¿vamos a lo de Mirko?’, empieza a llorar. ‘No, a lo de Mirko no quiero’, me dice".

Después de meses sin verse debido a la cuarentena, finalmente las cámaras de Por el mundo registraron el reencuentro entre los dos pequeños de tres años. "Vamos a juntar a Felipe con Mirko a ver si se llevan bien hoy en día", explicó el conductor del programa.

"Estoy cruzando los dedos porque hoy Felipe dijo: ‘¿dónde está Mirko?’. Es la primera vez que pregunta por él", agregó esperanzada Peña. "Si lo logramos, va a ser la primera vez que aunque sea se saluden, porque hasta ahora se ignoran y se odian", agregó.

Para alegría de sus padres, que son grandes amigos, esta vez los chicos tuvieron un encuentro armonioso. "Hola Mirko", saludó Felipe. "Hola", respondió él, que estaba más emocionado por el paseo que iban a dar que por la cita de juegos. "Quiero ir al tren de la alegría", le pidió a su papá.

Una vez arriba del trencito, ambos se divirtieron con los personajes que los acompañaban y bailaron al ritmo de la música junto a sus papás, por momentos interactuando entre ellos y por otros, sin mirarse.

Canal que ganó el rating del domingo 31 de enero

Tras ganar la franja de la primera tarde y el horario estelar del domingo, y perder la segunda tarde con eltrece, Telefe se quedó con el día, por una diferencia de 0,8 décimas.

Promedio del día por canal

Telefe: 6,4

Telefe: 5,6

América: 1,7

El Nueve: 1,4

TV Pública: 0,5

Los tres programas con más rating

Por el mundo en casa; 9,2

30 años juntos - Moisés y los 10 mandamientos: 7,9

Cine shampoo "Baby el aprendiz del crimen": 6,5

Destacados del rating del domingo 31 de enero

Por el mundo en casa alcanzó un rating de 9,2 puntos. Subió 1,1 puntos con respecto a su emisión anterior y se ubicó como lo más visto del día. Por eltrece, Cine Shampoo IV – Baby el aprendiz del crimen cosechó 6,5 puntos y se ubicó como el tercer programa más visto del día.

El show de los escandalones promedió 3,2 puntos de rating y tuvo como invitada a la "Monona", la cocinera de Diego Maradona. El ciclo fue lo más visto del canal y obtuvo la medición más alta desde su estreno en noviembre de 2020.

En El Nueve, Carna a la parrilla midió 1,6 puntos. A pesar de ser el tercer programa más visto del canal junto a Fiestas argentinas, el ciclo obtuvo la marca más baja de las últimas 4 emisiones. Rock N Foodball marcó en su tercera emisión 0,5 puntos y bajó dos décimas con respecto a su emisión anterior.

Rating: la carrera dominical por los chismes

América modificó su domingo con una propuesta atractiva, luego de El show de los escandalones, estrenó un especial de Santo Sábado y Modo Selfie. Con las incorporaciones de Daniel Ambrosino, Marcela Baños y Sheila Gonzalez, el programa de espectáculos de América se enfrenta al instalado Implacables, de Canal 9, con Susana Roccasalvo. En un domingo lluvioso en Buenos Aires, la competencia tuvo una vuelta de tuerca.

A diferencia de semanas anteriores, El show de los escandalones dedicado a la muerte del ex futbolista Diego Maradona tocó picos de 3,6 y lideró la franja, frente a los 2.4 de Implacables.