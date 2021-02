Gianinna Maradona contra los médicos de Diego: "Les juro que voy a ir uno por uno"

La hija del astro se manifestó así luego de que se conocieran algunos mensajes y conversaciones de los profesionales investigados por la muerte de su padre

Gianinna Maradona juró en sus redes sociales que irá "uno por uno", luego de que se conocieran algunos mensajes y conversaciones de los médicos investigados por la muerte de su padre, y criticó las filtraciones que hay en el expediente.

"Les juro que voy a ir UNO X UNO", escribió en su cuenta de Twitter la segunda hija que Maradona tuvo con su exesposa Claudia Villafañe.

"Una vez más puedo estar muy orgullosa de ser la loca, hija de puta, mala mina/hija/mamá. Nunca me callé con quienes yo necesitaba decirles lo que veía. A mí no me lo contó ningún allegado, ninguna fuente. Yo viví cosas que no se las deseo ni siquiera a ellos", señaló Gianinna en otro tuit escrito esta madrugada.

Por último, cuestionó la difusión que están teniendo algunas comunicaciones y declaraciones del expediente: "Yo elegí leer las declaraciones del 25 de noviembre. Yo elegí leer conversaciones cruzadas. Todos los abogados que están en la causa tienen acceso al expediente. No todos elegimos preservar dicha información".

Las hermanas Maradona apuntaron contra los médicos de su padre

También habló Dalma

El domingo pasado, su hermana Dalma Maradona, ya había usado sus redes sociales para apuntar contra el médico Leopoldo Luque –a quien le dijo que era "un hdp"-, y contra el abogado Matías Morla, tras las difusión de una serie de audios del neurocirujano el día en que falleció su papá.

"Se va a cagar muriendo el gordo, ni idea lo que hizo, yo estoy yendo para allá", "avisame si están enojados con nosotros", "estaba la familia al tanto de todo, todos en comunicación, son pacientes así, muy difícil", son algunos de los mensajes y audios de Luque que indignaron a las hijas del "Diez".

En tanto de la psiquiatra Agustina Cosachov trascendieron mensajes como éstos: "Tengo cagazo de que me quieran empomar por los remedios" y "estoy medio persecuta".

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que en los próximos días se fijara la fecha para el inicio de la junta médica de expertos que revisarán a fondo la autopsia, las pericias, las historias clínicas y los testimonios de la causa para determinar si en el caso hubo una mala práxis médica y si la muerte del exDT de Gimnasia se podría haber evitado.

En ese caso, el equipo de fiscales creado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, y constituido por sus adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, podría imputar y citar a declaración indagatoria por "homicidio culposo" a Luque y Cosachov, que por el momento sólo fueron notificados de sus derechos como posibles imputados.

Las mismas fuentes revelaron que los tres fiscales están evaluando si en los próximos días suman como investigados a otras personas del entorno de Diego y que estaban abocados a su cuidado.

La autopsia determinó que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".

De acuerdo con los resultados de los estudios toxicológicos realizados, Maradona no tenía alcohol ni drogas ilegales en su organismo aunque sí detectaron psicofármacos.

El foco de la investigación penal está puesto en determinar si la internación domiciliaria era la adecuada para un paciente como Maradona, si hubo mala praxis médica y si la muerte del "Diez" se pudo haber evitado.