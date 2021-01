Sale a la luz un documento revelador: ¿cuándo dinero le dio Diego Maradona a Rocío Oliva?

Un documento detalla que la última ex de Diego Maradona recibió importantes sumas de dinero desde el comienzo de la relación en 2014

Acaba de aparecer un documento donde se detalla los gastos que Rocío Oliva realizó con la extensión de la tarjeta de Diego Mardona y el dinero que el jugador le dio con la aprobación de su abogado Matías Morla.

Alli se describen los pagos anuales que Maradona le hizo a Oliva tanto en pesos como en dólares: el documento va del 2014 al 2020 y, en total, contabiliza más de $4 millones y más de u$s300.000.

En 2014 Maradona le transfirió dinero que completó el monto de $10.000, mientras que en el 2015 comienzan a aparecen gastos para ayudar a la familia de Oliva. Allí se detallan $10.000 para un arreglo de su abuela que no se especifica, $18.400, $15.590 y $24.550 para tres internaciones de su prima.

En la planilla se detallan también los gastos con tarjeta

En 2016, Rocío recibió $30.600, y un año después, en 2017, más de $45.000 que Oliva habría utilizado para pagarle el alquiler a su abuela y para ayudar a una de sus amigas más íntimas.

En la planilla de excell se detallan gastos en 2018 y en dólares. En mayo y junio recibió dos transferencias de u$s130.000. El único año en el que no se registraron préstamos del exfutbolista para su ex fue en 2019.

"Tenemos resúmenes de tarjetas que demuestran que esa extensión de tarjeta se siguió usando una vez separada. Era una tarjeta que le llegaba a Diego y él seguía pagando las extensiones. Esto que tenemos acá es parte del expediente judicial y tiene que ver con gastos y registros que llevaba el equipo de Diego Maradona, de la cantidad de plata que tiene gastos en pesos y dólares", precisó la panelista Maite Peñóñori del programa televisivo Los Ángeles de la Mañana, donde se dio a conocer el documento.

Explicaciones

Y agregó: "Oliva estaba autorizada a utilizar esa tarjeta, pero estos gastos son aparte de la tarjeta. Llamaban y pedían a través de Matías Morla. Eso quedaba registrado en un Excel, a veces se transfería y otras veces pasaban a buscar el dinero en efectivo...".

Hace unas semanas trascendió que, una vez separados, en 2020, Rocío recibió una última transferencia por u$s62.000. La semana pasada Oliva habló de este tema en Polémica, donde trabaja como panelista: "Diego quería que yo sea independiente".

El dinero era autorizado por Morla

"No me sorprende nada, porque esas donaciones son las que presentamos nosotros en el primer momento, cuando nos separamos, para hacer la compensación económica", sentenció. Y aclaró: "A mí no me sorprende y a la Justicia tampoco porque ya lo tenían. Durante los siete años que yo he sido la mujer de Diego he recibido este dinero", subrayó.

La ex mujer de Maradona también se refirió a los rumores que señalaron que había hecho gastos con la tarjeta de crédito días posteriores a a la muerte del jugador: "Obviamente, en 7 años de relación con Diego tuve muchas extensiones de sus tarjetas. En Dubai, en Argentina y en todo el mundo. Yo sí tenía esas extensiones, lo que es mentira es que usé esas tarjetas después de su fallecimiento. Eso es un no rotundo".

Que tienen las cajas fuertes de Maradona en Dubai

Diego Maradona tuvo un paso importante como DT en los Emiratos Árabes Unidos, y su llegada al país no solo generó revuelo en el fútbol, sino también en los jeques.

El país de los millones gracias al petróleo recibió como un héroe al Diez, y Pelusa disfrutó mucho de su estancia allí, con varios lujos.

Lo cierto es que tras su muerte, el pasado 25 de noviembre, fueron muchas las cosas que salieron a la luz sobre el tiempo que pasó en ese lugar.

Tratado como una verdadera leyenda, los jeques le hacían regalos que el Diez guardaba en donde vivía: muchas cosas las envió de regreso a Buenos Aires, y otras quedaron allí.

Por ejemplo, dos autos de lujos que solo podían llegar desarmados a la Argentina: un Rolls Royce Ghost, valuado en 300.000 euros, y un BMW i8, tasado en 145.000.

Además, el tesoro de Diego incluye, según se informó en Gente, una carta firmada por Fidel Castro, la guitarra con la que Andrés Calamaro le compuso su canción, los sillones que le regalaron los jeques, el balón de platino que le regaló la FIFA y una gran cantidad de indumentaria.

Pero mientras continúa la polémica disputa entre los hijos de Diego y su herencia, además de los fuegos cruzados por las declaraciones del abogado Matías Morla, revelaron que hay 2 cajas fuertes en Emiratos Árabes pero que nadie sabe su contenido.

"Son cosas que Diego guardó y sólo él sabía qué guardó. Pueden ser dirhams (la moneda emiratí), relojes, dólares o nada. A las cajas las metieron ahí y no las abrieron nunca más en estos más de dos años", expresó una fuente al portal Infobae.

Mauricio D'Alessandro, abogado de Matías Morla, ex apoderado de Diego Maradona, habló sobre el dinero que el ex capitán del seleccionado "donaba" a sus allegados y sostuvo que "si salen a la luz, muchos se pondrían colorados".

En declaraciones al programa Los Angeles de la Mañana, que conduce Angel de Brito en Canal 13, D'Alessandro confirmó que las cifras que recibió Rocío Oliva, entre otros, "son reales".

Sin embargo, aclaró que "la lista es mucho más amplia" de la que se conoce".

"Yo tengo el listado de todas, que es mucho más amplio que lo circuló. Las que se detallaron son reales, pero si todas las donaciones de Maradona salieran a la luz, habría muchos que se pondrían colorados", empezó contestando D'Alessandro.

Y agregó: "No es que las donaciones de Maradona eran para una persona, concretamente para Rocío o para Dalma (Maradona), como aparece en ese listado. Todo el mundo recibió, de hecho, yo escuché a Diego Jr., no a Dieguito Fernando, que es el único inocente en esta historia, a Diego Jr. decir 'Morla va a tener que rendir cuentas'. Una de las donaciones es un auto a Diego Jr., un Mercedes Benz, nada caro. Y hay también una donación en metálico, en euros".

Cuánto recibió Rocío Oliva

Se estima que Rocío Oliva, ex novia de Diego Maradona, habría recibido 500 mil dólares de parte del astro, que habrían sido una donación que él hizo en vida.

En Informados de todo, el periodista Diego Estévez reveló que la información fue sacada de un resumen de los últimos movimientos monetarios del astro, cuyos registros fueron brindados por Matías Morla.

Maradona le donó casi medio millón de dólares en vida a la que fue su última pareja oficial, con quien compartió seis años de relación

Seis años juntos

El exitoso futbolista y Rocío Oliva se conocieron en el año 2012, cuando él recién salía de su relación con su ex pareja Verónica Ojeda. Oliva y Maradona tuvieron una relación tumultuosa, llena de situaciones polémicas y peleas públicas, que se extendió por seis años, hasta el 2018, aunque hubo varias rupturas y reencuentros en el camino. Sin embargo, el vínculo no se terminó ahí, sino que ambos continuaron en contacto hasta marzo del 2020, cuando finalmente dieron por terminada su comunicación.

En el romance interrumpido por varias idas y vueltas, se estima que Oliva pudo haber recibido cerca de medio millón de dólares. Entre enero y febrero de 2018, la panelista había recibido un total de 300 mil dólares repartidos en dos mitades, una en cada mes. Sumado a eso, está registrado que Diego aportó 130.000 dólares para su madre, y en septiembre de ese año, otros 70.000 dólares para Rocío.

Luego de la separación, Maradona dejó una casa a nombre de Oliva en el country Los Berros de Bella Vista. Este inmueble es el que ocupaba la pareja durante sus estadías en Buenos Aires. Después de varios años de estar separados, Maradona le dio un último regalo, allá por el 26 de febrero de 2020, cuando le transfirió 62.000 dólares.

La demanda

Juan Manuel Dragani -abogado de Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona- explicó que el dinero recibido por Oliva no se descontaría de una "eventual sentencia favorable" en el juicio que ella le hizo por seis millones de dólares, uno por cada año de relación.

Oliva, de 30 años, había iniciado una demanda contra Diego por compensación económica, un millón de dólares por año compartido

Si bien el momento inmediato después de la separación Oliva manifestó no tener intenciones de reclamarle dinero a su ex pareja, en 2019 presentó una demanda por compensación económica. El resarcimiento pedía una compensación por cada uno de los seis años que habían estado juntos. A través de esta demanda, la última pareja de Maradona reclamaba la mitad de lo que el jugador ganó en Dubai, período durante el cual mantuvo una relación sentimental con ella.

Ante el fallecimiento inesperado del astro, el 25 de noviembre del año pasado, se desató una lucha multitudinaria por la sucesión. Con la demanda todavía no resuelta, se consultó si Oliva iba a formar parte de los sucesores, a lo que Ana Rosenfeld -su abogada- respondió en los medios: "Por supuesto que no, salvo en su carácter de 'acreedora', si es que tiene éxito en el juicio de compensación, esa sentencia de compensación sería un crédito en la sucesión. Esto es algo que yo no creo que ocurra, pero es mi opinión personal".