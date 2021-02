Rating: Guido Kaczka da pelea ante las críticas por sus cambios

En la competencia del martes por el horario estelar de la TV abierta porteña, Telefe sacó ventaja por el buen piso que dejó el noticiero al programa de juegos Minuto para ganar, que comenzó con 8,7 y llegó a una marca máxima de 12,4 puntos, mientras que Bienvenidos a bordo, con Guido Kaczka, repuntó y llegó a los 10 puntos.

Luego en el mano a mano de las telenovelas se impuso Fuerza de mujer, que lideró la franja con picos de 10 puntos. Te doy la vida, en la pantalla de eltrece, obtuvo un pico de 6,8 puntos. La serie de Monzón llegó a tocar picos de 8 puntos.

LAM comenzó la media mañana con picos de 5,8 con una entrevista con Yanina Latorre desde EEUU, mientras que Flor de equipo se mantuvo en 4,7. Pasado el mediodía, se emparejó la competencia, etrece con 6.5, mientras que el reportaje intragable con Marley llegó a 5,9 en Telefe.

A las 12.30 pasó al frente Flor de equipo con el final de mano a mano con el conductor de Minuto para ganar con 7,2 puntos. A la tarde, lideró 100 argentinos dicen con picos de 8 puntos, seguido por Corta por Lozano con 7 puntos, y Mamushka con 6,3.

Criticas a Kaczka por sus juegos con perros

Bienvenidos a bordo volvió a implementar un antiguo juego con animales como parte de los segmentos del programa. Se trata de un desafío en el que una mascota tiene que pasar por distintos obstáculos hasta reencontrarse con el dueño.

Además, esta sección tiene una nueva versión, en la que los dueños deben recorrer el circuito en cuatro patas. El popular veterinario Juan Enrique Romero criticó duramente la decisión de la producción del ciclo que conduce Kaczka y señaló que "cosifica" a los animales.

En diálogo con Por si las moscas, en la radio La Once Diez, el profesional de la salud animal se mostró en contra del juego del programa. "En principio, yo te digo una cosa muy clara. Algunos canales de televisión optaron por cosificar a las mujeres. Este canal que ustedes pasaron el audio recién, cosifica a los animales", dijo el veterinario.

"Para mí los animales son personas no humanas, sujetos de derechos, sensibles, sintientes y sufrientes, y no son cosas a nuestra disposición, de la misma manera que una mujer no es un cuerpo deseable para mostrarlo en televisión en el medio de un noticiero", afirmó.

"En definitiva, yo no sé si estos animales están sufriendo, lo que sí se es que no es buen ejemplo educativo", señaló. "Yo fui director del zoológico durante cuatro años. Yo creo que los zoológicos hay que cerrarlos lenta y progresivamente. De la misma manera, con respecto a los animales, así como se considera ‘educativo’ llevar a los chicos a un acuario, creo que bajo ningún punto de vista se educa de esa forma. Los animales no están a nuestra disposición, ni para exhibición ni para nuestro entretenimiento".

Preguntado por la nueva versión del juego, en la que los dueños de las mascotas deben completar un recorrido a gatas, Romero señaló: "Hay una diferencia: el ser humano puede aceptar o no. Nadie les pone un revolver en la panza y son obligados a hacerlo, mientras que el perro no tiene alternativa".