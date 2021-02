De película: un hombre se despertó del coma y tuvo Covid-19, pero no sabe nada de la pandemia

Sufrió un accidente de tránsito en marzo y despertó en diciembre. A pesar de haberse contagiado dos veces, desconocía que el mundo sufre una pandemia

Joseph Flavill, un joven de 19 años del Reino Unido despertó después de haber estado en coma durante diez meses y no tenía conocimiento de la pandemia de coronavirus.

El 1 de marzo de 2020, Flavill fue atropellado por un auto mientras caminaba por la calle y el accidente le provocó una lesión cerebral traumática que lo mantuvo en estado de coma durante diez meses. Durante su internación, el joven se contagió coronavirus en dos ocasiones, pero afortunadamente no corrió ningún riesgo grave.

"No sabe nada sobre la pandemia ya que estuvo durmiendo durante diez meses", dijo su tía Sally Flavill Smith. Según explicó su familia, la conciencia de Joseph "está empezando a mejorar ahora", sin embargo, aún no tienen muy claro qué sabe el joven.

"Simplemente no sé por dónde empezar. Hace un año, si alguien me hubiera dicho lo que iba a pasar, no lo hubiera creído. No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender por lo que todos hemos pasado", confesó su tía. La mujer agregó que intentaron explicarle todo lo que ha vivido el mundo con el coronavirus a través de una videollamada.

Mientras estuvo internado, el joven se contagió coronavirus dos veces

Su madre pudo visitarlo cuando cumplió 19 años, el pasado diciembre, pero tuvo que mantenerse lejos y con un traje de protección.

"En ese momento, Joseph no estaba tan consciente como ahora, y ella se sintió apenada porque no estaba segura tampoco de si su hijo la estaba reconociendo", explicó la tía del joven.

Actualmente, Joseph se encuentra en un centro de rehabilitación neurológica para continuar su recuperación. El joven ya comenzó a mover sus extremidades y se relaciona con familiares y amigos parpadeando o sonriendo.

"Todavía tenemos un largo camino por delante, pero los pasos que ha dado en las últimas tres semanas son absolutamente increíbles", confiesa su tía.

Cuánto más contagiosa es la cepa británica

La doctora en Virología Carolina Torres, investigadora del Conicet e integrante del equipo del consorcio interdisciplinario de científicas y científicos argentinos que reportó el ingreso al país de la variante del virus SARS-CoV-2 del Reino Unido en un viajero, remarcó que "lo importante es que no hay transmisión comunitaria" y que, según la OMS, esta cepa "sería entre un 40 y 70 % mayor en transmisibilidad".

Torres forma parte del Proyecto PAIS (Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2), equipo de científicos y científicas coordinado por Mariana Viegas, del Laboratorio de Virología Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, creado desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Desde allí se presentó un reporte donde hoy se comunicó que se identificó la variante del SARS-CoV-2 del Reino Unido a través de un análisis PCR realizado a un pasajero que llegó en un vuelo a Ezeiza, proveniente de Frankfurt, Alemania.

"Hubo distintos estudios sobre la evolución de la variante VOC202012-01, linaje B.1.1.7, basados en información epidemiológica, pero de diferentes lugares, y todos llegan a la conclusión que sería un 50% mayor de transmisibilidad", dijo a Télam hoy la bioquímica Torres.

Y agregó que el lunes pasado, el equipo de investigadores participó de una reunión, en modo de consultoría internacional, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que "esa variante tiene un poder de transmisibilidad de entre un 40 y un 70%", según antecedentes basados en estudios de Inglaterra.

Así se está expandiendo por el mundo

"Esta variante ingresó en un montón de países, cerca de 54 hasta el momento y casi en la mita de ellos se volvió comunitaria, pero se la está siguiendo para ver qué es lo que está causando", explicó la científica.

Lo importante a resaltar a nivel local, según Torres, es que el caso hallado en la Argentina es "aislado, se detectó en el ingreso al país y no es de transmisión comunitaria, ya que el turista argentino cumplió el aislamiento domiciliario sin contactos estrechos".

A su vez, la científica explicó que "el comportamiento de la variante se estudia con la población local una vez que hay transmisión comunitaria y se verifica cómo se comporta el virus en las personas según el lugar de origen".

Por lo cual, agregó, "no sabemos si esta variante se comportaría de la misma forma en todas las poblaciones, pero según los estudios que se realizaron, no se demostró que tenga capacidad de generar una enfermedad más severa".

"Lo que siempre es bueno recordar, es que debemos reforzar las medidas de protección porque si bien no genera mayores muertes, indirectamente, trae mayor riesgo de nuevas infecciones y más fallecidos", concluyó.