La renuncia de Jeff Bezos: este fue el mensaje que le dio a sus empleados en una emotiva carta

El hombre más rico del mundo cambió el lugar que ocupaba en Amazon y en medio de su despedida se dirigió a sus millones de empleados a través de una carta

Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon, anunció que dejará su cargo como CEO en la segunda mitad de 2021.

Luego de su decisión, el famoso empresario escribió una carta dirigida a sus 1,3 millones de empleados para comunicarles su renuncia. Allí explicó quién ocupará su cargo, cuál será su lugar en la compañía de ahora en más, y destacó algunos puntos clave de cara al futuro de Amazon.

Los detalles de la carta de renuncia de Jeff Bezos

"Me complace anunciar que este tercer trimestre haré la transición a presidente ejecutivo de la junta de Amazon y Andy Jassy se convertirá en director ejecutivo", informó Bezos en el correo electrónico.

Además, el empresario detalló que, en su nueva posición en la compañía, tiene la intención de centrar sus energías y atención en "nuevos productos e iniciativas tempranas".

Un joven Jeff Bezos, en los comienzos de Amazon

El hombre más rico del mundo destacó que Amazon es hoy "una de las empresas más exitosas del mundo" gracias al espíritu innovador de la compañía.

"La invención es la raíz de nuestro éxito. Hemos hecho cosas locas juntos, y luego las hemos vuelto normales (...) Si lo haces bien, unos años después de un invento sorprendente, lo nuevo se ha vuelto normal. La gente bosteza. Y ese bostezo es el mayor cumplido que puede recibir un inventor", escribió Bezos.

El director ejecutivo de Amazon compartió que, para él, su trabajo es "significativo y divertido", sin embargo, afirmó que está "emocionado por esta transición".

"Ser el presidente ejecutivo de Amazon es una gran responsabilidad y es demandante. Cuando tienes una responsabilidad como esa, es difícil poner atención en otra cosa", compartió Bezos antes de decir que, con su nuevo cargo, va a "tener el tiempo y la energía" para otros proyectos.

El multimillonario incentivó con sus palabras a sus empleados a seguir inventando y no desesperarse cuando al principio una idea parezca "loca". "Recuerda deambular. Deja que la curiosidad sea tu brújula. Todavía es el día 1", finalizó Bezos.

¿Quién es Andy Jassy, el sucesor de Bezos?

Andy Jassy, quien es parte de Amazon desde hace 24 años y actualmente es el director ejecutivo del servicio Amazon Web Services, "será un líder excepcional", según escribió Bezos. El fundador del gigante del comercio electrónico subrayó que tiene "plena confianza" en su sucesor.

Andy Jassy será quien reemplace el papel que Jeff Bezos abandonó en Amazon

Amazon, una decisión del corazón

"Amazon fue una decisión que tomé con mi corazón y no con mi cabeza. Cuando tenga 80 años y reflexione sobre el pasado, quiero haber minimizado el número de arrepentimientos de mi vida, en su mayoría actos de omisión, de cosas que no intentamos y caminos no recorridos. Esos son las cosas que nos persiguen. Y así decidí dar lo mejor de mi y participar en esta cosa llamada Internet, que esperaba fuera algo grande", relató Jeff Bezos.

La inversión inicial de la plataforma fue básicamente de sus padres. "No apostaban por Amazon ni por una librería en Internet, sino por su hijo. Les dije que pensaba que había un 70% de posibilidades de que perdieran su inversión, y lo hicieron de todas formas. Luego necesité medio centenar de reuniones para recaudar un millón de dólares de los inversionistas y, en aquellas reuniones, la pregunta más común era ¿Qué es eso de Internet?", indicó.

Finalmente abandonó un trabajo estable para encerrarse en un garaje de Seattle y fundar su empresa, aunque los primeros años no fueron fáciles.

"Desde nuestra fundación hasta finales de 2001, nuestro negocio tuvo pérdidas acumuladas de casi 3.000 millones de dólares, y no tuvimos un trimestre rentable hasta el cuarto trimestre de ese año. Los analistas predijeron que Barnes & Noble nos aplastaría. En 1999 se hablaba de la inminente desaparición de Amazon.bomb.

En la cúspide de la burbuja de Internet, el precio de nuestras acciones alcanzó un máximo de 116 dólares, y después de que la burbuja explotara nuestras acciones bajaron a 6 dólares. Los expertos pensaban que íbamos a la quiebra. Se necesitó mucha gente inteligente con voluntad de arriesgarse conmigo, con la voluntad de mantener nuestras convicciones, para que Amazon sobreviviera", señaló.