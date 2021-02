Sergio Lapegüe en grave estado: "Pido a los santos del cielo ayuda"

Un nuevo parte médico marcó complicaciones, por lo que lo cual el equipo de facultativos del nosocomio decidió aplicar una técnica especial

El conductor televisivo Sergio Lapegüe debió ser trasladado a la terapia intensiva el martes de urgencia del Sanatorio Juncal, luego de que una tomografía detecte inflamación en sus pulmones. El periodista permanecía internado desde hace algunos días tras haber contraído coronavirus.

El miércoles, su esposa "Bochi" había comentado que el periodista había pasado una buena noche. Pero el jueves un nuevo parte médico marcó complicaciones, por lo que lo cual el equipo de facultativos del citado nosocomio decidió aplicar una técnica especial para mejorar el tratamiento.

"Hablé con Bochi, la mujer de Sergio. Ella está minuto a minuto cerca de él. Esta recuperación va y viene, por momentos tiene fiebre y en otros no. Ahora, los médicos decidieron ponerle un aparato llamado 'helmet' para que él no fuerce los pulmones y respire mejor", dijo Andrea Taboada en el ciclo televisivo Los Ángeles de la Mañana, en eltrece, el jueves al mediodía. Luego agregó: "Este casco le da oxígeno y le permite que no fuerce tanto su capacidad respiratoria. Los médicos están haciendo todo lo posible"

El caso en cuestión tiene forma escafandra, está diseñado por emprendedores argentinos y se emplea desde mediados de 2020. De hecho, el periodista compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece luciendo el helmet. Allí lanzó un pedido que conmovió a todos: "Pido a los santos del cielo ayuda... último paso para no caer al vacío. Gracias".

Evolución de la salud de Lapegüe

"Anoche pasó a terapia intensiva. La tomografía de ayer dio un poco más de inflación en sus pulmones. Volvió a levantar fiebre y no oxigenaba bien", había explicado Bochi el 1 de febrero.

La esposa del periodista confirmó la situación

Además, la mujer del conductor de El Trece explicó que "su neumonólogo decidió pasarlo al sector de cuidados más intensivos" porque "está muy agotado física y anímicamente". Y, por último, agradeció los mensajes que le llegan de sus seguidores: "Gracias por tanto amor".

Alarma por la salud del periodista

Las últimas declaraciones del periodista, hace tan sólo dos días, ya habían provocado alguna alarma: "Pasé una noche horrible, sin respirar. Ojalá sea lo último porque no doy más", le había dicho al portal Teleshow en medio de una ola de preocupantes rumores.

Sin embargo, esa complicación en su salud había llamado la atención. Es que, tras un tratamiento de plasma al que se sometió la semana pasada, su estado había mejorado. "Reviví", había dicho el periodista.

Es más: de hecho, este fin de semana, su mujer había explicado que Lapegüe seguía "con estados febriles que lo agotan" pero que sus malestares estaban siendo "un poco más espaciados". "Es asistido con oxígeno pero nunca estuvo intubado", había detallado, esperanzada.

Las últimas declaraciones del periodista ya habían provocado alguna alarma

Lo cierto es que la salud del conductor se complicó en las últimas horas y ahora sólo resta esperar a ver cómo evoluciona a dicho tratamiento de cuidados intensivos. Mientras tanto, la preocupación familiar crece: es que Lapegüe es considerado un paciente de riesgo por su condición de asmático y cualquier imprevisto es una verdadera señal de alarma.

Así ocurrió a mediados de enero, cuando al regresar de unas vacaciones familiares por República Dominicana presentó síntomas compatibles con el coronavirus. Tenía previsto reincorporarse a su trabajo el 1 de febrero, pero no pudo. Es que apenas se confirmó su contagió tuvo que ser rápidamente internado.

"Estas son algunas postales de tal vez, las mejores vacaciones que pasamos con mi familia y nuestros amigos. Ahí disfrutamos del sol y del mar. De las charlas interminables", había escrito el 19 de enero en Instagram. apenas volvió al país, junto a una galería de fotos de su descanso en centroamérica.

Pero en cuestión de horas pasó de la alegría a la preocupación. Es que el siguiente posteo fue tan sólo seis días después, ya internado. "Después de tanto cuidado. De tanta prédica. De tanto insistir con el protocolo. Por error, por imprudencia o por un imponderable me contagie de COVID", explicó.

Y agregó: "Empecé a toser, a sentir un cansancio raro, a faltarme el aire. Pensé en la ola de calor. A la noche tuve un poco de fiebre, esta subió con el correr de las horas. Me hisoparon, me sacaron sangre, y para estar seguros hicieron una tomografía de pulmones. Ahí la historia cambio. Mi pulmón derecho está empezando a ser invadido por el virus".