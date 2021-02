Rating: Telefe muestra una de sus cartas fuertes para 2021

Con el regreso de Iván de Pineda a la televisión, el canal de Viacom redobla la apuesta del 2020 y así continuar con su liderazgo ante la competencia

Comenzó febrero y los canales ajustaron sus programaciones. América modificó su domingo con una propuesta atractiva, luego del Show de los Escandalones, estrenó un especial de Santo Sábado y Modo Selfie.

Con nuevas incorporaciones, las de Daniel Ambrosino, Marcela Baños y Sheila Gonzalez, el programa de espectáculos de América se enfrenta al instalado Implacables, de Canal 9 con Susana Roccasalvo. Lideró durante todo el mano a mano Implacables con una marca máxima de 2,9 mientras que los Escandalones comenzaron con 0,9 y llegaron a los 2,1.

Canal que ganó el rating del domingo 7 de febrero

Tras ganar las tres franjas, Telefe se quedó con el día, por una diferencia de 2,8 puntos.

Promedio del día por canal

Telefe: 6,8

eltrece: 4

El Nueve: 1,4

América: 1

TV Pública: 0,5

Los tres programas con más rating

Por el mundo en casa: 7,8

El mundo del espectáculo "La sospecha": 7,7

Cine Telefe del domingo "Mi pobre Angelito": 7,1

Destacados del rating del domingo 7 de febrero

Por el mundo en casa alcanzó un rating de 7,8 puntos, la marca más baja de sus últimas tres emisiones. De todas maneras, fue lo más visto del día. El mundo del espectáculo – La sospecha promedió 7,7 puntos y se ubicó lo segundo más visto del día.

Vivo para vos marcó 1,6 puntos y fue lo segundo más vito del canal junto a Clave Argentina. Obtuvo la medición más alta de las últimas dos emisiones. Implacables midió 1,9 puntos, la marca más baja de las últimas tres emisiones. A pesar de esto, se ubicó como lo más visto del canal.

El show de los escandalones cosechó 1,6 puntos, bajó 1.6 puntos respecto a la emisión del domingo pasado. Igualmente fue lo más visto del canal junto a Santo Especial.

Telefe ya promociona a Pasapalabra en su pantalla

Pasapalabra es una de las grandes apuestas de Telefe para el 2021. Con el regreso de Iván de Pineda a la televisión, el canal de Viacom redobla la apuesta del 2020 y así continuar con su liderazgo ante la competencia.

A principios de diciembre de 2020, Telefe presentó sus estrenos para el 2021. Y entre las caras conocidas por la emisora, ViacomCBS confirmó la llegada de Iván de Pineda con Pasapalabra, el programa de entretenimientos que fue éxito en eltrece durante cuatro años consecutivos hasta abril del año pasado, y que seguirá como productora ejecutiva a Mariel Morán.

Este sábado, después de la promoción de MasterChef Celebrity 2, el canal de las pelotas, bajo la batuta de Dario Turovelzky, director general de ViacomCBS para Cono Sur y SVP de contenidos globales, y Guillermo Pendino, promocionó a Pasapalabra en su pantalla.

"Cuando te gusta algo, lo ves en todos lados. Muy pronto #Pasapalabra por Telefe", anuncian desde las redes del canal junto a un clip que contiene un juego de imágenes donde el foco es el círculo, una sutil y clara referencia a El Rosco, el juego más temido del ciclo y por el que los participantes se miden durante el programa para llegan con el mejor tiempo a la final.

Si bien por el momento no se conocen más detalles de los cambios que habrá en el programa conducido por el modelo y presentador de televisión español, de 43 años de edad, Exitoína pudo saber en 2020 que Pasapalabra, formato que es propiedad de ITV pero cuya licencia posee Turner Latin America, saldría al aire en el primer trimestre de este año.

Florencia Peña, quien con Flor de Equipo se consolida en las mañanas del canal, Verónica Lozano, reina de las tardes de la emisora con su ya clásico Cortá por Lozano, y Santiago del Moro, conductor del boom del 2020, MasterChef Celebrity Argentina, se unieron en un Zoom especial , que se dio a conocer ahora, para darle la bienvenida a Iván de Pineda. "¡Hola chicos! Estoy súper contento de ser parte de este increíble equipo. Este es un muy buen encuentro", arrancó diciendo de Pineda al ser presentado por Del Moro.

Al tomar la palabra, Lozano dijo pícaramente: "Que lindo verte Ivi. No te veía desde Donna Sotto Le Stelle", le tiró la ex modelo a uno de los hombres más famosos e icónicos de la industria de la moda. "Y si me das un minuto, quiero preguntarte: ¿con qué adjetivo calificativo asignás la emoción de estos momentos?", le preguntó.

En respuesta, Iván comentó: "Sería muy divertido que te diga Pasapalabra, pero esta la sé. Feliz. Muy feliz de ser parte de esta familia de Viacom y de estar con todos ustedes. Nos espera un año increíble con muchísimas experiencias", cerró el conductor.