Rating: Marley y Guido Kaczka, a cara de perro, mientras Jorge Rial competirá a la noche

El nuevo proyecto del conductor en América no tendrá que ver con los chimentos. Se llamará TV Nostra y se emitirá de lunes a viernes a las 21.00

La primera carrera de la noche del miércoles fue entre Marley y Guido Kaczka. A diferencia de otras noches, comenzó adelante con picos de 10,1 Bienvenidos a bordo y luego de las 22.00 pasó al frente Minuto para ganar con 12,4.

En el mano a mano de las novelas, ganó Fuerza de mujer, que lideró la franja con picos de 11,2 puntos frente a Te doy la vida en la pantalla de eltrece. La serie de Monzón llegó a 7 puntos.

Rating: la competencia del mediodía y la tarde

Este miércoles, comenzó arriba LAM con picos de 6,3 con la denuncia contra el artista Kike Teruel por la supuesta organización de una fiesta clandestina, mientras Flor de equipo llegó a los 5,2.

Pasado el mediodía, en competencia con los noticieros, siguió arriba eltrece con la salud de la artista Carmen Barbieri con picos de 6,7 y Telefe con el enigma de la nueva participante de MasterChef Celebrity 2, que llegó a los 6 puntos.

Este semana la competencia vespertina cambió por la llegada de Zaira Nara a la conducción del ciclo Cortá por Lozano, en lugar de Verónica Lozano quien se tomó vacaciones.

Luego de los triunfos de 100 argentinos dicen el lunes y el martes, lideró nuevamente este ciclo de eltrece con pico de 8,2, seguido de Cortá por Lozano con 7,2 y Mamushka con 6,9.

Jorge Rial anunció su partida de Intrusos

Tras dos décadas al frente del programa de chimentos y espectáculos Intrusos, Jorge Rial anunció que no continuará conduciendo el ciclo de América TV. "Venía necesitando un cambio y un desafío. Sentía que marcaba tarjeta y facturaba, y no está bien para mí ni para el programa eso. No este último año. No me voy porque me haya peleado con nadie", subrayó Rial, esta vez invitado al programa que supo crear hace 20 años y que actualmente conduce Adrián Pallares. El conductor adelantó que continuará en el canal, con un programa nocturno desde marzo.

"De mi vida profesional no hablé, agradezco a los que se interesan y admiro a los que informan sin información. Escucho gente que no me conoce y no sé su tono de voz, no hablé con nadie, por cuestiones de rearmado del canal, que es entendible. Efectivamente no vuelvo a Intrusos. Cierro un ciclo", señaló Rial.

"Podría quedarme acá cómodo. Pero hay que reinventarse, estoy por cumplir 60″, aclaró el periodista que desde el chimento -según él mismo declaró- se fue "deconstruyendo" en los últimos años.

El nuevo proyecto de Rial en América no tendrá que ver con los chimentos. Se llamará TV Nostra y se emitirá de lunes a viernes a las 21.00, en pleno horario estelar. "Vamos a hablar de actualidad, de política. Creo que la opinión del periodista está sobrevalorada por el periodista pero desvalorizada por la sociedad. Va a haber una sección que se va a llamar ‘politucedes’, porque está plagado y al político no hay nada peor que ponerlo delante de un espejo. Vamos a mostrar lo que pasa todo el día, con una mirada irónica y humorística, sin hacer antipolítica, lo más importante es la democracia", explicó Rial.

La llegada de TV Nostra modificará el horario estelar del canal, que desde marzo tendría a Polémica en el bar a las 20.00, el nuevo ciclo de Rial a las 21.00, Intratables a las 22.30 y Los Mammones a la medianoche.

Luego de haber anunciado oficialmente su partida de Intrusos, Rial acudió a las redes sociales para contarles a sus seguidores cómo está afrontando este momento de cambios y decisiones trascendentales para su carrera.

En su cuenta de Instagram, el conductor subió un video en el que expresa: "Uno cree que se las sabe todas en la vida y en el laburo, y que tiene todo medido y todo controlado. Y no es así. Me pasó hoy, cuando fui a Intrusos a anunciar oficialmente que lo dejo, o que lo dejé. Que se terminaron 20 años de un programa de televisión".

"Y no era eso. No era un programa de televisión nada más", continuó. "Grave error mío. Fue mucho más. Fueron 20 años de convivir, de haber formado una familia virtual con ustedes, de haberme metido en sus casas, en su living, en su cocina, en su cuarto, donde ustedes decidían ver la tele. De haberlos acompañado en los buenos momentos, en los malos, con buenas noticias, malas noticias. Estudios, hacer la tarea o una rica comida o lo poco que había en una mesa, y haberles podido llevar una sonrisa", enumeró luego.

"Ustedes de a poco me fueron metiendo en su casa. Y uno de este lado no se da cuenta, no es consciente de eso hasta que pasa esto: uno tiene que tomar cierta distancia para ver el cariño de los otros. Y lo estoy sintiendo", continuó.

"La cantidad de mensajes que agradezco, tanto en las redes sociales como a mí, en mi WhatsApp... La verdad que es impresionante las muestras de cariño y el agradecimiento de ustedes hacia mí, que no lo entiendo, porque soy yo el que está agradecido a ustedes. Porque Intrusos fue y es lo que es gracias a ustedes", siguió.

E insistió: "Sé que acompañé a varias generaciones. Muchos chicos estudiaron periodismo por Intrusos, o llegaban corriendo del colegio para ver el programa. Mujeres embarazadas, mi mujer es uno de los casos que acompañé, y tal vez era la única compañía que tenían mientras estaban haciendo reposo. Mientras se acariciaban la panza y comían algo, miraban Intrusos".

"Esa cosa de cercanía que uno por ahí desde este lado no la ve, porque lo que ve es una cámara y nada más. Y detrás de esa cámara hay muchísima gente. Están ustedes. Y hoy me cayó la ficha al aire, cuando vi los mensajes, las cosas lindas que comenzaban a decir. Por eso estoy haciendo este video, lo que tal vez no les pude decir al aire, se los digo ahora: ¡Gracias! Ustedes construyeron mi carrera y mi vida. Me acompañaron. Mis hijas nacieron casi con Intrusos. Vieron separaciones, casamientos, alegrías, tristezas, peleas, reconciliaciones, vieron todo", indicó.

Luego, de cara al futuro, deseó: "Ojalá que podamos renovar este vínculo en un mes, más o menos. Ya les voy a avisar cuando arranque mi nuevo programa a las nueve de la noche en América. Ojalá que puedan estar ahí, también". Tal como confirmó esta tarde, en marzo estará al frente de TV Nostra, un ciclo dedicado a la actualidad y la política.

"La vida es eso: irse para volver a empezar", filosofó después, y agregó: "Yo me estoy yendo para empezar un nuevo desafío. Sé que voy a extrañar a Intrusos, que es mi hijo y nunca me voy a ir. Como decía (Aníbal) Troilo, ‘del barrio siempre estoy volviendo’".

Luego de los agradecimientos al público, llegó el momento de hablar de sus compañeros. "Les agradezco a todos los que pasaron por Intrusos, a mis compañeros de ahora y a los de antes. A los que estaban atrás de cámara, a todos. La verdad que entre todos armamos Intrusos, yo lo único que hice fue poner la cara y ordenar un poco el quilombo".

Para el final, el conductor dejó la grandilocuencia: "Y gracias porque ustedes hicieron que Intrusos sea, creo, el programa más importante de la historia del espectáculo. No hay ninguno, y pueden ir para el pasado y todo. Hay muy buenos, pero veinte años de un programa que haya pasado de un cacerolazo a la muerte de un Papa, a la muerte de presidentes, a la muerte de (Diego) Maradona, no hay muchos que hayan cubierto la realidad de esta manera".