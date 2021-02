Dady Brieva cuestionó con ironía: "Los del campo tampoco van a ser muy felices cuando la muchachada salga a buscar comida"

El humorista dio su opinión sobre la situación alimenticia en el país y dijo que "cuando se trata de granos y carne, el Estado tiene que estar presente"

El humorista Dady Brieva vaticinó que "los del campo tampoco van a ser muy felices cuando la muchachada salga a buscar comida" en relación al aumento de los precios de los alimentos por el sector agropecuario y la posible suba de retenciones y establecimiento de cupos de exportación por parte del Gobierno.

Brieva continuó determinado que "el problema es cuando, de alguna manera, el campo o los hacendados manejan los precios. Ahí, ya la propiedad privada se pone entre comillas".

En diálogo con América TV, sentenció: "Cuando se trata de granos y carne, el Estado tiene que estar presente. Tiene que reunirse y dialogar con toda esta gente poderosa del campo, para que por lo menos le aseguren la mesa a los argentinos".

Respecto de las medidas ratificadas por el presidente Alberto Fernández con respecto al campo, reafirmó "¡Se animó a tocar a los dioses!" para luego proseguir esperanzado: "Espero que no sea de esos ladridos que pegamos pero después retrocedemos. Ojalá".

"En momentos de necesidades fuertes como este, con un aumento alimenticio que va de hora en hora, se pone jodido para todos: para el Presidente, para los del campo y para todos los argentinos" reconoció sobre la situación de crisis que afronta Argentina y, haciendo alusión a su situación personal, dijo: "Estamos todos más o menos igual. Nadie tira manteca al techo".

Dady Brieva dice no pertenecer a ningún partido político.

Sobre su militancia y un posible vinculo con el escenario político, el humorista respondió ciertamente tajante asegurando no creerse un referente de ningún tipo. Aclaró también: "Yo no hablo con ningún dirigente".

Concluyendo con la entrevista, hizo hincapié en su relación con el kirchnerismo y, además de reconocer su apoyo tanto a Cristina Fernández de Kirchner como hacia el actual presidente, reveló: "Cuando ya se estaba yendo Cristina, me enganché y me hice militante de ella".

Días atrás, el presidente Alberto Fernández ratificó que el Gobierno ya analiza imponer un límite a las exportaciones o establecer una suba de retenciones para controlar la inflación en el precio de los alimentos e indicó que se trata de una advertencia pública a los productores: "A mí me votaron para ejercer el poder cuando tengo que ejercerlo. No se puede especular en este contexto, no tienen derecho a lastimar la tranquilidad de la gente".

Alberto Fernández advirtió al campo

El primer mandatario se refirió en las últimas horas a la suba de precios y aseguró que se trata de una maniobra de los productores de alimentos, que cobran a precios internacionales, y puso como ejemplo las exportaciones de carne argentina a China.

"Para que la gente me entienda, China era un país que solo importaba carne envasada y había un número limitado de frigoríficos que tenían capacidad de exportar. Ahora, decidió importar carne con hueso, medias reses y el productor de carne tiene la posibilidad de vendérsela al carnicero o vendérsela a China a un precio enorme", explicó en una entrevista publicada en el diario Página 12. "Yo necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales".