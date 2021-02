Feinmann y un dardo para Alberto Fernández: "Está enamorado de..."

El conductor hizo duras declaraciones sobre el presidente y su relación en el poder, entre ellos, con Cristina Fernández. Sus declaraciones

El presidente Alberto Fernández tuvo polémicas palabras dirigidas hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación, afirmando de que se trata de "un tribunal muy poco calificado socialmente". Frente a tal declaración, el conductor Eduardo Feinmann salió con los tapones de punta este lunes en su programa Alguien tiene que decirlo (Radio Rivadavia).

"Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, se diferenció del presidente diciendo que ‘no podemos hablar livianamente de juicio político a los jueces de la Corte porque es uno de los poderes del Estado’. ¡Muy bien! Así se habla, y así debería hablar el presidente de la República, ¿no es cierto?", enunció el periodista, marcando el contraste de conceptos entre los dos referentes del oficialismo nacional.

Luego Feinmann agregó contundente: "Yo creo, a esta altura de la vida, que Alberto Fernández sufre del Síndrome de Estocolmo, está enamorado de su secuestradora, que es Cristina Fernández de Kirchner. Ella lo secuestró en 2018, cuando volvieron a acercarse, y a partir de ese momento quedó preso de la voluntad de la ‘señora’, solo por el hecho de acercarse otra vez al poder".

Para Feinmann, Alberto Fernández sufre el síndrome de Estocolmo.

Y finalizó, el periodista dio a conocer una contundente frase: "El sigue ejerciendo el mismo rol, sigue siendo el operador político de la vicepresidenta de la República".

En estos meses, Feinmann viene intensificando su crítica hacia el actual gobierno de Alberto Fernández, y también a todos sus satélites. Por ejemplo hace algunos días, el periodista adviertió fuertemente sobre el uso político que se le da a la vacuna, en medio de un momento clave donde se espera que la cantidad de dosis aumente en el país y se pueda vacunar a la mayor cantidad de personas posible.

Feinmann también alertó sobre la vacuna contra el COVID19

"Veo una foto con una bandera de La Cámpora muy grande que dice Avellaneda, una mesa y un cartel muy pedorros, esto no lo vi en ninguna parte del mundo. Te inscriben para la vacuna del Covid-19, esto lo tomo como una utilización política de la vacuna. Es inmoral e impúdico. ¡Las vacunas no son de La Cámpora, son del Estado! ¡La vacuna es de la gente, no de La Cámpora!".

De esta manera, el conductor no deja de estar en en centro de la escena con todos sus dichos y declaraciones, las cuales hasta ahora las vino plasmando en su ciclo televisivo, realidad que cambió en 2021.

Mientras todo sucedía, el conductor televisivo Eduardo Feinmann pasó sus últimos días en el canal A24, al igual que su colega en la misma señal, Jonatan Viale. De hecho, ambos protagonizaron el pase entre el programa de uno y el del otro, antes de desembarcar en la señal que gana cada vez más periodistas, que es La Nación+.

Feinmann conduce El Noticiero desde 2017, pero el pase con Viale tomó gran trascendencia este año. Se espera que continúe en AM Radio Rivadavia, al frente del ciclo de segunda mañana Alguien tiene que decirlo.