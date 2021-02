Rating: eltrece le "cascotea" y gana parte de la tarde a Telefe

La señal de Viacom modificó el horario de Floricienta y puso en su lugar a Guerra de rosas, ambas frente a El gran premio de la cocina

Mientras en el horario estelar se impone Telefe a eltrece, a la tarde el canal del barrio porteño de Constitución se impone en algunos tramos a la señal de Viacom. La primera competencia de la noche del jueves fue Marley versus Guido Kaczka. Minuto para ganar escaló a picos de 13,5 puntos casi en el final del envío y Bienvenidos a bordo llegó a una marca máxima de 10,2.

En el mano a mano de las telenovelas ganó Fuerza de mujer, que lideró la franja con picos de 13,2 puntos. Te doy la vida en la pantalla de eltrece obtuvo un pico de 7,7 puntos. Apache registró una cota máxima de 9,7 puntos.

Rating: pareja competencia vespertina

La tarde es uno de los segmentos más competitivos de la TV abierta porteña. El estreno de Corte y confección recalentó la competencia. Los cambios siguen, Telefe modificó el horario de Floricienta a las 19.00 y puso en su lugar a Guerra de rosas, ambas frente a la temporada número once de El gran premio de la cocina.

La telenovela juvenil comenzó con buenos números pero la modificación de horario no le favoreció y algo parecido pasa con la novela de Oriente Próximo que en su horario más temprano tenía mejores mediciones. Mientras Carina Zampini. consolidada en la franja, da pelea.

Este jueves eltrece lideró con picos de 7 puntos y Floricienta llegó a 6,8, aunque por momentos estuvo al frente de la franja. Luego Guerra de rosas tocó los 6,4 mientras que el certamen de cocina se impuso con una marca máxima de 7,5.

Más temprano este jueves se impuso 100 argentinos dicen con picos de 7,5 mientras que Cortá con Lozano se mantuvo segundo, aunque con la vista de Costa a la casa de Catherine Fulop llegó a 6,2 y lideró los últimos minutos de competencia directa.

La competencia del mediodía, "palo a palo"

El mediodía también registra una competencia pareja. Este jueves comenzó arriba Telefe con 6,4 con el estremecedor testimonio en Flor de equipo de una madre y la violación de su hija, mientras que la pareja debutante de Telenoche, los conductores operativos Diego Leuco y Luciana Geuna, llevó a LAM a los 5 puntos.

Pasado el mediodía, con la visita de Eleonora Wexler, Flor de equipo continuó al frente con 5,9 y eltrece con 5,7. En los últimos quince minutos pasó al frente LAM con picos de 6,1.

Bienvenidos a bordo: Hernán Drago niega romance con Celeste Muriega

Mientras conocidos y no tanto dicen que entre Celeste Muriega y Hernán Drago hay más que una relación laboral, ellos apuestam al misterio, al menos hasta ahora. Después de que en el programa del miércoles de Bienvenidos a bordo Muriega dejara todo en una coreografía vestida de novia y con segundas lecturas, el modelo decidió disipar cualquier rumor que lo vincule a ella.

En el programa de Guido Kaczka, el conductor siguió con el tema rendidor en audiencia. Kaczka lo sacó ante Tamara Gala diciéndole: "Me parece que del grupo sos la única que no está de novia".

Y se confirmó tomando lista a los invitados de la noche: Rocío Robles, Rodrigo Vagoneta, Rocío Quiroz, todos en algún tipo de compromiso, José María Muscari que reconoció estar solo, y Drago que siguió la situación con cara de piedra.

"¿Cuál es la pregunta?", se hizo el desentendido el modelo, y Robles se la dijo sin medias tintas: "La pregunta concreta es: ¿Estás de novio, saliendo con alguien o conociendo a alguien?". Con una semisonrisa, pero firme Drago respondió: "La respuesta concreta es: no, no y no".

Y cuando parecía que el tema había concluido y la duda estaba resuelta, el conductor volvió a dar a entender que algo sabe: "¿Y sabés cuál es la respuesta a tu respuesta?: Me mentís, me mentís y me mentís".