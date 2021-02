Vacunatorio VIP: quién es Vera Voskanyan, la secretaria de Guzmán que también recibió la Sputnik V

El Gobierno difundió la lista oficial y completa de quienes recibieron dosis de la vacuna Sputnik V. Entre ellos se encuentra la comunicadora de 32 años

El escándalo por los vacunados VIP en el país, que surgió luego de que el periodista Horacio Verbitsky admitiera haber recibido la Sputnik V en el Ministerio de Salud, no terminó con la renuncia de Ginés González García.

Este lunes, el Gobierno difundió la lista oficial y completa de quienes recibieron dosis de la vacuna Sputnik V a pedido de la cartera sanitaria, tal como había adelantado la nueva titular del ministerio, Carla Vizzotti.

"Por pedido expreso de la Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se requirió al Hospital Posadas y a las áreas involucradas de la cartera sanitaria nacional, el listado de personas vacunadas a requerimiento del Ministerio de Salud. Asimismo, se instruyó la auditoría del registro nominal", afirmó un informe oficial.

Una de las beneficiadas de este vacunatorio VIP fue Vera Voskanyan, una comunicadora de 32 años que se desempeña en el ministerio de Economía como coordinadora de comunicación de la cartera que lidera Martín Guzmán.

Quién es Vera Voskanyan

Se puede ver a la joven en una foto de Facebook con Amado Boudou en 2011

La joven estudió Licenciatura en Periodismo y Comunicación en la Universidad John F. Kennedy y, según declara en su perfil de LinkedIn, realizó dos posgrados en la Universidad de Buenos Aires (UBA): uno en Comunicación Política y Campaña Electoral y otro de community manager y plataformas 2.0.

Voskanyan mantiene desde 2010 una extensa trayectoria en el sector estatal, donde se desempeñó en ese entonces en el área de prensa, comunicación y consultoría.

En 2011, año en el que el kirchnerismo obtuvo la reelección con Amado Boudou como vicepresidente de Cristina Kirchner en la fórmula, se la puede ver en una foto de Facebook con él.

Antes de la asunción de Mauricio Macri, Voskanyan acompañó a la ministra María Cecilia Rodríguez como coordinadora de redes sociales y área digital en Seguridad y, en 2019, con el arribo de Guzmán al Ministerio de Economía, volvió a integrarse a la estructura gubernamental.

La funcionaria que integra la cartera que dirige Martín Guzmán habla ruso y es descendiente de armenios.

Otros nombres de la lista

Otro de los nombres llamativos es el de Gabriel Michi, periodista del canal C5N. El comunicador de 53 años decidió realizar un descargo en su cuenta de Facebook una vez que se filtró que formó parte del Vacunatorio VIP.

"Como periodista de temas internacionales, en C5N teníamos previsto que yo viaje con un camarógrafo a Manaos, Brasil, el próximo 27 de febrero", comenzó Michi.

Gabriel Michi, periodista del canal C5N

Y agregó: "Comencé a averiguar si había chances de vacunarse antes de viajar, ya que soy persona de riesgo (tengo 53 años y algunas complicaciones de salud como la hipertensión) y dado que tengo amigos dentro del Hospital Posadas, consulté por nuestra condición de trabajadores esenciales y la respuesta fue un rotundo "no"", explicó.

Y continuó: "Comenté mi situación y la inminencia del viaje, y también la importancia de vacunarnos para no traer esa cepa del virus a la Argentina. Pero me aclararon que sólo se estaba vacunando a personal de salud. A los pocos días, recibí el llamado de un conocido de muchos años y me dijo que había quedado una dosis sin poder aplicar en el Hospital y que si estaba cerca me la podrían inyectar a mí. Así que la aplicaron. Y fue tan imprevisto y sorpresivo todo que ni siquiera hubo oportunidad de que se vacune el camarógrafo que iba a viajar conmigo a Manaos".

"Por último quiero expresar que en mi caso no recurrí a ningún contacto en el Ministerio de Salud ni intenté ningún tráfico de influencias con miembros del Poder Ejecutivo, ni nacional ni provincial. Fue una gestión a través de un amigo, quien fuera fuente mía por años. Por todo eso, pido disculpas si sienten que pude haber abusado de una situación de privilegio. No fue la intención. La intención fue poder protegernos para cubrir una función periodística con importancia y relevancia frente a la sociedad. Y ante el peligro de traer esa peligrosa cepa a la Argentina", completó.

Otro de los que aparecen es Carlos Mao, histórico secretario privado del ex presidente Eduardo Duhalde. Se trata del telefonista, asesor personal, amigo y secretario de Duhalde. De tono seco y amable a la vez, ha estado junto a el ex mandatario cuando el lomense asumió la Presidencia pero también cuando se despidió y dejó el mando en manos de Néstor Kirchner.