Director del Posadas reveló que participó en las vacunas VIP por "orden de Ginés González García"

Alberto Maceira declaró ante la Justicia que vacunó en el antedespacho del ex ministro de Salud y que lo llamó para la tarea el secretario del exministro

El director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, afirmó ante la Justicia que vacunó a diez personas en el "antedespacho" de Ginés González García en el Ministerio de Salud y que le dijeron que la "orden" era del ahora ex funcionario.

Ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano, Maceira declaró que él vacunó en el antedespacho de González García y que para esa tarea lo llamaron el secretario del ex ministro, Marcelo Ariel Guille, y el subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del Ministerio de Salud, Alejandro Collia.

Según sostuvo, ambos le dijeron que se vacunaba allí a diez personas "por orden de Ginés González García".

Maceira relató que Guille y Collia lo llamaron y él solo vacunó a diez personas en el Ministerio, en tanto que el resto fue inoculado en el Hospital Posadas, informó NA de fuentes judiciales.

Cuando el fiscal Taiano y la jueza Capuchetti le preguntaron dónde se aplicaron las vacunas, el testigo dijo que fue en una salita del segundo piso del Ministerio de Salud, pegada al despacho que ocupaba González García.

Según detalló, él concurrió con una médica y un chofer, y subieron por un ascensor que se les indicó.

Quiénes estaban entre los 10 vacunados

Maceira declaró que él vacunó en el antedespacho de González García

En esa tanda de diez personas, vacunó al senador Jorge Taiana y al diputado Eduardo Valdes, además de empresarios y allegados al ex ministro.

Junto con la declaración, Maceira llevó un listado de vacunados y los registros que tienen sobre la aplicación de la vacuna Sputnik y otras a nivel nacional.

Por el momento, la investigación se centra sólo en el Posadas y los delitos son incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Los investigadores tampoco definieron aún si los vacunados van a ser considerados testigos o finalmente imputados.

Sobre ello, harán un estudio de los decretos o alguna resolución que justificara a los vacunados con cargo público o que tenían programado viajar al extranjero.

Para mañana se esperan más declaraciones de personal del Hospital Posadas.

Alberto, furioso por vacunas VIP: "Terminemos con la payasada"

El presidente Alberto Fernández aseguró este martes que lo que sucedió con la denominada "vacunación VIP" es "lo suficientemente grave" como para desplazar a un ministro de Salud, pero aclaró que no existe un "tipo penal" y llamó a los fiscales y jueces a dejar las "payasadas" e investigar "los negocios de (Mauricio) Macri".

"El hecho es suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés González García haya tenido que dejar su cargo, pero terminemos con la payasada: que los fiscales y jueces hagan lo que deben. No existe un delito por vacunar a alguien que se adelantó en la fila. No se pueden construir delitos graciosamente", se quejó el mandatario.

Durante la conferencia de prensa que encabezó en México con su par local, Andrés Manuel López Obrador, el jefe de Estado no pudo evitar referirse al escándalo y opacó la campaña de vacunación contra el COVID-19.

En un mensaje dirigido a la Justicia, por las causas abiertas por esta situación, Alberto Fernández subrayó: "Si quieren trabajar, pueden investigar el negocio de los peajes de Macri, el terrible endeudamiento que la Argentina vivió, el vaciamiento del Congreso, el negocio de los parques eólicos, la responsabilidad de un ministro que mandó a un submarino para que mueran 44 tripulantes".

Fernández lamó a los fiscales y jueces a dejar las "payasadas" e investigar "los negocios de Macri"

Vacuna Sputnik V: "convocar a la confianza"

Asimismo, el Presidente sostuvo que se dio la vacuna porque "los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa" y fue su deber "convocar a la confianza ciudadana".

"Me tuve que dar la vacuna porque los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa. Tuve que convocar a la confianza ciudadana. Por el mismo motivo se dieron la vacuna (la vicepresidenta) Cristina Kirchner y (el gobernador bonaerense) Axel Kicillof", remarcó.

En ese sentido, también comentó que "se dieron la vacuna intendentes que tampoco son oficialistas" y consideró que "hubo una campaña despiadada de la oposición, desatada para hacerle sentir a los argentinos que la Sputnik V era veneno".

"Ahora los que me denunciaron me piden que les dé veneno a ellos y que consiga más veneno. Quisiera que la Argentina funcione de otro modo", manifestó.

En tanto, ratificó que cuando tomó nota de lo que había sucedido con la administración de vacunas reaccionó y "perdió" a un ministro.

"El hecho es reprobable porque nadie puede avalar que alguien pueda adelantarse en la vacunación, pero les pido que sean estrictos con la lectura de esas listas, porque en esas listas aparecen personas que deben vacunarse por las características de la acción que desarrollan", aseguró el mandatario, en alusión a los funcionarios públicos que se inmunizaron.

Vacuna Sputnik V: Fernández dice que hubo una "campaña despiadada" en su contra.

"Si hay más responsables, se van a tener que ir"

Al respecto, señaló que "vacunar al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores es razonable" y que "vacunar al ministro de Economía (Martín Guzmán) que tiene que viajar a los países del G7 para conseguir apoyos para la Argentina es algo absolutamente razonable porque su vida queda expuesta con todo eso".

"A mí difícilmente me corran con estas lógicas. Yo detesto los privilegios. No soporto que ello ocurra. Ya hablé con mi conducta. Les pido a los fiscales que vuelvan a leer el código penal. No sé quién los aprobó ni en que universidad, pero ya hicieron demasiadas ´sinvergüenzadas´", lanzó.

Y advirtió: "Si hay más responsables, se van a tener que ir los que se tienen que ir. Pero no voy a hacerme cargo del escarnio público que están proponiendo".

Finalmente, Alberto Fernández volvió a recordar al Gobierno de Macri y señaló que "cuando el ARA San Juan se hundió, nadie le pidió la renuncia a nadie".

"Cuando ocurrió el desfalco de la deuda, nadie le pidió la renuncia a nadie. Una vez pido que tengamos honestidad intelectual. Con mi conducta di cuenta de lo que debíamos hacer", concluyó.