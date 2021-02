Baby Etchecopar cargó contra Jonatan Viale: "Nos pone a todos como mercenarios"

El periodista de A24 habló sobre el escándalo que generaron las declaraciones de su colega. Y reveló por qué no aceptó ir al canal de La Nación

El conductor Baby Etchecopar habló con dureza acerca del enojo que generó en el Grupo América la frase de Jonatan Viale sobre la "libertad" que disfruta en su nuevo canal, La Nación +.

"No sé cómo fue su libertad. Quizás cada uno tenemos una libertad diferente", evaluó el periodista ante la pregunta de Pía Shaw, panelista de Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

"Yo quiero agradecerle a América, honestamente. Ustedes han visto mi programa alguna vez. Y la libertad total que tuve pare ser yo", indicó el conductor de Basta Baby, ciclo de las noches de A24.

Por qué Baby Etchecopar no fue a LN+

Etchecopar también reveló que Juan Cruz Ávila, exgerente periodístico de la señal de noticias de A24 que emigró hacia La Nación +, le ofreció ser parte del canal al que pasaron Eduardo Feinmann y el joven Viale.

"A mi Juan Cruz me llamó y me junté dos veces. Lo quiero mucho, pero los dueños del canal (Daniel) Vila, (Claudio) Belocopitt, (Eduardo) Eurnekian, Gaby Hochbaum -quien fue mi primer productor y somos hermanos- nunca, y lo juro por Dios, me han llamado para decirme 'ahí no'", señaló Etchecopar.

"¿Pero a vos te cayó tan mal como a los otros?", repreguntó la entrevistadora, en alusión al enojo de Rial y Fantino.

"Yo enojado no estoy porque lo adoro a Joni, pero nos pone a todos como mercenarios", respondió Baby Etchecopar.

"Nos pone como mercenarios, ¿qué somos? ¿Los bolu... que nos quedamos?", enfatizó.

Viale y su cruce con Fantino

Jonatan Viale no es de generar escándalos, pero su tuit sobre la "libertad" que agradece tener en el canal LN+ desató la furia de Jorge Rial y de otras figuras del Grupo América. Sin embargo, el flamante conductor de la señal de noticias no se achicó y lanzó un comentario aún más picante en la segunda emisión de su programa + Realidad, insinuando que las críticas que recibió son producto de los celos y la envidia.

Al realizar el clásico pase con Eduardo Feinmann, el hijo de Mauro Viale decidió preguntarle a su compañero sobre la repercusión que tuvieron por su debut en LN+, como así también los buenos números de rating que hicieron.

Jonatan Viale y Eduardo Feinmann pasaron del grupo América al canal LN+

El "palito" para Rial

"Che, bien el debut ayer, ¿no? Salvo algún que otro celoso están todos muy contentos", lanzó el expanelista de Intratables (América).

"Sí, muy bien. Y creo que hoy también están bien, anduvimos muy bien", le contestó Feinmann con una sonrisa cómplice, pero sin ahondar en la polémica que generó el comentario de su colega.

"Hay que controlar la envidia. Es muy difícil. Ya lo van a poder hacer", sentenció Joni Viale antes de que su compañero cierre el pase y entregue el aire del canal de noticias que se renovó con sus incorporaciones y las de otros periodistas.

Jorge Rial calificó a Jonatan Viale de "divo" por las críticas que hizo contra el grupo América

Alegría

Minutos después de haber terminado su primer programa del lunes, el también conductor de Radio Rivadavia se expresó en Twitter para expresar la alegría que sentía por su buen debut.

"Lograr picos de casi 4 puntos en una señal que está en pleno relanzamiento me llena de satisfacción. Pero lo realmente importante es la libertad. Me siento cómodo, cuidado y respetado. Gracias La Nación + por recibirnos así. Y a mis compañeros Lucas Morando y Santiago Bulat", escribió el presentador de televisión y radio en la red social del pajarito.

Eso provocó que Jorge Rial lo cruce y lo trate de "divo", y que horas más tarde Alejandro Fantino también lo cuestione y afirme que varios compañeros del Grupo América (A24, América TV y La Red) están enojados con él por esa declaración considerada como una crítica a la libertad periodística de estos medios.

Minutos antes, Fantino desde su programa en América TV había contado que "hay muchos colegas de este canal dolidos con Jonatan. Enojados, dolidos, golpeados".

Tuitea festejando, y bienvenido si le va bien, un rating que hizo en su nuevo proyecto y diciendo que 'ahora trabaja con libertad'", señaló, y Carlos Campolongo, quien trabajó con Viale en Intratables y estaba como panelista de Fantino, comentó que lo sorprendió esa actitud".

"Está diciendo que su papá no trabajaría con libertad", analizó Marcela Tauro, recordando que Mauro Viale es figura principal del canal de noticias por cable A24. "Hay que ser memorioso y grato", disparó Eduardo Battaglia, otro histórico del staff del grupo América, que arde contra Viale.