Baby Etchecopar y su relación con el Presidente: lo que contó dejó a todos sin palabra

El periodista contó que conoce a Alberto Fernández desde hace varios años pero que todo cambió cuando el mandatario lo llamó un día a su programa

El periodista y conductor Baby Etchecopar fue muy contundente al asegurar que apoya al presidente Alberto Fernández y que su relación se gestó a lo largo de años. Pero hoy la situación es diferente: está alejado del mandatario y además lo bloqueó de WhatsApp.

"Alberto me llamaba (y yo le preguntaba) '¿cómo está tu mamá?', cuando falleció la mamá. Nos hemos encontrado en un acto, en un velorio, a los besos", dijo Baby en el programa de Alejandro Fantino por América.

Pero la relación actualmente no es amena. "Un día, estando al aire, me pone: 'Baby, lo que estás diciendo es muy cruel, es de odio. Yo no dije lo que vos decís que yo dije...'. Entonces dije: 'No, flaco, si empezamos así, a todos los días llamarme... A mí no me llama ni (Daniel) Vila, no me jodas al teléfono", comentó.

"Fue cuando era presidente ya, y lo bloqueé... Se acabó Alberto", dijo contundente el periodista, tras lo cual advirtió. "Si él deja de hacer estas cosas que hace yo le vuelvo a abrir el teléfono. Porque yo lo defendería a Alberto, yo conocí a un Alberto con una esencia bárbara".

"Lo conocí cuando llega Néstor (Kirchner) al poder, y Alberto tenía un auto azul. Una noche yo andaba pelotudeando por La Boca como a las 12 de la noche, yo también paseo en auto y pienso. Y lo veo a él manejando, que era como un (Santiago) Cafiero, tenía el cargo de él", recordó Baby.

"Salí al aire y dije: 'La verdad que lo admiro, sin custodia, vidrios bajos, un tipo pensando... Tiene que estar muy limpio un político para andar así'. Y nos quisimos mucho, lo defendí varias veces que le pegaron", cerró Baby. Y concluyó "Si vuelve a ser Alberto, le abriría el teléfono...".

El conductor aseguró que desbloquearía del WhatsApp a Fernández

Baby Etchecopar cargó contra Jonatan Viale

El conductor Baby Etchecopar habló con dureza acerca del enojo que generó en el Grupo América la frase de Jonatan Viale sobre la "libertad" que disfruta en su nuevo canal, La Nación +.

"No sé cómo fue su libertad. Quizás cada uno tenemos una libertad diferente", evaluó el periodista ante la pregunta de Pía Shaw, panelista de Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

"Yo quiero agradecerle a América, honestamente. Ustedes han visto mi programa alguna vez. Y la libertad total que tuve pare ser yo", indicó el conductor de Basta Baby, ciclo de las noches de A24.

Por qué Baby Etchecopar no fue a LN+

Etchecopar también reveló que Juan Cruz Ávila, exgerente periodístico de la señal de noticias de A24 que emigró hacia La Nación +, le ofreció ser parte del canal al que pasaron Eduardo Feinmann y el joven Viale.

"A mi Juan Cruz me llamó y me junté dos veces. Lo quiero mucho, pero los dueños del canal (Daniel) Vila, (Claudio) Belocopitt, (Eduardo) Eurnekian, Gaby Hochbaum -quien fue mi primer productor y somos hermanos- nunca, y lo juro por Dios, me han llamado para decirme 'ahí no'", señaló Etchecopar.

"¿Pero a vos te cayó tan mal como a los otros?", repreguntó la entrevistadora, en alusión al enojo de Rial y Fantino.

"Yo enojado no estoy porque lo adoro a Joni, pero nos pone a todos como mercenarios", respondió Baby Etchecopar.

"Nos pone como mercenarios, ¿qué somos? ¿Los bolu... que nos quedamos?", enfatizó.