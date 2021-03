La Justicia de Francia le puso esta condena al expresidente Sarkozy por corrupción

Un tribunal de París que lo halló culpable de los delitos de corrupción y tráfico de influencias. Un año de prisión cumplimiento efectivo y dos en suspenso

El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado este lunes a tres años de cárcel, uno de cumplimiento efectivo y dos en suspenso, por un tribunal de París que lo halló culpable de los delitos de corrupción y tráfico de influencias.

No obstante, se da por descontado que el ex mandatario de derecha (2007-2012) no irá a prisión, ya que la jueza del caso dijo que tenía derecho a solicitar el cumplimiento de la pena bajo detención domiciliaria con un brazalete electrónico.

Además, la abogada de Sarkozy, Jacqueline Laffont, ya anunció que apelará la condena, a la que calificó de "extremadamente severa" y "totalmente infundada e injustificada". Y, aun si el fallo es ratificado, el exmandatario podrá recurrir luego al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Ambas instancias de apelación supondrán la suspensión provisoria de la pena hasta que quede firme o sea revertida.

Los fiscales habían pedido que Sarkozy, de 66 años, fuera condenado a cuatro años de cárcel, dos de ellos firmes, por haber intentado sobornar a un juez en 2014 con un puesto muy codiciado a cambio de información sobre un proceso en su contra.

El tribunal dictaminó efectivamente hubo un "pacto de corrupción" entre el mandatario, su abogado habitual Thierry Herzog, de 65 años, y el exmagistrado Gilbert Azibert, de 74, pero condenó a todos a tres años de cárcel, uno efectivo y dos en suspenso.

La corte, que dijo que llegó a su veredicto sobre la base de evidencia "seria y consistente", señaló que los hechos juzgados eran "particularmente graves" dado que fueron cometidos por un expresidente que usó su poder para ayudar a un juez que sirvió a sus intereses.

Como además es abogado, estaba "perfectamente informado" de que lo que hacía era ilegal, agregó el tribunal.

Se trata de la primera vez en la historia moderna que un expresidente de Francia es condenado por corrupción por actos que cometió al dirigir el país.

Su antecesor y mentor político el expresidente Jacques Chirac fue condenado en 2011 por malversación de fondos públicos cometida cuando era alcalde de París, pero, por problemas de salud, nunca compareció ante la corte.

Sarkozy, que repitió incansablemente durante su juicio que nunca ha cometido "el más mínimo acto de corrupción", escuchó su sentencia de pie frente al tribunal, aparentemente impasible, informó la agencia de noticias francesa AFP.

El expresidente y sus abogados no hicieron ninguna declaración al salir de la sala, pero la esposa de Sarkozy, reaccionó en Instagram.

"¡Qué ensañamiento insensato, mi amor Nicolas Sarkozy!", publicó la exmodelo y cantante Carla Bruni, junto a una foto de la pareja abrazada.

"La lucha continúa, la verdad saldrá a la luz. #injusticia", escribió en la red social.

Herzog también fue condenado a una inhabilitación profesional de cinco años, pero presentó inmediatamente un recurso contra su condena, que entonces queda suspendida hasta el pronunciamiento del tribunal de apelación.

Primera condena

Esta primera condena para Sarkozy llegó a pocos días de que se enfrente a un segundo juicio el 17 de marzo en el caso "Bygmalion", relativo a los gastos de su campaña presidencial de 2012.

Sarkozy fue condenado por haber intentado corromper, junto con Herzog, a Azibert, cuando éste era juez del Tribunal Supremo.

Según la acusación, el exmandatario buscaba obtener informaciones cubiertas por el secreto profesional e influir en las diligencias abiertas ante la alta jurisdicción relacionada con el denominado caso Bettencourt.

A cambio, habría ofrecido a Azibert su ayuda para obtener un puesto de prestigio al que éste aspiraba en Mónaco, aunque nunca lo consiguió.

Al leer su sentencia, la juez Christine Mée dijo que Sarkozy, que era "garante de la independencia del poder judicial, utilizó su condición de expresidente para favorecer a un magistrado para servir sus intereses personales".

Durante el juicio, que terminó el 10 de diciembre, la defensa protestó contra un caso basado en "fantasías" e "hipótesis" y pidió la absolución de los acusados.

Retirado de la política desde 2016 pero todavía muy popular en la derecha francesa por su estilo combativo y su discurso duro sobre la delincuencia y la inmigración, Sarkozy tiene varias cuentas pendientes ante la justicia.

También ha sido acusado de haber recibido millones de euros del exlíder libio Muammar Kaddafi para su campaña electoral de 2007.

Kaddafi fue asesinado en 2011 por grupos islamistas que se alzaron contra su Gobierno apoyados militarmente primero por el Gobierno francés de Sarkoy y el británico y luego por fuerzas de la OTAN, estas últimas con mandato de la ONU.

El mes pasado, fiscales abrieron otra investigación sobre presunto tráfico de influencias por sus actividades de asesoramiento en Rusia.