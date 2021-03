Victoria Donda reapareció en Twitter tras el escándalo de su ex empleada: así las criticaron en las redes

La titular del INADI, Victoria Donda, reapareció en Twitter luego de casi dos meses del escándalo que protagonizó tras una denuncia presentada por su exempleada doméstica.

Su aparición fue para acompañar el discurso que brindó el presidente Alberto Fernández en la ceremonia de apertura del Período de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación.

La exdiputada destacó en su cuenta personal algunas frases del mandatario relacionadas con los errores que puede cometer un gobierno, el endeudamiento con el FMI y la economía Argentina.

"Argentina pertenece a los países cuyos gobiernos hicieron todo lo que estaba a su alcance para reducir el impacto de la pandemia. Gracias al trabajo colectivo, cada persona que lo solicitó tuvo la atención necesaria", fue una parte del discurso de Alberto Fernández que subió Donda en su cuenta de Twitter.

Otro de los mensajes fue: "Los gobiernos pueden cometer errores. Pero todo gobierno sensible tiene la obligación de corregir esos errores. El futuro de nuestro país debe construirse a través del diálogo, el acuerdo, las críticas bien intencionadas".

También acompañó al Presidente cuando se refirió al crédito con el FMI: "Endeudar al país del modo en que lo hizo el macrismo no puede ser visto de otro modo que como una administración fraudulenta y malversación de caudales, como nunca antes de había registrado".

Inmediatamente, sus tuits tomaron trascendencia y fue por eso que varios internautas le recordaron el escándalo de dos meses atrás.

Pregunta. Ya la tenés en blanco a tu empleada doméstica? Y no, no me refiero a un contrato del INADI, me refiero a si VOS le pagás el sueldo. https://t.co/SfarDjTBzj — UBBE RAGNARSSON ???????????????? (@ubberagnarson_) March 1, 2021