Segunda ola del coronavirus: este es el pronóstico sombrío de un alto funcionario de Kicillof

Detalló que el eje del éxito de la campaña contra el coronavirus es "rastreo, aislamiento y seguimiento" de los casos de personas afectadas por este mal

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, consideró este domingo que "es muy probable que tengamos una segunda ola por delante pronto y aseguró que ante esta situación se busca "que el equipo de salud se encuentre completamente inmunizado". Entre

ellos defendió la inmunización de los jóvenes voluntarios que realizan telemedicina en los centros de atención remota, porque "el seguimiento de contagios lo hace este equipo" y si algunos se enferman "puede ser que no corran riesgo pero dejan de trabajar".

"Tenemos un avance muy grande frente a la posibilidad de una segunda ola, que es tener a la gran mayoría de los trabajadores de la salud vacunados", afirmó el viceministro. En cuanto a la polémica que se desató sobre la inmunización de los jóvenes por encima de quienes trabajan en los hospitales negó que esto suceda. "No es que le está sacando la vacuna, es un problema del proceso de vacunación que lleva un tiempo", aseguró.

"Se dieron turnos. Cuando empezamos a vacunar había 110.000 inscriptos, cuando terminamos ya eran 140.000 y ahora tenemos más de 250.000 personas. No se terminaron de vacunar porque se fueron inscribiendo cada vez más", afirmó a la señal de TV por cable TN.

También dijo que "no se pregunta con que agrupación simpatizan". "La enorme mayoría de los trabajadores de salud está inmunizada, quedan algunos distritos que no y estamos trabajando en eso", agregó y entre ellos destacó que "la telemedicina es un trabajo muy importante" y remarcó que donde cumplen sus tareas "no es un call center".

Al respecto, detalló que el eje del éxito de la campaña contra el coronavirus es "rastreo, aislamiento y seguimiento" de los casos y que "el seguimiento lo hace este equipo y si se enferman puede ser que no corran riesgo pero dejan de trabajar".

"Me parece que tienen que estar inmunizados todos los trabajadores de salud, no importa la edad que tengan", enfatizó. Y dijo: "lo que estamos buscando es que si hay una segunda ola que el equipo de salud se encuentre completamente inmunizado, el 100%".

Tras destacar que "un cronograma de vacunación continúa es muy esperanzador" para las próximas etapas, subrayó que "la mayoría de la gente se quiere vacunar y está preocupada por la pandemia".

Como contrapartida a las denuncias que se realizaron respecto de la inmunización del personal de salud, insistió en que "la enorme mayoría accedió a la vacuna". "El sistema es al azar, nosotros no priorizamos, excepto los que trabajan en terapia intensiva".

Nicolás Kreplak: "La enorme mayoría de los trabajadores de salud está inmunizada".

El contagio de la ministra de Salud

Carla Vizzotti comunicó que tiene coronavirus. La flamante ministra de Salud dijo que su hisopado tuvo lugar en el marco de un procedimiento de rutina requerido para ingresar al Congreso. La ministra se realizó un hisopado este viernes en Casa Rosada, al igual que la mayoría de los integrantes del Gabinete presidencial, como medida de precaución antes de asistir el próximo lunes a la apertura de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados.

Pocos días atrás, Vizzotti había sido designada frente al ministerio de Salud

"Quiero contarles que me realice un hisopado como parte del procedimiento requerido para ingresar al Congreso el próximo 1 de marzo y me informaron el resultado positivo. Por lo tanto, voy a estar aislada en los próximos días, siguiendo el protocolo establecido", publicó Vizzotti.

Quiero contarles que me realice un hisopado como parte del procedimiento requerido para ingresar al Congreso el próximo 1 de marzo y me informaron el resultado positivo. Por lo tanto, voy a estar aislada en los próximos días, siguiendo el protocolo establecido. — Carla Vizzotti (@carlavizzotti) February 26, 2021

A continuación, apuntó a la concientización de la población: "la pandemia no pasó, sigamos cumpliendo con las pautas de cuidado".

La pandemia no pasó, sigamos cumpliendo con las pautas de cuidado. https://t.co/KcxsCOvOOX — Carla Vizzotti (@carlavizzotti) February 26, 2021

Con quién estuvo Vizzotti en las últimas horas

Según informó Noticias Argentinas, esta mañana Vizzotti había compartido una actividad con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en Morón.

Además, Vizzotti estuvo en Morón con su par bonaerense, Daniel Gollan, y con el viceministro provincial, Nicolás Kreplak.

Por último, este jueves, la funcionaria nacional había compartido otro acto con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y con el ministro de Defensa, Agustín Rossi.

Carla Vizzotti y el escándalo de las vacunas VIP

Hasta el pasado viernes Carla Vizzotti se desempeñaba como secretaria de Acceso a la Salud en el ministerio de Salud de la Nación, que conducía Ginés González García. Cuando estalló el escándalo que denunció el periodista Horacio Verbitsky, el presidente de la Nación le pidió la renuncia al titular de la cartera sanitaria. Dicha renuncia se hizo efectiva el viernes por la noche, cuando Ginés González García la presentó en forma oficial y, además, la publicó a través de su cuenta de Twitter.

Desde el pedido de renuncia por parte de Alberto Fernández, comenzaron las especulaciones acerca de quién podría ser el o la reemplazante en el Ministerio. El nombre de Carla Vizzotti era uno de los que se barajaba y, finalmente, fue quien quedó al frente de la cartera de salud.

La jura de Vizzotti y el abrazo con el Presidente

Carla Vizzotti se hizo cargo del ministerio de Salud el mismo viernes por la noche, cuando Ginés González García presentó su renuncia. Sin embargo, su nombramiento no fue oficial hasta el sábado a la mañana.

Al día siguiente del estallido del escándalo, el presidente Alberto Fernández le tomó juramento a Vizzotti para que asumiera el cargo de ministra de Salud. Lo hizo frente a algunos de los miembros del Gabinete y del Gobierno, como Sergio Massa y Santiago Cafiero, entre otros.

En la transmisión en vivo -que luego se publicó en Youtube- se pudo ver al primer mandatario y a la titular de la cartera sanitaria dándose un abrazo luego de la jura propiamente dicha y antes de firmar. Se los ve muy cerca y sin barbijo, es decir, sin respetar el protocolo todavía necesario para frenar el contagio de coronavirus.

Este punto cobra todavía más importancia con la nocitia que se acaba de conocer. La ministra fue diganosticada con coronavirus -aunque todavía se desconoce si tiene síntomas o es una paciente asintomática- y hace exactamente una semana estaba abrazando al Presidente.