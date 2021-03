Rating: Marley y Florencia Peña "comen" del éxito de MasterChef para crecer en audiencia

Los ciclos que conducen abrevan en el certamen de cocina que reina en el horario estelar y así incrementan su público en Telefe

El primer mano a mano de la noche del martes en la TV abierta porteña fue entre Minuto para ganar y Bienvenidos a bordo. Marley comenzó con 8,5 puntos y llegó a un pico de 14,2 puntos potenciado por el efecto Masterchef. Guido Kazcka obtuvo una marca máxima de 10 puntos.

Luego el ciclo que conduce Santiago del Moro se impuso en la franja con la incorporación de Claudia Fontán. El certamen de cocina comenzó con 14 puntos y llegó a un pico de 17,1 puntos, con la gala de los peores de la semana. Te doy la vida mantuvo su audiencia con mediciones entre los 5 y 6 puntos.

Rating: la competencia vespertina

Telefe realizó cambios en este segmento y le quitó quince minutos a Corta por Lozano para dar paso a Fuerza de mujer a las 15.45 y así pisar los buenos números de 100 argentinos dicen. Esta modificación tuvo que ver con la llegada del ciclo de Iván de Pineda en el horario de las 19.00.

Esta martes se impuso Corta por Lozano con un pico de 8,5 con el relato de un caso de violencia de género, la visita sorpresa de Costa a la casa de Mex Urtizberea y la columna médica de Jorge Tartaglione. 100 argentinos dicen llegó a 6,1.

Telefe ubicó al programa de juegos Pasapalabra y le dio muy buenos resultados en su estreno. El programa de Iván de Pineda debutó líder en su franja con un share promedio de 45,84% y 8,23 puntos de rating, con picos de 48,80% de share y 8,89 puntos de rating. Se ubicó en el top 5 en el ranking de programas del día.

Este martes, en competencia directa con Carina Zampini. el ciclo de preguntas y respuestas lideró la franja con pico de 8,6 mientras que eltrece tuvo una marca máxima de 5,6.

La competencia del mediodía

Mientras que Flor de equipo puso todas las fichas en el estreno de Masterchef Celebrity 2, Los ángeles de la mañana sumó a Pia Shaw como nueva angelita. La actualidad y los femicidios son temas que cubre Florencia Peña, mientras que LAM continúa con los detalles de las causas judiciales abiertaa por la muerte de Diego Maradona.

Este martes Flor de equipo tuvo con picos 6.6 con el caso una policía que murió de un balazo en la cabeza y su pareja dijo que se suicidió. Con picos de 5,1 LAM continuó con los expedientes de Maradona. Más tarde, pasado el mediodía, con Iván de Pineda de invitado, Peña llegó a 6,9, y LAM, con Barassi en el piso de eltrece, llegó a 5 puntos.

MasterChef Celebrity: tensión y bronca entre Andrea Rincón y María O’Donnell

El desafío del martes enfrentó a dos equipos, uno liderado por Candela Vetrano y el otro por María O’Donnell. Tres platos que solo vieron las capitanas: una entrada, un plato principal y un postre, y la consigna de transmitirlo al resto de la mejor manera posible y estar supervisando cada paso de cada preparación.

A pesar de que la consigna era difícil pero clara, algo no funcionó entre la líder O’Donnell y su subalterna Andrea Rincón. A la periodista se la veía demasiado nerviosa en su rol, mientras que la actriz parece no estar muy acostumbrada a que no le lleven el apunte. Sea por una cosa o por la otra, no había pasado media hora de programa cuando la tensión entre las dos mujeres explotó.

Andrea Rincón exigía atención, mientras O’Donnell se concentraba en los otros dos integrantes del equipo (Cae y Fernando Carlos). Cuando, finalmente, esta se acercó a su mesa recibió el pase de facturas de su compañera: "Hace una hora que estoy gritándote".

La tensión aumenta, y Rincón comienza a cuestionarla por no dar órdenes claras: "¿Cómo que le falta azúcar si vos me dijiste que no? Diez veces te grité, y cuando te pido las directivas me las pasás todas mal".

Hubo perdón de la capitana, pero no alcanzó, porque la participante estaba tan enojada que no dudó en exponer su bronca a Germán Martitegui cuando llegó a darle una serie de recomendaciones: "Esa era la idea, pero vino María y me lo cortó". Sin embargo, a mal puerto fue por ayuda: "No me vengas a mí con chusmeríos de tu jefa", fue la tajante respuesta del jurado.

Después del cruce, la tensión y la bronca el resultado no pudo ser otro, y Andrea Rincón terminó con el peor plato de la noche y un mea culpa: "Tengo que aprender a tener tolerancia y a tener mis tiempos, y también a compartir a la líder con mis compañeros".