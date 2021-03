Buena noticia para los comercios: PedidosYa deberá bajar sus comisiones para pizzerías, heladerías y franquicias

Habrá un tope del 18 por ciento en lugar del 30 por ciento que estaba pagando no hace mucho la mayoría de los comercios gastronómicos por el servicio

La comapañía de pedidos y entregas a domicilio, Pedidos Ya, deberá bajar las comisiones que cobra por su servicio a empresas del rubro gastronómico.

Según relevó BAE Negocios, el jueves se firmará en la Secretaría de Comercio un acuerdo para poner un tope a las comisiones de la aplicación móvil de delivery líder en el mercado.

Por un acuerdo con tres entidades, rebajará a 18% con uso de logística y 10% si el comercio tiene delivery propio. En los últimos meses las comisiones superaban el 30%, indicó BAE.

En el mes de diciembre de 2020, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), logró que Pedidos Ya baje las comisiones que cobra a los comercios que ofrecen mediante su servicio la entrega de pedidos a domicilio.

Pero el mismo reclamo se le realiza a la aplicación constantemente desde varios sectores, que consiguieron que este jueves se pueda firmar otra rebaja.

La Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas (Appyce), Asociación Fabricantes Artesanales de Helados (AFADHYA) y la Asociación Argentina de marcas y franquicias logró una importante quita.

Gracias a la ayuda de la Secretaria de Comercio y el ministerio de Desarrollo Productivo, los comercios asociados a estas entidades pagarán como tope un 18% si utilizan el market place y la logística de Pedidos Ya y si sólo usan el market place y entregan con delivery propio bajan a 10%.

Se trata de una rebaja importante, ya que algunos comercios pagaban comisiones que superaban el 30% al usar la logística de la "app". En el caso de los comercios que aprovechen la plataforma pero con delivery propio la comisión rondaba el 15%, apuntó el periódico.

No para todos los comercios

Habrá rebajas en las comisiones que la empresa de delivery cobra a comercios asociados a cámaras

Mauro Williams, gerente de Asuntos Públicos de Pedidos Ya, contó a BAE Negocios: "Es la actitud que tomamos por el difícil momento que pasa el sector, es un gesto temporal de acompañarlos en la difícil situación de la pandemia hasta el 31 de junio, hasta tanto se normalice".

Si bien el acuerdo es para todo el país, no es para todos en general, sólo para los socios de las entidades. "El objetivo es impulsar a la gente para que se asocie a las cámaras, sólo siendo socio acceden a este beneficio", señaló el gerente.

Desde Pedidos Ya confirmaron a BAE que esta rebaja de comisiones no impactará en las comisiones de los trabajadores que realizan el delivery. "Como siempre, los pagos son de acuerdo a las horas, los viajes, los días, hay un sistema de scoring depende de cuántas horas trabajen y en qué horarios. Tenemos 20.000 repartidores en Argentina", puntualizó Williams.

Sobre el crecimiento de las operaciones en la pandemia, señaló: "En el último año, duplicamos la cantidad de órdenes y crecimos en repartidores. Igual, hoy la compañía no es rentable. Estas compañías son muy jóvenes, este es un negocio de volumen donde hay un ecosistema de clientes, repartidores y comercio. Tratamos de que todo sea de manera equitativa para que logren un punto de rentabilidad. Necesitamos tener más repartidores, más comercios y mas consumidores, todavía no es rentable".

En relación al reclamos de los repartidores que piden un aumento, desde Pedidos Ya señalaron: "No es cierto que hayan recibido un aumento de 3 pesos, no es correcto. El aumento está compuesto por distintas variables y en este caso resulta para el repartidor un incremento del 15 al 20 por ciento. No puedo decir cuánto significa en plata porque depende de los días, las horas y la cantidad de órdenes", dijo.

Con presencia en 14 países, hace pocos días se conoció que Ariel Burschtin y Álvaro García, CEO y CPO respectivamente de PedidosYa, dejaron de ocupar sus cargos ejecutivos en la compañía que fundaron. Asumió como número uno del mundo un argentino, Esteban Gutiérrez, de apenas 39 años.