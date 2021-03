¿Acoso sexual y racismo?: exigen cancelar los dibujos animados de Pepe Le Pew y Speedy Gonzales

Las aventuras del zorrillo galán y simpático al tratar de conquistar a una gatita, o el ratón más rápido del mundo haciendo trastabillar al gato Silvestre o algún maloso que quisiera hacerle daño a él y a su amada Rosita, fueron dibujos animados que nos acompañaron durante muchos años, haciendo surgir en todas una sonrisa.

Sin embargo, ahora hay una visión diferente de las cosas. En una columna del New York Times se pidió la cancelación de dos de las caricaturas más conocidas de los Looney Toones. Se trata de Pepe Le Pew y Speedy Gonzales, el primero porque contribuye a la "cultura de la violación" y el segundo por fomentar al racismo.

En su momento, Disney quitó algunas películas de dibujos por considerarlas racistas.

"El racismo debe de ser exorcizado de la cultura, incluida, o tal vez especialmente, de la cultura infantil", indicó Charles Blow, autor del artículo.

También señaló que durante su infancia hubo dibujos animados y juguetes que promovieron estereotipos hacia otros grupos sociales y que todo esto estaba al aire en la cultura social.

"Algunas de las caricaturas que puedo recordar incluyen a Pepe Le Pew, quien normalizó la cultura de la violación; Speedy Gonzales cuyos amigos ayudaron a popularizar el estereotipo corrosivo de los mexicanos borrachos y letárgicos; y Mammy Two Shoes , una criada negra y corpulenta que hablaba con fuerte acento", indicó.

Los comentarios hechos por Blow sobre estos dibujos animados se convirtieron en tendencia, ya que muchos usuarios se pronunciaron contra su idea de que el zorrillo de Warner Bros sea un violador en potencia y por ello el escritor tuvo que salir a defenderse.

"Los lectores se volvieron locos porque dije que Pepe Le Pew fomentaba a la cultura de la violación, veamos:

1- Agarra/besa una chica/ extraña repetidamente con o sin su consentimiento.

2- Ella lucha con todas sus fuerzas para alejarse de él

3- Cierra una puerta para evitar que ella se escape".

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will. 2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her 3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR — Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021