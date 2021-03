¿Vas a viajar en Semana Santa?: mirá lo que te va a costar ir a los principales destinos turísticos

Del jueves 1 al domingo 4 de abril se espera un gran movimiento. Empresarios destacan un buen número de reservas hacia los principales destinos del país

En 2019, casi 1,6 millones de argentinos viajaron por el país durante la Semana Santa. En tanto, el año pasado, en un contexto de crisis signado por la pandemia, la prohibición de circular supuso el primer gran golpe para un rubro que todavía busca recuperarse: el turismo. Ahora, luego de un verano auspicioso, desde el sector se esperanzan con buen movimiento y destacan un elevado nivel de reservas en los principales destinos.

"Estamos esperando una Semana Santa con bastante actividad turística. Hay muchas reservas en varios destinos importantes. Esperemos que el movimiento sea superior que al feriado de Carnaval, que de por sí fue muy bueno, ya que es uno de los fines de semana largo más emblemáticos del año", señaló a iProfesional Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo.

Bariloche, Mendoza, Iguazú, Ushuaia, Salta, El Calafate, Mar del Plata y Córdoba son algunos de los destinos nacionales más requeridos por los turistas. De todas formas, ante la incertidumbre de lo que podía ocurrir en materia sanitaria con la pandemia, muchos aún no realizaron reservas de pasajes o alojamientos: algo que, sobre todo en el caso de los aéreos, suele ser una complicación ya que su valor en general aumenta a medida que se acerca la fecha de viaje.

En tal caso, es posible encontrar mejores precios de vuelos si se cuenta con cierta flexibilidad en el calendario. De lo contrario, existe la posibilidad de trasladarse vía terrestre, ya sea en micro o en auto, con precios para todos los bolsillos.

Comparativo de precios

1. Bariloche

Por ejemplo, un pasaje de avión desde Buenos Aires a Bariloche (ida y vuelta por Aerolíneas Argentinas, saliendo el jueves 1/4 y regresando el domingo 4/4) cuesta $32.766. Por Jetsmart, en tanto, sale $52.300.

El pasaje en micro, ida y vuelta en cama ejecutivo, cuesta $18.290.

En auto, con peajes incluidos, el viaje demandaría el desembolso de $15.113 por tramo, según la página especializada Ruta0.

En tanto, tres noches en un hotel tres estrellas para dos personas, cuesta alrededor de $25.000.

Bariloche, uno de los destinos más elegidos en esta Semana Santa

2. Mendoza

El aéreo ida y vuelta a Mendoza desde Buenos Aires por Aerolíneas Argentinas sale $26.248. Por Jetsmart, (saliendo el jueves 1 y volviendo el lunes 5) cuesta $25.777.

Viajar en micro cuesta $11.660 y en auto, $10.400 por tramo. Un hotel tres estrellas en la capital provincial cuesta $27.700 las tres noches para dos personas.

3. Iguazú

El ticket aéreo a Puerto Iguazú, por su parte, cuesta $24.393 por Aerolíneas Argentinas y $31.400 por Jetsmart.

Mientras que en micro, el costo es de $11.000 ida y vuelta y demanda unas 18 horas de viaje.

En auto, siempre según el sitio Ruta0, se necesitan $13.267 por tramo. Un hotel tres estrellas con pileta cuesta unos $30.000 las tres noches para dos personas.

4. Córdoba

Si Córdoba es el destino elegido, se puede llegar en avión por $21.940 (Aerolíneas Argentinas) o $15.197 (Jetsmart).

El micro cuesta unos $6.000 (en promedio) ida y vuelta y en auto se gasta unos $6.000 por tramo. Un hotel de tres estrellas en la capital provincial cuesta unos $17.000 por tres noches para dos personas.

Mar del Plata espera recibir un buen flujo de visitantes el próximo fin de semana largo

5. Mar del Plata

Mar del Plata también suele escogerse como destino en cualquier época del año. Para llegar a la ciudad Feliz en avión, el pasaje ida y vuelta de Aerolíneas Argentinas cuesta $17.754 ($12.491 saliendo el viernes y volviendo el domingo).

El micro sale cerca de $6.000 para ir y volver, mientras que para viajar en un auto se requieren unos $3.700. Un hotel de tres estrellas sale alrededor de $25.000 las tres noches.

6. Ushuaia

Otro de los destinos con más demanda para el fin de semana largo que se avecina es Ushuaia: viajar en Aerolíneas Argentinas saliendo el jueves y regresando el domingo cuesta $42.932; pero si se viaja el viernes y se regresa el lunes, el precio baja a $21.540.

Por Jetsmart, partiendo el viernes y retornando el lunes, se pueden encontrar tickets por $26.482. Un hotel de tres estrellas para dos personas por tres noches, cuesta unos $35.000.

También existen distintos paquetes y promociones. Por ejemplo, desde Almundo ofrecen un paquete a Iguazú con vuelos, alojamiento, traslados y excursión que cuesta desde $69.435. Un paquete a Mendoza, con vuelo, hotel y traslados, desde $39.389. También hay paquetes a Ushuaia (7 noches) a $54.060 y uno a Bariloche (6 noches), por $63.360.

Expectativa y alta demanda

"Notamos una buena demanda para los próximos fines de semana largos, sobre todo para Semana Santa. Los destinos más elegidos son los que fueron tendencia a lo largo de la temporada de verano, con destinos nacionales como foco principal, apalancados por los beneficios del Plan PreViaje, dando lugar a la reactivación del sector turístico en el país", señaló Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay, quien detalló: "Bariloche y Mendoza son los más populares, seguidos por Buenos Aires, Iguazú, Ushuaia, Mar del Plata -que vienen liderando todos los rankings desde que se habilitó la circulación por el territorio-. En cuanto a los internacionales, Cancún y Miami encabezan el ranking de destinos para Semana Santa".

"En los primeros días de marzo, las ventas comenzaron un 30% mejor que durante el mismo período de febrero. Esto puede estar relacionado a Semana Santa, pero también porque hay más gente vacunada que no había viajado y ahora se anima. Además, el hecho de que Brasil esté tan complicado, hace que se potencien más algunos destinos nacionales. Como es el caso de Bariloche, que es lo que más creció en el turismo interno", sostuvo por su parte Julián Gurfinkiel, cofundador de y CMO de Turismocity, quien también destacó la elevada demanda para destinos como Cancún y Miami, por sus buenos precios y políticas más flexibles en materia sanitaria para los turistas.

En este marco, en el sector se esperanzan con la perspectiva de que se mantengan las actuales condiciones sanitarias por lo que no habría nuevas restricciones a la circulación."Desde el plano sanitario, por ahora entiendo que se da un buen marco. Creo que más allá de los primeros días de diciembre, cuando hubo un repunte de los casos, quedó demostrado que la actividad turística estuvo a la altura de las circunstancias, que los protocolos funcionaron bien. Con esta misma realidad, con cuidados, barbijo y distancia social, no hay motivo para que no podamos tener un fin de semana de Semana Santa con muy buen movimiento de turistas", agregó por su parte Aldo Elías.