Qué son los gorgojos y por qué aparecen en los fideos, arroz y legumbres

Los gorgojos forman parte de una familia conocida como coleópteros herbívoros y suelen aparecer en muchos alimentos secos que suelen estar en la alacena

¿Cuántas veces fuiste a buscar un paquete de arroz o de fideos y estaba lleno de gorgojos? Más allá de la sensación desagradable que genera la presencia de insectos en la comida en sí y donde se guarda la comida, es importante saber por qué aparecen los gorgojos. A su vez, se debe tener en cuenta cómo eliminar los gorgojos de la comida, saber si pueden ser perjudiciales para la salud y descubrir si existe alguna forma de prevenir su aparición.

¿Qué son los gorgojos?

Los gorgojos forman parte de una familia llamada "de coleópteros herbívoros", la más importante y diversa de la superfamilia Curculionoidea. Técnicamente, los gorgojos se conocen como curculiónidos (Curculionidae) y forman parte de una de las familias más grandes de animales, ya que tienen 5.489 géneros y 86.100 especies en el mundo.

Los gorgojos son insectos fitófagos, es decir que se nutren con alimentos vegetales. De hecho, los gorgojos son plagas dañinas para los cultivos y para muchos productos presentes en el hogar -de allí que aparezcan en la alacena y en muchos paquetes de comidas como arroz o fideos-.

Los gorgojos suelen aparecer en el arroz, en los fideos y en las legumbres, entre otros alimentos que se usan diariamente

Este tipo de insectos tienen un aparato masticador largo y antenas de extremo mazudo. Cabe mencionar, en relación al tamaño de los gorgojos, que cuando se lo compara con el de otros escarabajos o coleópteros, es pequeño. Esto se puede ver cuando los gorgojos aparecen en un paquete de fideos, de arroz o junto a las legumbres: claramente se puede observar que su tamaño es pequeño. De hecho, en su etapa adulta los gorgojos pueden llegar a medir alrededor de 5 milímetros.

Otro dato respecto de su estructura es el exoesqueleto que tienen. Como todas las especies de escarabajos, los gorgojos también tienen un caparazón duro que cubre su abdomen.

Los gorgojos son de color marrón y su ciclo de vida es de entre 8 y 12 meses.

¿Qué tipos de gorgojos existen?

Algunos de los que se pueden diferenciar son los siguientes, aunque no todos están presentes entre los alimentos que suelen estar en la alacena:

Gorgojo del avellano

Gorgojo del banano

Gorgojo del cigarrón

Gorgojo del eucalipto

En la cocina o despensa, los gorgojos clásicos que suelen aparecer son el gorgojo del arroz y el del trigo, precisamente aparecen en los paquetes de arroz o de fideos hechos con harina de trigo.

Otros ejemplos de este grupo de insectos son el gorgojo del ají, el gorgojo del algodón y el gorgojo del pino.

Hay gorgojos en la alacena, ¿cómo los elimino?

Saber qué son los gorgojos es importante para mantenerse informado, sobre todo porque son un insecto que puede aparecer en cualquier momento en la alacena. Luego de conocer qué son los gorgojos, qué tipos existen y algunas de sus principales características, es esencial tener en cuenta cómo hacer para eliminar los gorgojos.

El primer paso es la prevención

Lo ideal es mantener la alacena o bajomesada siempre limpios. Los gorgojos suelen aparecen en espacios donde hay zonas húmedas, de modo que hacer una limpieza general para lograr que esté siempre seco es una de las principales medidas de prevención para evitar que aparezcan este tipo de insectos.

¿Las legumbres deben quedar en frascos o en su envase?

Si bien muchas personas creen que los gorgojos aparecen porque el paquete fue abierto, esto no siempre es así.

Los gorgojos aparecen en alimentos que traen las larvas desde su cosecha y que no tuvieron tiempo de reproducirse anteriormente. Este es el motivo por el que muchas veces los gorgojos aparecen incluso dentro de los paquetes plásticos de fideos, arroz o legumbres que nunca han sido abiertos.

Lo que sí puede suceder es que si hay gorgojos en un paquete abierto se puedan "contagiar" a otros, por lo que siempre se aconseja que los alimentos se mantengan cerrados de manera hermética. Donde sea -frasco, bolsa, paquete original-, pero es clave que esté cerrado en forma hermética.

Los alimentos se deben guardar en frascos

Aunque parece algo bastante obvio no todas las personas lo hacen. Por lo general abren una bolsa, ya sea de porotos o arroz, por ejemplo, y la dejan por semanas abierta. Tal como se mencionó anteriormente, si hay humedad es más probable que aparezcan los gorgojos.

Entonces, se aconseja emplear frascos que se cierren de forma hermética. De esta manera, será más fácil evitar que ingresen este tipo de insectos, al igual que otros que pueden estar presentes en los alimentos.

¿Qué hacer con un alimento que ya tiene gorgojos?

La recomendación más contundente en relación a un alimento que tiene gorgojos es eliminar ese alimento por completo. Este consejo no es solo por seguridad alimentaria de las personas que viven en el hogar, sino también para evitar que otros productos resulten invadidos por los gorgojos, algo que muchas veces sucede y acaba por arruinar más de un alimento presente en la alancena del hogar.

Se aconseja emplear frascos para guardar la comida y evitar que aparezcan los gorgojos

¿Se puede comer el alimento contaminado?

La realidad es que los alimentos que han tenido gorgojos no suelen ser tóxicos para el cuerpo. Sin embargo, no hay una gran cantidad de estudios realizados al respecto. Más allá de ello, es probable que la calidad culinaria se haya modificado a partir de la contaminación con gorgojos, sobre todo cuando se trata de harinas o productos que se deben usar para elaborar comidas y luego cocinarlas y no alimentos que están listos para cocinar.

Ahora bien, ¿hay que hacer algo con el resto de los alimentos?

La realidad es que los gorgojos pueden haber afectado otros alimentos y todavía no verse, ya que se reproducen a través de pequeñas larvas. Es por eso que se recomienda colocar todos los alimentos que no tiene gorgojos en la heladera y dejarlos allí por al menos 24 horas, dado que el frío permite eliminar a las larvas que podrían estar presentes en ese alimento en particular.

¿Se pueden evitar los gorgojos?

La cosecha, limpieza, secado, desgranado y congelado debe hacerse con rapidez, ya que todos los insectos que atacan los granos almacenados se caracterizan por su alta capacidad de proliferación.

De manera posterior, es necesario almacenar los granos en un lugar adecuado, fresco e higiénico. Los insectos pueden estar presentes en la alacena y la peor parte de este problema es que suele ser difícil deshacerse de ellos.

El arroz que se compra en el supermercado o en el almacén de barrio puede parecer limpio y, sin embargo, puede estar infestado con huevos de gorgojos que no se pueden ver a simple vista hasta que eclosionan, es decir, hasta que se transforman en el insecto en sí mismo.

Si se encuentra algún insecto, lo mejor sería revisar todos los productos que estén almacenados cerca, dado que la propagación de la plaga es muy rápida y, en ocasiones, inevitable.

Otra recomendación que se puede seguir es tirar los granos en agua y dejarlos reposar. Al cabo de unas horas se podrá comprobar si flota algún insecto en la superficie.

Qué otros insectos puede haber en las harinas o productos de alacena

La polilla grano Angoumois mide alrededor de 1.3 cm. y es amarillento-café. Se puede ver revoloteando en la casa. Al igual que los gorgojos, la etapa larval se desarrolla en los granos enteros o en el cereal pegajoso o secado. Las polillas pueden infestar varias semillas, entre las que se encuentran la cebada, el centeno y las avenas. Cabe mencionar que la espiga decorativa es una fuente común de este insecto, que también puede invadir a las harinas como sucede con los gorgojos.

El ciclo de vida de este insecto que puede estar presente en este tipo de productos dura alrededor de 6 semanas. A veces se confunden las adultas con la polilla de la ropa, pero la polilla del grano se puede reconocer por la proyección en forma de dedo pulgar, que se encuentra en el extremo trasero de la ala.

La harina es uno de los alimentos donde suele haber gorgojos

Un número más grande de los insectos se alimentan de cereales procesados o granos rotos, o en varias especias. Las plagas comunes incluyen el escarabajo rojo de la harina y el escarabajo confundido de la harina, el escarabajo dentado grano, el escarabajo de droguería, el escarabajo del tabaco, y la polilla India de la harina. Los escarabajos rojos y confundidos de la harina, el escarabajo del tabaco y de droguería, y el escarabajo dentado grano miden 30 mm. y son marrones. Las etapas inmaduras o larvales ocurren por lo general en los productos infestados y usualmente no se las ve.

Escarabajo de la harina

Los escarabajos de la harina y el escarabajo dentado grano no tienen la capacidad de atacar los granos enteros y no estropeados. No obstante, sí se alimentan de una variedad de cereales procesados -como la harina o la masa de maíz-, y las frutas secas, la comida seca para perros, las carnes secadas, las barras de caramelo o chocolate, el tabaco, y otros productos.

El ciclo de vida de los escarabajos de la harina es de alrededor de 7 semanas, aunque las hembras adultas pueden vivir por varios meses, ocasionalmente hasta más de un año. Los escarabajos confundidos de la harina pueden volar y la luz los atrae; los escarabajos rojos de la harina reptan hacia la luz pero no pueden volar. El escarabajo dentado grano ni vuela ni es atraído por la luz.

Escarabajos del tabaco

Los escarabajos de droguería y los escarabajos del tabaco atacan casi cualquier artículo de cuero, comida, o especia en la casa. Es probable que los escarabajos del tabaco se encuentren también en la comida secada para perros y en el pimentón dulce.

Los escarabajos de droguería muchas veces están en el pan, la maizena, la harina, las comidas para el desayuno, y las especias como la pimienta roja. Los adultos de ambos especies pueden volar y la luz los atrae.

Polilla Inda de la harina

La polilla de la harina también es una plaga común

La polilla Inda de la harina es una plaga doméstica muy común. La adulta, que mide 1.3 cm., se la pueden reconocer por las alas delanteras que son gris claro y café cobrizo. La etapa larval es una oruga blanquecina o rosada que repta desde los productos infestados para buscar un lugar para convertirse en adulta. Las orugas se alimentan de las superficies del producto infestado y producen hilo de seda, como una telaraña, en la comida. El ciclo de vida puede durar tan poco como 25 días. Pueden alimentarse de las frutas secas, la leche en polvo, el chocolate, la harina, la maizena, la comida secada para perros, la semilla para pájaros, y otros productos de comida. Se prefieren las harinas gruesas y la maizena.