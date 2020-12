Curiosidades sobre las babosas que siempre quisiste saber

El curioso método de reproducción de las babosas y todos los trucos caseros que puedes aplicar para deshacerte de ellas en tu hogar

Los bichos y los insectos deben estar entre los animales menos queridos del mundo. Sin embargo, muchas personas los encuentran fascinantes. Esto ocurre, por ejemplo, con las babosas.

Pocos niños habrá que digan que su animal favorito es la babosa. Ciertamente no tienen nada de bello, adorable o divertido como para convertirse en un objeto de deseo para un niño o niña.

Sin embargo, las babosas, aunque no lo parezcan, son unos animales muy curiosos que forman parte del gran ciclo de la vida.

Para que entiendas mucho mejor a qué nos referimos, reunimos en la siguiente nota algunas de las curiosidades sobre las babosas y hemos tratado de responder a las preguntas más frecuentes que las personas se hacen sobre este pequeño e inofensivo animal.

¿Qué son las babosas?

Existe la creencia que de que las babosas son caracoles que abandonaron su concha, sin embargo no lo son, si son parientes de los caracoles de jardín típicos pero son especies diferentes que perdieron su concha en el transcurso de la evolución.

Hay muchos tipos de babosas y de distintos colores. Son moluscos gasterópodos, del orden Pulmonata sin concha, a diferencia de sus familiares cercanos los caracoles, indicó en un reciente artículo OK Diario.

Hay muchos tipos de babosas repartidas en distintas familias según sus características.

Una característica interesante de las babosas es que no son un grupo que proviene de un ancestro común, en términos específicos no tienen un origen monofilético, sino que en varios linajes de moluscos pulmonados.

Algunas especies perdieron su concha por completo, pero en muchos casos la característica ancestral de la concha permanece como un vestigio por debajo de la piel de las babosas, aunque ya no cumple su función de refugio.

Principales características de las babosas

Se cree que las babosas son "parientes" del caracol que perdieron su concha pero no es así

Las babosas son animales que se caracterizan, sobre todo, por reptar sobre la babosidad que ellas mismas segregan.

Las babosas suelen medir entre 1 y 15 centímetros de largo. Sus cuerpos son alargados, con la cabeza en uno de los extremos provista de cuatro antenas.

Dos de estas son los ojos, pero además tienen funciones táctiles y olfativas. ¿Lo sabías?

¿Qué comen las babosas?

Aunque lo habitual es encontrarlas en los jardines comiendo plantas, las babosas pueden comer residuos animales. Es decir, no son solo herbívoras.

Su alimentación también varía del tipo de babosas. Por lo general las babosas se suelen alimentar de las plantas, sobre todo de las que se encuentran en descomposición.

Las babosas, aunque no lo parezcan, cuentan con una boca con dientes, pero lo más sorprendente es su lengua, llamada rádula. Con ella raspan el alimento, es decir, no muerden como hacemos la mayoría de especies.

Una babosa puede llegar a comer alimento equivalente a la mitad de su peso.

¿Por qué las babosas salen los días de lluvia?

Las babosas están formadas en su mayoría por agua. Por ello, cuando hace mucho calor se suelen quedar quietas, para no secarse.

Sin embargo, con el agua o la humedad pueden moverse sin ningún problema, absorbiendo el líquido, y por eso es muy común que veas a las babosas salir de su escondite los días de lluvia o cuando hay mucha humedad en el ambiente.

La curiosa reproducción de las babosas

Las babosas son hermafroditas

Algo que casi todo el mundo sabe sobre las babosas es que son hermafroditas. Sin embargo, su método de reproducción es menos conocido.

Durante la primera etapa de su vida las babosas son machos, que introducen el pene en otra babosa para realizar la fecundación.

Tras este proceso, la babosa macho pierde el pene, pasando a ser una hembra.

Las babosas suelen poner en cada puesta entre 10 y 50 huevas. La incubación depende del clima, con temperaturas bajas pueden llegar a estar varios meses, mientras que con cálidas en un par de semanas eclosionan.

Cómo prevenir una plaga de babosas

Puede que te gusten mucho las babosas o te parezcan interesantes los insectos. Pero seguramente incluso así no querrás tener una plaga de babosas en tu jardín o huerto.

Los moluscos como las babosas se alimentan de restos de plantas y por eso si llegan a tomar tu jardín como hogar, pronto las tendrás invadiendo tus espacios, destruyendo tus cultivos y desluciendo tu césped.

Pero claro, si quieres prevenir que esto ocurra hay varios trucos que puedes aplicar que previenen la aparición y proliferación de babosas. El portal Ecología Verde da los siguientes:

Riega tu jardín por las mañanas , excepto cuando haga mucho sol pues se pueden quemar las plantas.

tu jardín , excepto cuando haga mucho sol pues se pueden quemar las plantas. Usa el riego por goteo para evitar la acumulación del agua en las plantas y el exceso de humedad.

para evitar la acumulación del agua en las plantas y el exceso de humedad. Airea con frecuencia el suelo para eliminar los huevos de los moluscos como las babosas.

con frecuencia el suelo para eliminar los huevos de los moluscos como las babosas. Poné plantas que repelen a las babosas y los caracoles, como las capuchinas, la mostaza, el romero, la lavanda, la salvia, la capuchina, la begonia, los geranios o la bergenia.

Podés usar granulado de aceites esenciales para colocar en la tierra alrededor de las plantas como barrera, su fuerte aroma repelerá a los moluscos.

Además de estos simples consejos, hay muchos remedios caseros que detallaremos a continuación para tratar las plagas que puedes usar también como método de prevención. Son remedios al alcance de todos, que no utilizan químicos peligrosos ni lastiman a los animales ni al medioambiente.

Depredadores naturales de babosas y caracoles

El mejor de los remedios caseros para eliminar babosas y caracoles de forma natural es nada menos que dejar que la naturaleza actúe.

Permite que otros animales que no dañarán, o lo harán en menor grado, tu huerto o jardín habiten en él y se alimenten de estos moluscos.

Algunos de los depredadores naturales de caracoles y babosas son:

Erizos

Musarañas

Salamandras

Sapos

Ranas

Tortugas

Serpientes

Patos

Gallinas

Aves como petirrojos

Cómo deshacerte de las babosas

La sal gruesa y las cáscaras de huevo ayudan a deshacerse de las babosas

Es probable que si llegaste hasta el final de este artículo no te sientas solo atraído por la fascinante vida de las babosas, sino que es probable que te interese deshacerte de ellas si las tenés en tu hogar.

Es importante que sepas que es posible deshacerse de las babosas sin recurrir a remedios caros o insecticidas y servicios que puedan ser perjudiciales para la salud y el medioambiente.

Como dijimos, las babosas son en gran parte agua. Por eso es que son afectadas nada más y nada menos que por la sal.

Tanto la sal gruesa como los trozos de cáscaras de huevo son muy efectivos para combatir las babosas y los caracoles en el jardín y el huerto. Forman una barrera que es muy desagradable para estos animales y otros, como algunos gusanos, pues por un lado pinchan y por otro la sal les molesta e incluso hace daño.

En cuanto las babosas empiezan a notar la barrera de sal gruesa o cáscaras de huevo, deciden irse de este lugar en busca de otro mejor.

Por eso, para deshacerte de las babosas esparce una capa fina de estos elementos alrededor de tus plantas, pero no eches sal en exceso sobre la tierra porque podría echarla a perder y dañar tus plantas.

Un artículo del portal Ecología Verde da algunas otras ideas de cómo proceder si quieres eliminar una plaga de babosas de manera natural.

En principio, aclaran que estos moluscos se alimentan de las plantas, tanto de sus hojas y tallos como de las flores y sus frutos, lo que hace que el jardín o el huerto estén deslucidos cuando hay un problema de babosas. Para quienes tienen cultivos esto puede ser un gran problema, porque se quedan sin sus alimentos.

Pero puedes deshacerte de las babosas en tu zona sin necesidad de matarlas. Aseguran que lo primero que puedes intentar es una solución "win-win", donde todos salgan ganando. Aunque pueda parecer tedioso o un proceso largo, puedes ir atrapando y quitando las babosas del terreno una a una. Ellas seguirán vivos y, a ser posible, en un lugar más seguro para ellas.

Tendrás que atraparlas para llevarlos a otro sitio, tranquilo es más fácil de lo que pueda parecer. Puedes colocar trampas para atrapar a estos animales. Por ejemplo, coloca tejas u otros elementos que les sirvan de refugio como cestas especiales para atraparlos.

Cada día puedes revisar estas "trampas" y sacarlos. Cuando hayas reunido todas las babosas que has atrapado, las puedes llevar lejos de tu terreno, a algún lugar en el que haya mucha vegetación y algo de agua cerca, como un río.

Otro consejo es que aproveches los días de lluvia para atrapar a las babosas, pues salen para aprovechar la humedad.

Soluciones caseras contra las babosas

Qué remedios caseros aplicar contra las babosas en tu huerto o jardín

Si ya has probado con tener en tu casa algún depredador natural de las babosas o si has echado sal y huevo en tu jardín sin éxito para eliminarlas, no desesperes. Hay otras soluciones caseras y seguras que puedes intentar para resolver el problema.

Uno de los remedios caseros contra los caracoles y las babosas más usados es el de los pozos de café en el jardín o el huerto, indicó Ecología Verder.

Los restos del café molido son muy efectivos como barrera contra babosas o limacos, caracoles y gusanos, pues dificulta su paso por esa zona y además la composición es fuerte para ellos, pudiendo llegar a ser tóxica, y los repele enseguida.

Coloca una capa fina de café molido tras usarlo en la zona que quieras proteger. No tengas miedo a echarlo muy cerca de las plantas, pues el café es muy bueno para la tierra y ayuda a mejorar su composición ayudando a que tenga más nitrógeno.

Además, otra opción son las cenizas, que tienen el mismo efecto repelente para estos animales, pero no son tan beneficiosas para tus plantas.

Otro de los productos caseros y accesibles para eliminar caracoles y babosas de forma efectiva sin llegar a matarlos es el ajo, una planta que usamos de alimento y tiene miles de propiedades, beneficios y usos.

El ajo es un repelente potente debido a sus fuertes componentes y es muy fácil de usar contra las babosas a la par que no daña las plantas, las cosechas ni al medio ambiente. Además, este remedio natural repele a muchos más animales indeseados en los huertos y jardines, como las plagas de pulgones e incluso es uno de los mejores fungicidas caseros.

Si quiere utilizarlo en tu jardín, corta en varios trozos los dientes de ajo y espárcelos en la zona que quieras proteger. Otro método que puedes aplicar es hacer una infusión en gran cantidad para rociarla por la tierra y las plantas cuando no les dé el sol para evitar que se quemen con el líquido y los rayos del sol.

Por último, el jabón hecho con nueces de lavado es un remedio casero y natural muy adecuado para eliminar este tipo de plagas de babosas y otras similares, como las de insectos y hongos.

Primero tienes que preparar el jabón líquido con nueces de lavado y, a ser posible, concentrado. Cuando ya lo tengas preparado, solo tienes que rociar con este jabón todas las plantas que quieres proteger, tanto las hojas como las flores, los tallos, las ramas, etcétera.

Aunque pienses que al ser jabón hará daño a las plantas, no es así, pues es totalmente natural y no tiene químicos artificiales. A las plantas no las daña y a los animales tampoco, pero los repele al no poder deslizarse ni comer bien en estas.

Si aplicas este sencillo truco verás que en poco tiempo todos los caracoles y babosas se van de esta zona para irse a otra mejor para ellos.