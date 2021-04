Vinos para regalar: las 7 claves a tener en cuenta para elegir la mejor opción

La clásica bebida argentina es un gran presente para cualquier agasajado, pero es importante saber qué mirar a la hora de elegir vinos para regalar

Los vinos para regalar son un gran obsequio para cualquier celebración. Un cumpleaños, un aniversario, una felicitación, un presente laboral o incluso una ateción para llevar a una reunión.

Los vinos para regalar siempre son una gran alternativa con la que siempre se caerá bien parado. Sin embargo, es importante saber elegir ese vino para regalar, dado que no a todas las personas les gustan los mismos sabores ni disfrutan de las mismas variedades.

Habilidad o desafío

A veces, ir a una góndola para comprar un vino para regalar puede resultar abrumador. Aquellas personas que saben de esta bebida pueden distinguir con facilidad cuáles son las opciones que vale la pena considerar y cuáles no. No obstante, esta no es una habilidad que tenga el común de las personas, de modo que elegir un vino para regalar se puede presentar como un desafío.

Hay cientos de marcas, bodegas, variedades de cepas y todos los colores. Los vinos para regalar, entonces, pueden resultar difíciles de elegir para quien no sabe de la materia. En este sentido, es importante mencionar que para aquellas personas que quieren dar en el blanco con su vino para regalar, el principal consejo que se les puede dar es que se dirijan a una vinoteca especializada para poder tomar una decisión. Esto significa que se desaconseja ir a un hipermercado y dirigirse a la góndola de las bebidas alcohólicas para elegir un vino para regalar, ya que el desconocimiento puede llevar a tomar una decisión inadecuada o, por lo menos, perfectible.

A veces, comprar un vino para regalar puede ser una decisión difícil de tomar

Más allá de esa recomendación, quienes quieran elegir los vinos para regalar, deben prestar atención a algunos aspectos en particular. En otras palabras y para que sea más sencillo de llevar adelante, al momento de elegir un vino para regalar la persona se debe hacer algunas preguntas. Las respuestas a cada uno de esos interrogantes llevarán hacia el resultado: un buen vino para regalar que se adapa perfectamente a la persona que lo descorchará.

De todos modos, no hay de qué preocuparse. Existen algunos puntos clave -muy simples y básicos- que se pueden tener en cuenta al momento de elegir vinos para regalar. Se trata de aspectos que se aconseja considerar antes de ir a un negocio -supermercado, almacén o vinoteca- a elegir un vino para regalar.

La clave es aprender cómo se deben elegir los vinos para regalar, pensar para quién es el obsequio, qué se quiere comunicar con ese presente, entre otros elementos. Por supuesto que también son importantes los aspectos relacionados al las cualidades propias del vino para regalar. Así, una combinación de ambas consideraciones hará que el vino para regalar que se seleccione sea perfecto, o se acerque mucho a ser perfecto, para la situación.

Vinos para regalar: ¿quién es el agasajado?

Este es el punto más importante, ya que será necesario conocer los gustos de la persona que recibirá el regalo.

No obstante, es posible elegir entre el vino para regalar en función de la edad de la persona. Si es alguien joven, una de las recomendaciones para elegir un vino para regalar es que sea floral y afrutado; esta se configura como la mejor opción. En caso de una persona adulta, un vino para regalar más tipo clásico suele ser la elección acertada.

¿Para quién es el vino para regalar? Esta es una de las preguntas que se deben considerar

Vinos para regalar: ¿cómo elegirlo para un aficionado?

Si bien un entusiasta de esta bebida conocerá todo acerca de ella y tendrá un gusto perfectamente definido, un aficionado es un caso aparte. Puede que disfrute de tomar un vino en compañía de sus amigos, pareja o familia, pero que desconozca las claves de una bebida de calidad. En estos casos, la recomendación, en general, es que la elección del vino para regalar cumpla con un requisito en particular: que la cosecha sea reciente, ya que son los vinos más fáciles de entender y no suelen tener tantos matices de sabor.

Además, uno que tenga buenas valoraciones siempre será una gran elección. Los especialistas saben de lo que hablan, por lo que tener en cuenta sus opiniones siempre es un aporte a la hora de elegir un vino para relagar y quien vaya a recibir el regalo se sentirá orgulloso al probar una bebida bien valorada.

Vinos para regalar: elegir opciones con personalidad

Los vinos con personalidad se lo deben todo a la región y al país donde han sido producidos. Los matices del sabor cambian y las técnicas de producción también. Además, cada región del planeta es única, por lo que los vinos que se producen en las distintas regiones del mundo tienen diferencias, aún cuando se trata de la misma cepa.

Vinos para regalar: la calidad y el precio no siempre van de la mano

Elegir un vino para regalar en función de su precio no siempre es la mejor alternativa. Si se piensa de manera lineal a medida que sube el precio del producto debería ser de mejor calidad. Sin embargo, tanto en el vino como en muchos otros rubros, esta regla no siempre se cumple.

Hay vinos que llegan a tener precios elevados por el prestigio de la bodega o la región vitivinícola de origen, pero no necesariamente son el mejor vino para regalar. Puede que un vino de bajo precio sea de una calidad superior y viceversa. Las diferencias entre bodegas son enormes, por lo que puede ser que una de nueva creación fabrique mejores bebidas que una de reconocido prestigio.

En estos casos, es importante prestar atención a las características del producto y actuar en consecuencia.

Vinos para regalar: la fecha de la cosecha puede ser un lindo detalle

No es necesario recurrir a una cosecha conocida o emblemática por la calidad de los vinos que produjo. En muchos casos sería demasiado caro, ya que se cotizarían a precios realmente fuera del alcance de muchas personas. No obstante, jugar con las fechas es una manera de sorprender al agasajado. Una gran posibilidad es elegir el año en que se conocieron dos personas para seleccionar el vino para regalar. Es muy probable que esa fecha esté más cerca en el tiempo que el año de nacimiento.

Elegir un vino para regalar con una cosecha que sea especial puede ser un lindo detalle

Vinos para regalar: la botella también puede ser un lindo detalle

Si optar por un vino con una fecha especial ya es un gran acierto, uno con una botella única e inigualable conformará un regalo ideal. Formas distintas, ediciones limitadas, presentaciones especiales, bebidas con etiquetas estridentes, entre otros detalles, puede hacer que un simple vino se transforme en un buen vino para regalar.

Tal como se mencionó, aquí se incluyen, también, las etiquetas. En algunos casos cuentan la historia de la bodega, su filosofía de trabajo o sus valores o están diseñadas por un artista, algo que convierte una simple botella en un objeto de colección. Además, no es raro encontrar etiquetas firmadas o con la opción de incluir una dedicatoria específica.

Vinos para regalar: prestar atención al gusto y los sabores

Una vez más será indispensable conocer al agasajado. En este caso, si se averiguan sus gustos para la comida, quizás sea más fácil acertar con el perfecto vino para regalar. Cada cepa de vino marida con un alimento u otro, por lo que solo será necesario elegir la bodega adecuada. De hecho, muchas veces se pueden encontrar los maridajes recomendados en las etiquetas de los vinos.

Si la persona es un amante de la carne, un vino tinto con cuerpo y de sabor potente es una gran elección, ya que encajará con este producto sin problemas. No obstante, si lo que le apasiona es el gusto que deja un buen pescado, el mejor vino para regalar es uno blanco de calidad.

La variedad del vino para regalar que se elija depende de muchos elementos

Conclusión: elegir un vino para regalar requiere conocer a la persona

En conclusión, elegir vinos para regalar pasa por conocer bien los gustos del agasajado, tanto estéticos como culinarios. Además, te recomendamos que optes por botellas especiales, con una etiqueta distintiva y con un año de cosecha con un significado para ambos. Así, lograrás acertar y sorprender con un vino de calidad.

Hay muchas variedades de vinos para regalar; estas son las más consumidas en el mundo

Vinos para regalar: estas son las 10 cepas más consumidas en el mundo

Vinos tintos: Merlot

El Merlot es, sin dudas, una de las variedades más conocidas y consumidas en todo el mundo. Se trata de un vino suave con aroma a frutas y hierbas, que se produce en diferentes partes del planeta, como Francia, Chile, California y Australia. Según los expertos, es una muy buena alternativa para acompañar carnes rojas, por lo que es un excelente vino para regalar a quien disfruta de un buen asado.

Vinos tintos: Cabernet Sauvignon

Este tipo de vino tiene una personalidad más fuerte que la variedad de uva Merlot, de modo que se puede elegir para acompañar algunas carnes rojas y pastas. La variedad pura de Cabernet Sauvignon es una de las más conocidas en el mundo, por lo que se trata de un buen vino para regalar. Sin embargo, también se suele mezclar con otras variedades como el Merlot para hacer vinos más sabrosos y exclusivos.

Vinos tintos: Malbec

El Malbec es otra de las varieades más populares de esta bebida y se suele utilizar para acompañar carnes rojas. Además, se lleva muy bien con la salsa de tomate, por lo que es un gran amigo de los guisos, las pastas y otras comidas de invierno. Es originario de la región francesa de Bordeaux, pero también se produce en grandes cantidades en el sur de América (Argentina, Chile y Uruguay).

Vinos blancos: Chardonnay

Pasamos a los vinos blancos, los que más disfruto personalmente. La Chardonnay es una variedad de media estación producida principalmente en Estados Unidos (Nappa Valley, California), Australia y Nueva Zelanda, y en menor medida en otras regiones del mundo. Es una de las variedades más versátiles, ya que sirve para acompañar diferentes tipos de platillos. La uva Chardonnay es la que se utiliza para producir la champaña.

Vinos blancos: Sauvignon Blanc

Es originario de Francia y también se produce en gran cantidad en Australia. Es una de las variedades más robustas y sabrosas entre los vinos blancos. Lo que lo hace muy atractivo, además, es que su calidad no depende demasiado del tiempo de añejamiento, por lo tanto es más accesible en términos económicos.

El Sauvignon Blanc es una de las varidades de vino más populares en el mundo; es un buen vino para regalar

Vinos blancos: Riesling

Es más ligero que el Chardonnay, y también más accesible ya que se produce e importa en más países alrededor del mundo. Es muy popular, además, gracias a sus dos variantes: dulce, con sabores frutales, y seco, con hierbas y limón. Es un especial vino para consumir con carnes blancas.

Vinos rosados: Rose Pinot

Tiende a considerarse los vinos rosados como de menor calidad, pero ello es totalmente falso, sobre todo para la variedad de vinos Rose Pinot. Esta variedad de uva produce uno de los vinos más versátiles, y por ello populares, de todo el mundo. Los vinos rosados son refrescantes, especiales para consumir en verano en forma de aperitivo.

Vinos rosados: Merlot Rose

El Merlot Rose es un vino suave y refrescante. Es una de las variedades más ligeras de los vinos rosados, justo después del Pinot Noir. Se produce fundamentalmente en Bordeux (Francia), España y América del Sur.

Vinos espumantes: Syrah

Los vinos espumados, también conocidos como espumantes o vinos gasificados, son más populares en brindis y aperitivos, sin embargo, también son muy buenos para acompañar los platillos principales. Es el caso de los vinos producidos en base a la uva Syrah, que tienen un sabor intenso.

Vinos espumantes: Champagne

Este es uno de los vinos más prestigiosos y exclusivos del mundo. El Champagne es un vino espumante producido con la uva Chardonnay, de modo que se trata de una variedad de vino blanco. Champagne es una denominación de origen, por lo tanto solo se le puede decir champaña al vino producido en la región de Champagne, en Francia. Los vinos tipo champagne que se producen en otras partes del mundo deben ser denominados espumantes.