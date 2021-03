Cuál es la fortuna de Eduardo Costantini y qué puesto ocupa entre los más ricos del país

Eduardo Costantini se encuentra en el rannking de las personas más ricas de la Argentina, ¿qué puesto ocupa y de cuánto es su fortuna?

Eduardo Costantini es uno de los empresarios más ricos de la Argentina. Dueño del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), Costantini tiene otros negocios que lo han llevado a amasar una fortuna de u$s690 millones y posicionarse así en el puesto 15 del ranking de personas más ricas del país.

Desde 1991, Eduardo Costantini dirige la firma de desarrollos inmobiliarios Consultatio.

Dueño del 70% de la compañía, tiene en su portfolio proyectos reconocidos como las urbanizaciones Nordelta; Puertos de Escobar; y los complejos Oceana en Key Biscayne y Bal Harbour, en la Florida.

Participa en el mercado financiero a través de Consultatio Asset Management, una firma de administración de activos.

Eduardo Costantini, la cara de Consultatio.

Su deseo de formar una familia

Cabe recordar que Costantini se casó hace poco tiempo con Elina Fernández, de 31 años, quien en una entrevista reciente reveló que desea tener una familia con el empresario.

"No puedo mentir, porque no sé. Lo hablamos muchas veces. Y yo lo que más quisiera, obviamente, es ser madre con el amor de mi vida. No lo imagino con otro hombre. Él (Costantini) es la única persona, mi pareja y ahora mi marido, que esperé toda mi vida, que me cuidó y me valoró. Nunca nadie antes (lo había hecho). Mis amigas me dicen que me amaron. Pero de la manera en que él me ama, me cuida y me respeta, nunca. Así que si Dios quiere...Pero una decisión de Dios, porque hay muchas cosas que Dios las tiene que decidir. Nosotros estamos en esa búsqueda desde que nos conocimos", afirmó ella ante la pregunta de uno de los conductores.

La pareja en el día de su casamiento

Quiénes ocupan el top 3 de los argentinos más ricos

1. Alejandro Bulgheroni | u$s5.400 millones

Alejandro Bulgheroni dirige los hilos de Pan American Energy Group, la petrolera privada más grande del país.

PAE es producto de la fusión de la ex Bridas con la china CNOOC y BP tiene un 16% de participación en el mercado argentino. Tiene 21.000 empleados y 735 estaciones de servicio.

El imperio lo inició Alejandro Ángel Bulgheroni en 1948, cuando fundó Bridas. Sus hijos Alejandro y Carlos (quien falleció en 2016 y cuya fortuna se incluye) internacionalizaron la compañía. La tercera generación la encabeza Marcos (hijo de Carlos), GCEO de PAE desde diciembre 2017.

La crisis de los precios del petróleo explica la caída patrimonial desde 2019.

Alejandro Bulgheroni, figura clave en el negocio de la energía.

2. Marcos Galperin | u$s4.200 millones

El fundador de MercadoLibre es el más joven y el más rico en patrimonio individual del top 10. Con la suba de sus acciones en Wall Street, MeLi vale US$ 50.000 millones, más que las reservas del Banco Central.

En febrero, Galperin anunció que dejaba su rol de CEO y presidente de la operación local, pero mantiene su posición regional.

Los ingresos de MeLi en 2019 alcanzaron los US$ 2.296 millones, un 59% más que en 2018. En abril, aumentó 76% sus ventas en el sitio.

Además del negocio madre, tiene un brazo logístico (MercadoEnvios) y financiero (MercadoPago y MercadoCrédito).

Marcos Galperin y Paolo Rocca, en el podio de los millonarios argentinos

3. Paolo Rocca | u$s3.400 millones

El Grupo Techint registra ventas anuales por más de US$ 23.500 millones y emplea a unas 57.000 personas.

Está conformado por los gigantes del acero Ternium y Tenaris; en energía por Tecpetrol y Tenova; en construcción por Techint Ingeniería & Construcción; y Humanitas en servicios de salud.

Paolo Rocca, Chairman y CEO de Tenaris, es el más conocido del imperio fundado por su abuelo, Agostino Rocca.

A partir de esta edición, Forbes contempla el patrimonio de los herederos de Roberto Rocca y no los de Anna Rocca de Bonatti (fallecida en 2015).