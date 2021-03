La explosión de las prostitutas artificiales y los robots sexuales en China, ¿cómo funciona el negocio?

Los hoteles con prostitutas sintéticas prosperan en las megalópolis chinas mientras sus fábricas exportan millones en muñecas sexuales a todo el mundo

Las autoridades gubernamentales acaban de cerrar dos prostíbulos en Shenzhen, la ciudad china donde se hacen la mayoría de los iPhones de Apple. La noticia no tendría la mayor relevancia hasta que descubrís que los locales estaban habitados exclusivamente por prostitutas sintéticas.

Las autoridades obligaron al dueño a cerrar ambos negocios en los que se puede gastar un poco más de 20 euros en tener un encuentro de una hora con una muñeca sexual articulada, según 'Sixth Tone'.

El dueño —llamado Li Bo— afirma que las autoridades no le dieron ninguna explicación para cerrar sus exitosos prostíbulos, uno inaugurado en 2018 y el otro en septiembre de 2020. Según él, la policía selló las puertas de ambos edificios mientras un cliente todavía estaba dentro.

El local de prostitución fue clausurado.

El medio estatal 'Xinhua News' afirma que las autoridades decidieron cerrar los "chiringuitos" por razones higiénico-sanitarias y porque había habido "informes" sobre clientes menores de edad.

La prostitución es ilegal en China y cualquier trabajador sexual puede acabar en la cárcel con condenas de hasta 10 años. Lógicamente, las prostitutas sintéticas no son personas y el dueño tampoco está cometiendo ninguna acción ilegal.

Según declaraciones del abogado Ding Jinkun a Sixth Tone, "no hay legislación sobre este tipo de negocios". El único problema potencial de estos locales es el tema de la higiene.

La 'robosexualidad'

La prostitución sintética está explotando en China y empezando a tomar fuerza en otras partes del mundo.

Así se fabrican las prostitutas y robots en China.

Los prostíbulos llenos de estas muñecas y muñecos se han extendido por megalópolis como Shanghái, Pekín, Chengdu y Tianjin. El diario 'China News' afirma que algunas de estas ciudades tienen docenas de estos locales con una clientela fiel. Pero no solo es China.

El 'South Morning China Post' informó el año pasado que las exportaciones globales de estos seres sintéticos femeninos y masculinos -no es solo cuestión de hombres heterosexuales- se han disparado, aumentando un 50% en la primera mitad de 2020.

El proceso de fabricación de las prostitutas artificiales desde el rostro.

Los fabricantes suponen que la pandemia ha motivado este aumento de la demanda, pero, cada vez más, hay más personas que están aceptando esta forma de compañía como una parte más de su sexualidad.

Esto no solo incluye hombres solitarios, sino gente con una rica vida social, pero que prefieren mantener relaciones sexuales con estas mujeres y hombres sintéticos a tener una pareja humana. Incluso hay parejas que las incorporan como un juguete sexual más.

Una industria, la del juguete sexual, que facturará más de 30.000 millones de dólares en 2021, con una estimación de más de 52.000 millones para 2028. Este tsunami en pleno crecimiento ha hecho que muchos científicos y futuristas hablen ya del nacimiento de la robosexualidad.

Parte por parte, así sin las mujeres sintéticas que son furor en China.

Una de las compañías que más está invirtiendo en un futuro donde estos objetos inanimados no se puedan distinguir de un ser humano es Real Doll. Desde su orígenes en 1996, han pasado de emplear a expertos en efectos especiales de Hollywood para realizar muñecas cada vez más realistas a contratar a ingenieros de inteligencia artificial y robótica y facturar millones de dólares.

También hay hombres sintéticos en China.

Pieles con temperatura humana, ojos que se mueven, bocas articuladas. Poco a poco, sus muñecas están empezando a simular ser personas. Hace unos tres años comenzaron a utilizar sistemas de voz sintética especializados en mantener conversaciones gracias a la inteligencia artificial.

Todavía no son totalmente creíbles, pero están avanzando a velocidad exponencial gracias a la explosión de la demanda.

Real Doll afirmó recientemente que ahora están trabajando en muñecas capaces de andar. Lógicamente, el objetivo es que estas máquinas dejen de ser sujetos pasivos para convertirse en parejas activas.

El siguiente paso lógico en esta evolución es que el robot sexual tome la iniciativa en vez de yacer en la cama como un cadaver.

A este ritmo de innovación, no está lejos el momento en que estas máquinas sean totalmente indistinguibles de una persona real. Cuando lleguemos a ese punto, habrá muchos más hombres y mujeres que se decanten por tener relaciones románticas con parejas que sean exactamente lo que desean. Ya no solo serán personas con dificultad para mantener relaciones por las razones que sean -sociales, físicas o psicológicas- o aquellos que busquen fetiches sexuales. Los motivos serán mundanos, desde la simple falta de tiempo a no complicarse la existencia.