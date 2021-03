Macri, aún dolido por la derrota de Boca en Madrid con River: ¿qué dijo?

El expresidente hizo un vivo en Instagram. Habló del presente del país, su relación con Cristina Fernández, y el blooper que protagonizó desde su cama

El ex presidente Mauricio Macri realizó un vivo en su cuenta de Instagram en el que respondió preguntas de sus seguidores. Algunas de corte político, pero otras de asuntos más triviales, como el presente de Boca Juniors y su participación en una reunión virtual de Juntos por el Cambio en pijama y con su esposa de fondo acostada en la cama matrimonial.

Sobre la derrota de Boca Juniors contra River en 2018 en la final de la Copa Libertadores que se disputó en Madrid. "Todavía no la digiero. Sé que le estoy dando de comer a los hinchas de River, pero fue un golpe que no iguala irse a la B. No lo iguala", afirmó.

Además habló de la actual dirigencia de Boca, encabezada por Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme. Cabe recordar que cuando fue presidente del club, Macri tuvo un enfrentamiento abierto con el emblema xeneize. "Creo que él sabe. Imagino que irán gobernando de una manera que transmitan más tranquilidad y entendimiento de qué está pasando en Boca. Queremos mucho a Boca y Román también quiere mucho a Boca", dijo.

La foto con su mujer en la cama

Por otro lado, el expresidente reveló la reacción de su esposa Juliana Awada al ver la repercusión que tuvo la foto suya en la cama durante el zoom de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. "Qué dijo Juliana de la foto del zoom en la cama?", preguntó un usuario. "Se rio y me dijo que tenga cuidado. Yo volvía de gimnasia. Trato de hacer el multitasking, que me enseñan mis hijas. Hago varias cosas a la vez. El zoom lo hago en el teléfono. Se ve que no me di cuenta y ella estaba acá", relató Macri.

La situación tuvo lugar el pasado lunes, cuando Macri ingresó en la lista de quienes sufrieron descuidos durante las citas virtuales y, en este caso, la protagonista fue la ex primera dama. Fue durante el encuentro por Zoom de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, cuando al conectarse y prender la cámara, Macri apareció en primer plano, pero detrás se podía observar a Awada metida en la cama.

La política

"Veo un país convulsionado, con mucha gente sufriendo y angustiada porque no hay rumbo. Este gobierno no tiene rumbo ni liderazgo, el único liderazgo está puesto en tratar de quebrar el sistema institucional", lanzó Macri. Y agregó sobre Alberto Fernández: "Pienso una cosa, que no ha hecho honor a la enorme responsabilidad que le han dado los argentinos, no ha ocupado el rol de Presidente".

Dejó en claro que seguirá trabajando en política y dejó abierta la posibilidad de competir por la Presidencia en 2023. "Esta es la última experiencia populista de la Argentina", respondió en dos oportunidades. Y les pidió a los jóvenes que piensan en emigrar que se queden porque "este es el año bisagra en que cambia todo".

En otras definiciones vinculadas a la política, Macri aseguró que nunca se llevó bien con la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y criticó que la Argentina haya abandonado el Grupo de Lima.