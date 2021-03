Jorge Valdano provocó indignación con una confesión sobre Maradona

El ex delantero de la Selección dio a conocer detalles desconocidos sobre Diego Maradona. Por qué enfureció a los fans del astro máximo del fútbol

El futbolista Jorge Valdano, ex delantero campeón del mundo en México 86, recordó el triunfo ante Inglaterra en ese torneo y realizó una confesión que causó indignación entre los aficionados ingleses, que no perdonan al 10 por su recordado gol con "la mano de Dios".

El momento en el que Maradona convirtió el primer gol del partido contra los ingleses con la mano, en el Mundial de 1986.

El Mundial de fútbol de 1986 fue una edición del torneo que ni los ciudadanos argentinos ni los del resto del mundo jamás van a poder olvidar. No sólo se llevó la Copa la Argentina, sino que también fue marco de uno de los partidos más icónicos en la historia de Diego Armando Maradona. La edición disputada en México fue la anfitriona del partido en el que, en la instancia de cuartos de final frente a Inglaterra, el histórico jugador anotó dos goles: uno con el pie y el otro con la mano.

Ese fue el primer gol del partido. Esa jugada en la que Maradona supera a Peter Shilton se convirtió mundialmente conodida como "la mano de Dios", objeto de aplausos, reclamos y hasta canciones. Para los argentinos fue motivo de fiesta, mientras que para los ingleses representó un resentimiento que nunca pudieron terminar.

Las polémicas declaraciones de Valdano

El ex delantero Jorge Valdano fue uno de los afortunados que pudo presenciar la mano de Dios en vivo y en directo. Unos 35 años después del suceso, el ex jugador dio a conocer información relevante sobre el dichoso gol, las cuales le hicieron saltar la térmica a los ingleses y despertaron una lluvia de furia e indignación entre ellos.

En el libro D10S, presentado en Alemania, el ex delantero del Real Madrid reveló que Maradona solía practicar meter la mano para perfeccionar el movimiento y no ser visto por el árbitro: "Había trabajado en ello en el entrenamiento. No era la primera vez. Cuando pateábamos tiros de esquina en el entrenamiento, él llegaba al final y la pelota terminaba en la red. Algunos se reían y preguntaban '¿qué pasó acá?', otros decían '¿no lo viste? ¡Metió la mano!'".

El ex delantero confesó que Maradona solía practicar sacar la pelota con la mano en los entrenamientos.

El delantero recuerda su falta de sorpresa ante el tan cuestionado gol y cómo transitó la incertidumbre de la conversión del gol hasta que Inglaterra sacó desde la mitad de la cancha: "Después del gol, dijo 'para el saque inicial, rápido'. Tenía algunas dudas. Corrí de regreso muy rápido".

El Diez siempre fue reconocido por su picardía, y ese gol marcó un antes y después en su carrera. Inglaterra no recibió para nada bien las declaraciones de Valdano, ya que desde ese año la imagen de Diego se tiñó de trampa para ellos.

La muerte de Diego

Maradona, ídolo máximo de la Selección argentina y campeón del mundo 1986, falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, luego de sufrir un paro cardíaco en su casa del barrio San Andrés, cercano a Nordelta. Su fallecimiento fue lamentado alrededor del mundo, desde donde recibió homenajes de todo tipo.

En medio de lágrimas y emoción, miles de personas se acudieron esa semana a la Casa Rosada para participar del velatorio y despedir al jugador estrella. El caudal de participantes era incesante durante la mañana y muchos arrojaron camisetas, banderas y flores sobre la valla que separó a la gente de los restos del Diez.