El pasaporte sanitario de la Unión Europea entrará en funcionamiento a mediados de junio

Qué información contendrá el documento, a qué países permitirá ingresar y la polémica por si será o no obligatorio tener este pasaporte para viajar

La industria de los viajes lleva un año sufriendo por mantenerse a flote, con muchos meses con ingresos casi nulos y un goteo de turistas extranjeros en todos los mercados.

Mientras en la Argentina se prohibieron los ingresos de vuelos desde países afectados por las nuevas cepas de COVID-19, como Brasil, México y Chile, en Europa se preparan para activar un pasaporte sanitario que permita a los viajeros circular dentro de los países de la Unión.

La Unión Europea acaba de anunciar que esta medida que dará cuenta del estado de vacunación de la persona que viaja estará disponible hacia "mediados de junio".

En una entrevista con la cadena de radio RTL, recogida por la agencia EFE, el comisario europeo de Mercado Interior, el francés Thierry Breton, dio un calendario más concreto y más detalles específicos de lo avanzado hasta ahora por la Comisión Europea (CE).

Cómo será el pasaporte sanitario de la Unión Europea

El pasaporte sanitario no sería obligatorio para viajar dentro de la UE pero en ese caso habrá que presentar una prueba de PCR

Breton explicó que el pasaporte contará con una versión física y otra digital, ambas con un código QR en el que estarán incluidos el nombre y fecha de nacimiento de la persona, así como el número de pasaporte, si fue vacunada y con qué tipo de vacuna, si tuvo ya COVID-19 y si es portador o no de anticuerpos.

En el certificado digital solo se tendrán en cuenta las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento –Pfizer, Moderna, Astrazeneca y Johnson & Johnson– aunque los Estados miembros podrán decidir si aceptan otros fármacos, como el ruso Sputnik V o el chino Sinopharm.

El documento contendrá la información en 2 lenguas, en la lengua oficial del Estado miembro que lo emita y en inglés para garantizar el reconocimiento en todos los países.

De no haber sido vacunados ni haber cursado la enfermedad, los viajeros tendrá que mostrar el resultado de una prueba PCR. De esta manera, no se discriminaría a quienes no hayan sido inmunizados, como criticaba el presidente francés Emmanuel Macron.

Aunque no es obligatorio que toda persona tenga dicho documento, sí que podrá ser requerido para viajar en avión, participar en acontecimientos o entrar en lugares públicos.

Repercusiones

En España, las empresas del sector turístico reclaman al Gobierno firmeza y rapidez en la puesta en marcha de esta solución e inciden en la importancia de que llegue a tiempo, ya que, según sus estimaciones, podría suponer recuperar 7,5 millones de turistas en verano.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, criticó a los países desarrollados por crear una "reserva" de vacunas contra el covid-19 y les pidió que las compartan con el resto del mundo para ayudar a poner fin a la pandemia.

En una entrevista transmitida el domingo por el canal canadiense CBC, Guterres fue consultado acerca de esta opción del pasaporte sanitario y dijo que antes de que se tome cualquier decisión debe haber una discusión seria para garantizar la equidad y asegurarse de que haya una cooperación global efectiva.

"Lo peor es para algunos países tenerlo y para otros países no tenerlo (...) Sería devastador si esto significara que la gente podría moverse dentro del mundo desarrollado pero no dentro del mundo en desarrollo", advirtió.