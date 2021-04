Ordenaron el ingreso al país de argentinos varados en Paso de los Libres

Se trata de un grupo que permanecía en la ciudad brasileña de Uruguayana, impedido de cruzar el puente internacional, tras las nuevas restricciones

El juez federal de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda, ordenó el ingreso al país de un contingente de 86 personas que permanecían varadas en Brasil por las nuevas restricciones impuestas a raíz de la suba de casos de coronavirus, informaron fuentes judiciales.

Se trata de un grupo que desde el sábado permanecía en la ciudad brasileña de Uruguayana, impedido de cruzar el puente internacional que la conecta con Paso de los Libres. Ahora deberán cumplir una cuarentena de 10 días en la provincia de Corrientes.

El magistrado resolvió el ingreso vía terrestre en el marco de un rechazo al hábeas corpus presentado por la organización civil "Apolo base para el cambio", con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y que es presidida por Antonio Aimar Fratamico.

En la medida dictada por Fresneda, además de rechazar el hábeas corpus, se ordenó a la Dirección Nacional de Migraciones a orientar los trámites para registrar el paso internacional del contingente "una vez culminados los hisopados" al grupo, especifica el fallo al que tuvo acceso Télam.

Y además, ordena al Gobierno de Corrientes a disponer de alojamiento y recursos para una cuarentena obligatoria de 10 días en Paso de los Libres, así como un monitoreo regular por parte del Ministerio de Salud Pública.

La titular de Migraciones, Florencia Carignano, había criticado a los argentinos que quedaron varados en el exterior utilizando la metáfora del flan del actor Alfredo Casero y pidió "responsabilidad" a quienes planearon vacaciones fuera del país en plena pandemia.

"Ahora es ‘quiero flan, quiero flan, quiero flan’. Bueno, ¿sabés qué? En este momento no vas a poder comer flan. Lo vas a comer en dos semanas cuando el Estado considere que tenemos el momento y el lugar para traerte de un lugar que está complicadísimo sanitariamente", ironizó al referirse a los varados en el extranjero.

De esa forma, la funcionaria empleó la "metáfora del flan" que utilizó el actor Alfredo Casero en 2018 para criticar al kirchnerismo y defender al entonces presidente Mauricio Macri.

Vacaciones en el exterior: "irresponsables"

Carignano reconoció que no está prohibido "salir del país", pero consideró que partir de vacaciones al exterior estando en medio de una pandemia es "irresponsable".

"No es una cuestión de empatía. Me parece perfecto que salgan, pero ‘yo me fui, me la banco’. No está prohibido salir del país, no hicieron nada que no corresponda. Ahora después lo que no corresponde es decir ‘quiero volver’ cuando el país tomó una decisión que es para proteger a los 40 millones de habitantes", sostuvo en declaraciones radiales.

Florencia Carignano, directora de Migraciones, cuestionó a quienes salieron del país para hacer turismo.

Y agregó: "Esa gente que fue a buscar su sueño a Cancún lo podría haber buscado cuando se acabe la pandemia. Cancún iba a seguir existiendo, más allá de que ellos fueran ahora o el año que viene".

Carignano insistió en que esos turistas argentinos fueron "irresponsables" porque "pusieron en riesgo a toda Argentina por introducir una cepa que nos puede complicar de una manera tal de hacer estallar el sistema de salud".

"La bajé de los pelos del avión"

"Hay gente que nada le viene bien. Si cerramos porque cerramos y si no cerramos, porque no cerramos. Cualquier persona racional tiene que pensar qué puede pasar en pandemia", sostuvo en referencia a las restricciones que se impusieron.

Al respecto, comentó el caso de una prima suya embarazada que estaba a punto de viajar a México: "La bajé de los pelos del avión que se iba a Cancún. ‘Cancelá ya ese viaje’, le dije. Me odió la mitad de la familia que piensa que le arruiné las vacaciones pero a la semana me llamó y me dijo ‘tenés razón’".

En tanto, en declaraciones al programa "Ruleta Rusa" que conduce Nancy Pazos por Rock & Pop, Carignano sostuvo que "la mayoría de la gente que está varada es gente que se fue (de la Argentina) en 2019 y en 2020" y que hay "sólo diez personas que se fueron después del 25 de diciembre cuando se cerraron las fronteras" terrestres y ahora buscan volver.

"Hay argentinos que tienen derecho a entrar pero están haciendo mal las cosas porque la frontera terrestre está cerrada desde el 25 de diciembre. Estamos viendo qué hacer porque los gobernadores nos dicen que las mantengamos cerradas y no podemos poner los puestos de control y para hacer hisopados en cada paso terrestre", señaló.