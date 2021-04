Belocopitt, dueño de Swiss Medical: "En cuatro o cinco días el sistema de salud deja de aguantar"

El empresario dijo que la situación "es muy compleja" porque "es récord absoluto que en fin de semana largo tengamos el 90% de camas ocupadas en terapia"

El empresario y presidente de la Unión Argentina de la Salud opinó que se tomarán medidas en las próximas horas. Calificó de "récord" la cantidad de camas ocupadas durante el fin de semana largo.

El presidente de la Unión Argentina de la Salud y dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, aseguró que "a este ritmo" de aumento de contagios de Covid-19 "en cuatro o cinco días el sistema de salud deja de aguantar", por lo que consideró que "en las próximas horas van a tomar medidas".

En declaraciones radiales, el empresario señaló que "la situación está muy compleja" porque "es un récord absoluto que en fin de semana largo tengamos el 90% de camas ocupadas en terapia".

"Yo entiendo que la situación económica es re contra compleja pero el año pasado el sistema no saturó porque las medidas fueron duras", manifestó.

En tanto, Belocopitt explicó que en sus hospitales se están "armando terapias en habitaciones comunes" lo que significa "un oxigeno pequeño" que va a servir para "ganar tiempo".

"Los trabajadores de la salud están muy cansados. Estamos además en plena negociación de las paritarias", indicó.

Y concluyó: "Los funcionarios tienen una frazada corta. Los números de la economía no son buenos. El humor social en un año electoral es complicado".

Esta tarde, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recibirá en Casa Rosada a sus pares de Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Felipe Miguel y Carlos Bianco, para hablar sobre la situación epidemiológica del AMBA. En tanto, fuentes cercanas al jefe de Gabinete adelantaron a la agencia Noticias Argentinas que se discutirán nuevas medidas a tomar en el marco del fuerte aumento de casos.

También participarán de la reunión la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y sus pares de los distritos ya mencionados, Fernán Quirós y Daniel Gollán.

¿Es posible contagiarse una vez vacunado?

La respuesta es sí. La persona que se aplica la vacuna contra el Covid-19 desarrolla anticuerpos que ayudan al organismo a combatir el virus en caso de que se contagie.

La aplicación de la vacuna contra el Covid-19 evita enfermar gravemente, pero no impide que la persona se contagie

¿Qué tipo de protección ofrecen las vacunas contra la covid-19?

En general, hay dos tipos principales de inmunidad que es posible lograr con la aplicación de las vacunas.

Una es la llamada "inmunidad efectiva", que puede evitar que un patógeno cause una enfermedad grave, pero no puede evitar que ingrese al cuerpo o haga más copias de sí mismo.

La otra es la "inmunidad esterilizante", que sí puede impedir la infección e incluso prevenir casos asintomáticos.

Lo ideal es que una vacuna logre producir inmunidad esterilizante, pero rara vez se logra.

¿Cuál de estos dos tipos de inmunidad proporcionan las vacunas contra la covid-19?

"En pocas palabras, no lo sabemos, porque son demasiado nuevas", afirma en un artículo de la BBC Future Keith Neal, profesor emérito de epidemiología en la Universidad de Nottingham, en Reino Unido.

Hasta el momento, la eficacia de las vacunas se ha medido por su capacidad de prevenir el desarrollo de síntomas, pero aún no hay datos suficientes para saber si también son capaces de evitar la infección.

Algunas investigaciones, sin embargo, ya han comenzado a medir si las vacunas pueden bloquear la infección, y los expertos esperan que en las próximas semanas y meses se obtegan resultados más dicientes.

Estudios recientes de las vacunas de Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech y Moderna sugieren que estas vacunas podrían tener el potencial de reducir la la transmisión del virus.

Estos estudios, sin embargo, tienen limitaciones o aún están en revisión. Es decir, sus resultados aún no son concluyentes.

"Suponemos que todas las vacunas van a tener un nivel de capacidad de bloqueo de la infección", dijo la doctora Zulma Cucunubá, epidemióloga del Imperial College London, en el programa #TuMundoBBC, a finales de enero.

Cucunubá, sin embargo, advierte que para tener esa certeza faltan más ensayos de largo plazo, diseñados específicamente para medir esa capacidad de bloqueo de la infección.

¿Vacunarte evitará que contagies a otras personas?

"La respuesta es: no sabemos". Así lo explica la web de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, al tiempo que indica que faltan más datos para dar una respuesta definitiva a esta pregunta.

A su vez, desde Harvard aseguran que es posible que una persona vacunada pueda tener el virus replicándose en su nariz y garganta, incluso si está protegida contra la enfermedad.

Ahora, también es posible que la respuesta inmune que genera la vacuna y que impide que la persona se enferme, también reduzca la cantidad de virus en la nariz y la garganta, al punto de que sea poco probable que pueda contagiar a otros.

Sin embargo, esto no es seguro, todavía no es posivble hacer una afirmación categórica: "Necesitamos más investigaciones para estar seguros", indica el portal de Harvard.

Por eso, hay que mantener los cuidados

Al igual que se mencionó en otras oportunidades y tal como han destacado los expertos, las medidas de cuidado todavía son necesarias. La pandemia no ha terminado y la inmunidad de rebaño no se ha alcanzado. Esto implica, por un lado, que la cantidad de casos sigue creciendo y los contagios todavía son muchos, y por otro lado, que todavía no hay suficiente cantidad de personas vacunadas.

Entonces, dado que todavía hay una gran parte de la población que carece de inmunidad y que puede enfermarse, y sabiendo que los vacunados pueden contagiar, las medidas de cuidado y seguridad todavía son muy importantes. La distancia social, el uso de barbijo y el lavado de manos todavía resultan esenciales. Asimismo, se aconseja no reunirse en grupos de muchas personas y evitar compartir mates, cubiertos, bebidas, entre otros objetos.

El uso de barbijo, entre otras medidas de seguridad sanitaria, todavía es muy importante

El plan de vacunación en Argentina

En los últimos días de marzo, la Argentina recibió 1.200.000 dosis: el viernes 19 de marzo llegaron 330 mil Sputnik V; tres días después arribaron otras 500 mil vacunas desde Moscú y el viernes último, 370 mil más, todos en vuelos de Aerolíneas Argentinas.

En tanto, esta semana se prevé en total un arribo de casi 2.000.000 de dosis, entre las cuales se cuenta la primera partida de 218.400 del mecanismo Covax, y corresponden a las elaboradas por Oxford/AstraZeneca; y otras 300 mil de la vacuna Sputnik V que arribaron el último martes.

Las dosis, luego del procedimiento de desaduanaje, recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento, son distribuidas a las 24 jurisdicciones en los próximos días, tras la autorización de uso de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat).

Desde fines de diciembre, Aerolíneas Argentinas se encuentra realizando operaciones de vuelo especiales con el objetivo de traer vacunas al país.

En los 10 vuelos completados hacia y desde la Federación Rusa se trajeron 3.969.0000 dosis elaboradas por el Instituto Gamaleya, lo que sumado a las 904.000 dosis de Sinopharm del primer vuelo de Aerolíneas hacia la República Popular, hasta ahora, la cantidad de vacunas que llegaron al país en vuelos de Aerolíneas Argentinas es de 4.873.000.