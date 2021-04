Alberto Fernández, con coronavirus: cuál es su estado de salud

Después de que Alberto Fernández anunciara por Twitter haber dado positivo de Covid-19 el sábado pasado, la Unidad Médica Presidencial actualizó el estado de salud del Presidente. El parte médico difundido detalla que "se encuentra asintomático" y que "el cuadro clínico sigue siendo leve".

La semana pasada el Jefe de Estado anunció haber tenido como síntomas un cuadro de fiebre y dolor de cabeza leve. El parte médico informa que Fernández sigue "evolucionando en forma favorable, se encuentra asintomático y con signos vitales dentro de parámetros normales". Es por eso que definen al cuadro clínico que padece Fernández como "leve".

A pesar de no encontrarse en un estado de salud grave, el Presidente "seguirá cumpliendo el aislamiento obligatorio y bajo estricto control médico a cargo de la Unidad Médica Presidencial", informó el documento oficial firmado por Federico Saavedra, director de la Unidad Médica Presidencial.

Desde el viernes pasado por la noche, Fernández está aislado en la residencia de huéspedes de la Quinta Presidencial de Olivos. Fue esa noche de fin de semana cuando presentó "registro de temperatura de 37,3° centígrados y cefalea", según lo publicado por la Unidad Médica.

Fernández mismo comunicó que se sentía bien y que "evidentemente la vacuna generó una protección que permite que yo no la esté pasando como puede pasarla una persona de 62 años que tiene esta enfermedad".

Respecto al origen de su contagio, el Jefe de Estado declaró que desconoce dónde se pudo haber contraído el virus.

"Esto debe servir para que todos entendamos el riesgo que corremos. Esto nos ataca a todos. Al margen de lo que se escribe, yo me cuido mucho. Mantengo la distancia. Tenemos que entender la gravedad del momento que vivimos", destacó.

Ante el anuncio del contagio del Presidente de la Nación, la gente comenzó a cuestionar la eficacia de la vacuna, contando con que Fernández tenía ya ambas dosis de la Sputnik V aplicadas.

En respuesta al tuit de Fernández, la cuenta oficial de la vacuna rusa respondió: "Instituto Gamaleya: Estamos tristes de escuchar esto. #SputnikV es 91,6% eficaz contra la infección y 100% eficaz contra casos graves. Si la infección se confirma y se produce, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves. ¡Le deseamos una recuperación rápida!".

The Gamaleya Institute: We are sad to hear this. #SputnikV is 91.6% effective against infection and 100% effective against severe cases. If the infection is indeed confirmed and occurs, the vaccination ensures quick recovery without severe symptoms. We wish you a quick recovery! — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 3, 2021