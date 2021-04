Oscar Ruggeri y una polémica elección: para el "Cabezón", este es "el mejor club del mundo lejos"

El ex jugador de la selección argentina pasó por varios clubes a lo largo de su vida pero reconoció sólo a uno como el mejor del mundo

Oscar Ruggeri, exfutbolista y actual panelista de ESPN F90, dijo que "Real Madrid es el mejor equipo del mundo" y adempas eligió a los más grandes de la Argentina. A lo largo de su exitosa carrera, el ex miembro de la selección argentina recordó su paso por Boca Juniors y River Plate, y las giras que en su época de jugador realizaba al interior del país con ambos clubes.

El comentario de el "Cabezón" se dió a partir del análisis que hicieron él y sus compañeros del centro de entrenamiento en el cual el conjunto capitalino hizo las veces de local este martes ante Liverpool en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League.

Sebastián Vignolo, conductor del programa, que conoce la admiración que Rugeri tiene por La Casa Blanca, le dijo: "El Real Madrid impresionante. ¿Viste la cancha?". "Ya cuando salís y decís: esta es la cancha de entrenamiento, ya te ponen abajo de chiquito", contestó el exdefensor.

Y agregó: "Te hacen tan chiquitito. Qué monstruo es ese club. Es el mejor del mundo. Lejos de todos", sentenció Ruggeri. Por su parte, Vignolo opinó que "la cancha de entrenamiento del Real Madrid te la baja mal".

Queriendo profundizar aún más en el tema, el "Pollo" le repreguntó si consideraba que el Madrid era el mejor "del mundo", y la respuesta de Ruggeri fue muy firme: "Sí, pero total. Por eso le pusieron ‘La Casa Blanca’. Preguntale a cualquier jugador en el mundo, en Alemania, en Inglaterra, si quieren jugar en el Real Madrid", respondió el exjugador, que jugó en ese club en la temporada 89-90.

Después, el relator le consultó a su compañero quién consideraba que era "el segundo", y consideró que el Real Madrid "no es el más popular del mundo", en relación a la cantidad de "hinchas" con los que cuenta. Ruggeri se mostró escéptico al respecto y aprovechó para citar los casos de América y Chivas de Guadalajara como equipos muy populares en el continente.

"Llegan de todos lados a Madrid, bajan del avión, no van ni al hotel, derecho al Santiago Bernabéu. Y van a ver el estadio que hizo ahora. Se corre el césped, se baja, se esconde y podés hacer basquet, fútbol, lo que quieras. Ese presidente (por Florentino Pérez), allá arriba", añadió Ruggeri. Para ejemplificar la importancia del club, contó el caso de Cristiano Ronaldo que, en su opinión, perdió visibilidad tras su salida de la institución española, y contó que cambió su mirada sobre CR7: "Lo empecé a bancar después de leer historias de Ronaldo, lo banco a morir. Después de leer muchas historias de cosas que hay, de ayudas que hace".

"¿Ya no sostenes más eso de que en la cancha de Olimpo no la toca?", le preguntó Vignolo. Y Ruggeri contestó: "No, ahora lo puse allá arriba". También dijo que Sergio Ramos le mandó "un mensaje" y el animador televisivo contrapuso que Lionel Messi había hecho lo propio con él.

¿Cuál es el equipo más popular de Argentina?

En cuanto al tema de la popularidad de los equipos, el conductor se volcó a la realidad vernácula y le preguntó a Ruggeri "dónde están Boca y River" en su consideración. "Con esos", replicó, sin dar más precisiones. Después, el panelista Marcelo Sottile reiteró su pregunta y el ex central contestó: "50 y 50″. Aprovechando el clima, Vignolo lanzó una encuesta en las redes sociales de ESPN para que los usuarios eligieran entre el club de La Ribera y el conjunto millonario, y aclaró que mañana haría lo propio con Real Madrid y F.C. Barcelona.

Finalmente, Ruggeri recordó sus excursiones alrededor de la Argentina con Boca y River, y se quedó con los equipos más importantes del país: "Yo he ido con los dos clubes por el interior y está explotado siempre que llegaron los dos. Con los dos te explotaban el hotel, el micro (...) ¿Racing e Independiente? Muy parejos. ¿San Lorenzo - Huracán? Más San Lorenzo. Chicago es bravo. Yo jugué contra Chicago y entramos a la cancha y te explotaron las cosas. Newell’s - Central son parejos, como Colón y Unión", concluyó.