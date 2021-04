La polémica advertencia de Canosa contra las nuevas restricciones ordenadas por el Gobierno

Mientras hacía el pase de programa con Luis Novaresio, la conductora rechazó ferozmente el plan de acción del Gobierno y afirmó: "Nos vamos a rebelar"

Viviana Canosa estalló de furia luego de que el presidente, Alberto Fernández, anunciara nuevas medidas que limitan la circulación en el Ámbito Metropolitano de Buenos Aires para evitar la propagación del coronavirus frente a la segunda ola.

Sus dichos provocaron una fuerte reacción de los presentes en el piso, quienes intentaban calmarla.

Canosa: "Como ciudadanos, defendamos a los argentinos, no nos dejemos meter el dedo más adentro"

Enojo

Sin embargo, la periodista continuó con su punto: "Somos una manga de boludos los argentinos", expresó con indignación y agregó: "Hay que poner huevos como argentinos".

Y continuó: "Yo no quiero un estado policial ni un estado buchón. No quiero denunciar a mi vecino ni que mi vecino me denuncie".

"No se ponen en el lugar de la gente", bramó Canosa y rechazó el plan de acción del Gobierno. "Estás diciendo generalidades", quiso terciar Rosario Ayerdi, integrante del panel. "Yo no defiendo lo indefendible. Somos una manga de boludos los argentinos, hicimos todo, nos guardamos y no les importó nada, no pueden justificar el daño que le han hecho a la población, nos vamos a rebelar", dijo, al borde de un ataque de nervios.

"No se ponen en el lugar de esa gente, yo sí me pongo", dijo elevando la voz, notablemente enojada. Y agregó: "Y si quiero salir a las once de la noche, tengo todo el derecho de hacerlo".

Luego de su exposición subida de tono, Canosa se calmó y dictaminó: "Prefiero perder un laburo con dignidad tratando de defender al pueblo, mientras que los gobernantes no los defienden".

"Yo a esa Argentina no la quiero, ni para mí ni para ninguna persona de bien de este país. Estoy siempre del lado de los buenos. Soy una mujer apasionada, eso es Aries, eso soy yo, hasta acá llegué y por algo habrá sido", concluyó fulminante.

En ese momento, Novaresio trató de calmarla, pero fue peor. "No me jodan con la doble moral, me irrita profundamente que al laburante le digan que se terminó y que me digan que no puedo salir después de las 12 de la noche", sostuvo.

Y siguió: "Hay que poner huevos como argentinos, como ciudadanos, defendamos a los argentinos, no nos dejemos meter el dedo más adentro".

Viviana Canosa: "Tendría que haber una vacuna contra la inmoralidad"

Hace unas semanas, Canosa llamó a la gente a despertarse. "Nos van a endulzar todos los oídos, de un lado y del otro, ya conocemos el juego. Nos hacen promesas sobre el bidet, nos mienten, estamos hartos de que nos mientan. La realidad es que ya hay argentinos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta categoría".

"¿Se acuerdan cuando le pedí la renuncia a Ginés en plena pandemia? Fue el 23 de julio del 2020, se veía venir pero era mucho mejor no levantar la voz y seguir haciéndole notas al ministro de Salud", disparó haciendo referencia a lo que sucedió en los últimos días con las vacunas vip. "El 18 de diciembre, en mi último editorial del año pasado, dije que la historia lo iba a juzgar a Ginés y lamentablemente tuve razón. Ahora Ginés está deprimido y dice que si abre la boca se cae el Gobierno".

Después de referirse a los diferentes escándalos políticos ocurridos en los últimos tiempos, la conductora disparó contra la oposición. "La oposición por momentos parece ese flan de cajita sin huevos que no tiene sabor a casi nada", expresó.

"Argentina sufre el síndrome de Estocolmo, se enamoró de su secuestrador", se animó a determinar. "Uno de cada dos argentinos es pobre y estoy harta de que le echemos la culpa de todo a Cristina, el responsable es el presidente. Tanto Macri como Alberto perdieron grandes oportunidades ¡Cuánto lo lamento! Tendría que haber una vacuna contra la inmoralidad", culminó dándole paso a la rutina preparada para su primer programa del año.