Acusan a Canosa de promover "el pánico social" por sus dichos sobre hisopados adulterados

Pidió que al canal que emite el programa que evalúe posibles medidas de reparación "para promover información socialmente relevante"

La Defensoría del Público —organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para canalizar denuncias del público de radio y TV— acusó a Viviana Canosa de promover "el pánico social, la alarma y la desinformación entre las audiencias". Fue por una información que la conductora difundió sobre hisopados para detectar coronavirus adulterados.

El organismo, encabezado por Miriam Lewin, le informó a América TV sobre reclamos recibidos por mensajes difundidos en el programa "Viviana con Vos", emitido por la señal A24 el pasado 6 de abril, y pidió que la empresa evaluara posibles medidas de reparación "para promover información socialmente relevante en el marco de la pandemia de covid-19", según detalló la defensoría en un comunicado.

Según la denuncia, Canosa se refirió, de manera infundada, a un presunto procedimiento de adulteración de hisopados

La controversia

Según ese escrito, Canosa se refirió en esa fecha a un presunto procedimiento de adulteración de los hisopados "sobre el que no puede precisar ni en qué consiste ni dónde ocurre", por lo que esa información, en la visión de la defensoría, puede convertirse en un mensaje peligroso para la salud pública.

"Ayer me contaban, y lo voy a decir, ‘médicos por la verdad’, de España, que hay una denuncia gravísima porque en determinados lugares los hisopados tienen unos metales, unas cosas extrañas, no sé cómo explicarlo fácil, que bueno, te ponen eso y te va a dar positivo porque en realidad no sos vos, es lo que le ponen al hisopado, ¿para qué? Para meterte en tu casa", cita el comunicado los dichos de la conductora.

Ante las denuncias recibidas, la defensoría encargó un análisis "socio-semiótico" a su Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, que concluyó: "La conductora del programa mediatiza un discurso que promueve el pánico social, la alarma y la desinformación entre las audiencias acerca del sistema de testeos o hisopados que se implementan para detectar y diagnosticar el Covid-19" .

Para la defensoría, "este conjunto de imprecisiones genera alarma social y promueve desconfianza entre las audiencias sobre los métodos de detección del virus".

El organismo encabezado por Lewin informará sobre el reclamo al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y al Ministerio de Salud de la Nación. Y le propuso a América TV una instancia de encuentro "para profundizar las cuestiones planteadas y evaluar la posibilidad de realizar una reparación simbólica en pos de brindar información concreta y chequeada, que pueda orientar a la población, en un contexto de pandemia exige a la comunicación mayor responsabilidad social".

Reacción desmedida

El miércoles Canosa estalló de furia luego de que el presidente, Alberto Fernández, anunciara nuevas medidas que limitan la circulación en el Ámbito Metropolitano de Buenos Aires para evitar la propagación del coronavirus frente a la segunda ola.

Mientras hacía el pase de programa con Luis Novaresio, la conductora rechazó ferozmente el plan de acción del Gobierno y afirmó: "Nos vamos a rebelar".

Sus dichos provocaron una fuerte reacción de los presentes en el piso, quienes intentaban calmarla.

Canosa : "Como ciudadanos, defendamos a los argentinos, no nos dejemos meter el dedo más adentro"

Sin embargo, la periodista continuó con su punto: "Somos una manga de boludos los argentinos", expresó con indignación y agregó: "Hay que poner huevos como argentinos".

Y continuó: "Yo no quiero un estado policial ni un estado buchón. No quiero denunciar a mi vecino ni que mi vecino me denuncie".

"No se ponen en el lugar de la gente", bramó Canosa y rechazó el plan de acción del Gobierno. "Estás diciendo generalidades", quiso terciar Rosario Ayerdi, integrante del panel. "Yo no defiendo lo indefendible. Somos una manga de boludos los argentinos, hicimos todo, nos guardamos y no les importó nada, no pueden justificar el daño que le han hecho a la población, nos vamos a rebelar", dijo, al borde de un ataque de nervios.

"No se ponen en el lugar de esa gente, yo sí me pongo", dijo elevando la voz, notablemente enojada. Y agregó: "Y si quiero salir a las once de la noche, tengo todo el derecho de hacerlo".

Luego de su exposición subida de tono, Canosa se calmó y dictaminó: "Prefiero perder un laburo con dignidad tratando de defender al pueblo, mientras que los gobernantes no los defienden".

"Yo a esa Argentina no la quiero, ni para mí ni para ninguna persona de bien de este país. Estoy siempre del lado de los buenos. Soy una mujer apasionada, eso es Aries, eso soy yo, hasta acá llegué y por algo habrá sido", concluyó fulminante.

En ese momento, Novaresio trató de calmarla, pero fue peor. "No me jodan con la doble moral, me irrita profundamente que al laburante le digan que se terminó y que me digan que no puedo salir después de las 12 de la noche", sostuvo.

Y siguió: "Hay que poner huevos como argentinos, como ciudadanos, defendamos a los argentinos, no nos dejemos meter el dedo más adentro".