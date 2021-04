El periodista Mario Massaccesi habló del dolor familiar por el asesinato de su sobrino

El conductor habló en Almorzando con Mirtha de la muerte de su sobrino de 17 años, Valentino Blas Correa, en un caso de abuso policial en Córdoba

El conductor Mario Massaccesi se refirió al asesinato de su sobrino durante el tercer programa del ciclo Almorzando con Mirtha (El Trece). Cuando Juana Viale le consultó al aire sobre el episodio ocurrido el año pasado en la provincia de Córdoba, el conductor compartió su sentir y el dolor de la familia.

"Hablé con la mamá antes de venir porque prometí que iba a pedir Justicia públicamente. Yo lo hago muy poco y siempre que lo hago le pido permiso a ella porque es una mujer muy corajuda. Se llama Soledad Laciar y es sobrina mía", aclaró el periodista. Y siguió: "El 6 de agosto (2020) le mataron a su hijo de 17 años Blas Correas, en un caso de abuso policial en Córdoba".

El periodista habló de encubrimiento policial

Más adelante en su relato, Massaccesi explicó que: "Le plantaron el arma, lo quisieron hacer pasar por delincuente, sus amigos fueron a pedir ayuda a un sanatorio, no lo atendieron y Blas se murió", relató con tristeza.

El conductor no dudó en resaltar la valentía de la madre: "Sole acaba de ser mamá hace cuatro días de Martina porque cuando pasó este hecho ella estaba embarazada. Yo digo que es una mujer que tuvo que poner a prueba su coraje porque está entre la vida y la muerte. Entre la muerte de ese hijo que sigue amando mucho y por el que sigue pidiendo Justicia", sentenció y, asimismo, contó un dato sobre la causa "hay mucho encubrimiento, hay 17 imputados y varios detenidos".

Encubrimiento

"Yo siempre digo que detrás de las grandes tragedias viene las grandes bendiciones. Cuando se le avisó a la familia que estaba embarazada y nos enteramos, le escribí solo esto porque no hay muchas más palabras", reflexionó el conductor.

Massaccesi, además, recordó cuando le tocó dar la información en el noticiero y lo difícil que fue para él ese momento: "Di la noticia y después aclare que no era objetiva, no podía haber imparcialidad en mi. Me pareció honesto decirlo porque de ahí en más entendí que teníamos un trabajo más en mi familia".

Sobre la investigación y las personas detenidas opinó: "La investigación avanza pero algunos personajes del poder político de Córdoba que debería haber salido a hablar se han escondido y justificado".

También se refirió a la policía, de quienes dijo: "Lo que hicieron con Blas fue tremendo porque no solo lo mataron de cuatro disparos, uno de ellos atravesó el parabrisas de atrás, sino que le dejaron un arma para hacerlo pasar como un delincuente. Y al día siguiente cuando le fueron a preguntar qué había pasado, dijeron que había sido un enfrentamiento".

"En nombre de mi familia no vamos a bajar este pedido, que es el pedido de Justicia por Blas", sentenció sobre el final y resaltó: "Esto no fue una tragedia, esto fue un asesinato".