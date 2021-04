VIDEO: qué dijo Alberto Samid tras la muerte de Mauro Viale y cómo fue su recordada pelea al aire

El empresario de la carne, Alberto Samid, se pronunció eeste lunes sobre la muerte del periodista Mauro Viale, con quien se había agarrado a trompadas al aire en televisión el 10 de enero de 2002, por el programa "Impacto a las 12" que conducía entones Viale en América TV.

Ambos protagonizaron así uno de los momentos más recordados de la historia de la televisión argentina.

"Estoy muy triste como estamos todos, realmente sorprendido con mi esposa y todos mis hijos. Lo veíamos siempre y lo seguíamos en los últimos años. Mauro regalaba salud, se cuidaba en la comida, había gimnasia, se ponía a tres o cuatro metros", comenzó diciendo el empresario de la carne en TN con respecto a los cuidados que tenía el presentador de televisión y radio con respecto a la pandemia de COVID-19, y que terminó falleciendo tras una neumonía bilateral derivada del nuevo coronavirus el domingo, a los 73 años de edad.

"Estamos sorprendidos, muy triste por estas desgracias que estamos viviendo permanentemente los argentinos: Mauro Viale, Maradona… Yo (sic) y toda mi familia lamentamos muchísimo esta desgracia de la familia Viale, y aprovecho este espacio para mandar mis condolencias más allá del problema que tuvimos en una época", continuó Samid.

"Él fue toda su vida un gran provocador y en su momento yo no sabía cómo era la cosa. Cuando fui cumpliendo años me di cuenta que el trabajo de él era provocar y lo comprendí. Cada uno se gana la vida como puede, yo como puedo y él lo hace provocando", sostuvo el empresario, recordando la trifulca que se armó cuando Viale lo acusó de "avalar la bomba a la AMIA", motivo por el cual lanzó el primer golpe al grito de "judío hijo de p…".

"Ese altercado fue hace 20 años. No tenía nada de experiencia en televisión ni comunicación, ahora tampoco, pero comprendí con el tiempo que su trabajo era provocar. Discutimos y estuvieron esos empujones que nos dimos. Después si bien es cierto que no pudimos hablar y que Daniel Scioli quiso hacer un acercamiento en La Ñata que después no prosperó, no tuvimos ningún problema más", siguió relatando el empresario en diálogo con Todo Noticias.

Al ser indagado sobre si se vio alguna vez más con el padre de Jonatan Viale, Samid dijo que no, con excepción de un breve acercamiento en los pagos del exgobernador de la provincia de Buenos Aires.

"Una vez nos encontramos en Villa La Ñata con Scioli pero estábamos los dos grrr, él no quería saber nada y yo tampoco", explicó el matancero, emulando el sonido de un gruñido.

El conductor de Radio Rivadavia, Radio Colonia, A24 y América había recibido la primera dosis de la vacuna Sinpharm contra el COVID-19 el jueves pasado.

Viale había tenido que ser internado el viernes por la tarde, luego de que se le detectara el virus y tuviera síntomas leves. Pero su cuadro se agravó, estuvo en terapia intensiva y falleció el domingo a la tarde.