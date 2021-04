En alerta por contagios, la Provincia podría tomar medidas restrictivas antes del 30 de abril

El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, recordó que la postura "era hacer un cierre fuerte de 15 días para reducir el aumento de casos"

El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, advirtió este martes sobre la posibilidad de tomar nuevas medidas restrictivas antes del 30 de abril si los casos de coronavirus se incrementan en el distrito, pero destacó que se continuará trabajando "en coordinación con el Gobierno nacional".

"Estamos monitoreando la situación día por día, la ocupación de camas y el aumento de los casos de Covid-19", explicó el funcionario bonaerense durante una conferencia de prensa que brindó junto al ministro de Salud, Daniel Gollan, en La Plata.

En ese marco, Bianco reconoció que "en cualquier momento se pueden definir medidas más restrictivas" en el marco de una segunda ola a la que definió nuevamente como un "tsunami".

Con todo, el jefe de Gabinete expuso que "si no es en coordinación con el Gobierno nacional y CABA, el impacto se limita, por lo tanto la primera ocupación es siempre consensuar medidas".

"Si es necesario tomar alguna restricción adicional, lo vamos a hacer antes del 30 de abril", reiteró en alusión a la fecha en que finalizan las medidas dispuestas por el presidente Alberto Fernández para minimizar la suba de casos en el marco de la segunda ola de coronavirus y apuntó: "Ojalá no lo tengamos que hacer porque empiezan a caer los casos y porque no se saturan las camas".

Bianco resaltó que "el sistema privado de salud está saturado en CABA" y manifestó que no desea "comparar", sino que se advierta "que si no se toman medidas, luego de 15 días algo similar empieza a suceder en la provincia".

"Tenemos 1.660 camas libres en toda la provincia. Hay 1.050 camas ocupadas en el AMBA y 900 libres. Todavía hay espacio para hacer derivaciones, pero al ritmo actual de crecimientos de casos, podría complicarse y hacerse cada vez más difícil", indicó.

Bianco recordó que la postura de los funcionarios bonaerenses "era hacer un cierre fuerte de 15 días para reducir el aumento de casos mientras avanzamos en la vacunación de los grupos de riesgo", admitió que "no se llegó a un consenso" con el gobierno porteño, por lo que "llegamos a estas restricciones".

"Estamos monitoreando si son suficientes o no. Los casos siguen. Seguiremos trabajando", planteó.

Bianco y Gollan advirtieron sobre la posibilidad de nuevas restricciones.

Crecimiento de contagios en la Provincia

Luego, Gollan expuso que el crecimiento de contagios de las últimas tres semanas fue "explosivo", detalló que hubo un promedio de 10.032 casos y reiteró que como "el crecimiento de esta ola tiene más la forma de tsunami", el gobierno busca "generar condiciones para que a nadie alcance esa ola".

Graficó que "el martes pasado creció el 110% respecto del martes anterior, el miércoles 37% respecto a la semana previa, el jueves 70%, el viernes 148%, el sábado 95%, el domingo 46% y 53% ayer en comparación con el lunes pasado".

"Ya no queda persona que no conozca a alguien con coronavirus", planteó el titular de la cartera sanitaria y contó que en la provincia se realizan unos 20 mil estudios de laboratorio por día.

"De la cantidad de casos que testeamos, el 43.3% es positivo cuando lo ideal es estar por debajo del 10%. Si no paramos el ritmo de crecimiento, puede llegar a un punto de saturación", explicó.

Subrayó que la ocupación de camas llegó casi al 70% en el AMBA y al 42,5% en el interior y advirtió que "la enorme mayoría de los que se están internando son las personas más jóvenes, las de 18 a 59 años".

"No sólo se internan, sino que hay casos graves en terapia", describió y celebró que "las curvas que marcan las poblaciones de mayor edad crecen menos" lo que atribuyó a que "son quienes aún se cuidan más" y a los efectos de la vacunación.

obre la vacunación, destacó que en territorio bonaerense ya hay 2.200.896 vacunados y afirmó que "prácticamente se inmunizó a todo el sector salud (96,94%)".

"El grupo de adultos mayores de 70 está vacunado en un 74% y al final de esta semana lo completaríamos. Dependiendo del ritmo de vacuna, después de este primer hito de tener vacunados con los más riesgosos, avanzaremos con los demás grupos", prosiguió.

El ministro remarcó que "el gobierno nacional está haciendo un enorme esfuerzo" para obtener nuevas dosis y contó que Argentina está "entre los 20 países del mundo que más está vacunando".

Más tarde, expuso que de acuerdo a un informe del proyecto científico País "en toda la Argentina aparecen las variantes británica y brasilera, que son mucho más contagiosas".

Reconoció que ello genera "preocupación" pero puso de relieve que "la buena noticia es que por ahora no aparece la sudafricana, que parece ser la que mayor resistencia presentaría hacia las vacunas existentes".

Por último, los funcionarios informaron que "a los 351 operadores de la línea 148, se agregarán en los próximos días 30 más, con nuevas conexiones y más infraestructura" y añadieron que "en los próximos días se agregarán nuevas camas al sistema sanitario".

Aseveraron que se están armando hospitales de campaña, "con personal de salud que podrá manejar pacientes con necesidad de oxígeno y hacer derivaciones si es necesario".

Gollan explicó que si "hay gran cantidad de demanda de casos leves, se ampliarán la capacidad con centros de aislamiento" y detalló que habrá tres en el AMBA, uno de ellos en La Plata.

La escalada de contagios de Covid-19 preocupa en la Provincia.

Bianco y Gollan pidieron responsabilidad a la oposición y "no meter miedo"

El jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el ministro pidieron "responsabilidad" a los dirigentes de la oposición que confunden "crear conciencia" con "meter miedo", y reiteraron que pueden "edulcorar el discurso diciendo que no pasa nada, pero es mentira", al analizar la situación epidemiológica del distrito en el marco del incremento de contagios por coronavirus y la realidad sanitaria.

Bianco incluso calificó de "irresponsables" al expresidente Mauricio Macri, la titular del PRO Patricia Bullrich y la dirigente de la Coalición Cívica Elisa Carrió, que "meten miedo" respecto a las vacunas que se aplican en el país para inmunizar a la población contra el coronavirus y que rechazan las medidas de cuidado que establece el Gobierno nacional para evitar mayor cantidad de casos de contagio.

"Macri, Bullrich y Carrió son las personas más irresponsables que conozco, todo el tiempo están haciendo operaciones de prensa", dijo Bianco en una conferencia de prensa que encabezó hoy junto al ministro de Salud Daniel Gollan.

En el mismo sentido se expresó el titular de la cartera de salud bonaerense, que señaló que estos dirigentes sostienen que cuando dan "información real" le están "metiéndole miedo al a gente".

Golllan hizo en este punto un "llamado a la reflexión" y dejó claro que "decir la verdad no es meter miedo, sino generar conciencia" ya que "uno puede edulcorar el discurso diciendo que no pasa nada, que hay camas disponibles, pero es mentira".

"Lo paradójico es que quién lo dice es quién denunció al Gobierno nacional diciendo que las vacunas eran veneno. Meter más miedo que eso es imposible", reflexionó el ministro en alusión a Carrió.

Carrió criticó el lunes al Gobierno por "asustar" a la población al dar a conocer la situación del sistema de salud y la ocupación de camas al afirmar que "no se manda con el miedo, sino con la razón".

"No estamos metiendo miedo, como dice Carrió. Es la misma persona que en diciembre dijo que la vacuna rusa, con una eficacia demostrada del 94%, era veneno. Eso es meterle miedo a la población", dijo Bianco y reflexionó: "Es imposible pedir responsabilidad a quienes destruyeron el país por 4 años".

A su turno, Gollan planteó que "el Gobierno bonaerense viene advirtiendo desde hace bastante tiempo que la cantidad de casos registrados viene a un fuerte ritmo y alerta sobre el impacto que esto tiene sobre el sistema sanitario y la ocupación de camas en general".

Expuso que, si la sociedad no cuenta con datos fehacientes en esa materia, corre el riesgo "de no poder tomar conciencia para bajar el nivel de circulación para todo lo que no es indispensable" y que por eso se los difunde.

Luego, Gollan subrayó que "lo que pasó el lunes fue mucho más atroz: medios porteños titularon que una vacuna de origen chino que se aplica en la Argentina tiene bajo índice de efectividad".

"No creo que hayan confundido la Sinovac, que se aplica en Chile, con la Sinopharm, que es la que damos en la Argentina y tiene otros indicadores de eficacia", evaluó y dijo que tras conocerse esa noticia "falaz e infame", recibió diversos llamados "de personas angustiadas a las que le generaron miedo".

"Generan temor, daño y desazón", indicó y apeló a que la sociedad "no crea nada de lo que dicen esos medios" e intente informarse a partid de las "publicaciones oficiales".

"Se aplican las mejores vacunas disponibles de las que podemos acceder y son muy buenas. Debemos generar confianza y esperanza en la gente", resaltó.