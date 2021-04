Viviana Canosa entrevistó a un doctor 'antivacuna' y piden que la sancionen

La periodista volvió a generar polémica al entrevistar a un médico que le había recomendado a Mauro Viale que no se vacunara contra el coronavirus

La periodista de A24 Viviana Canosa volvió a generar polémica al entrevistar al doctor en Farmacia y Bioquímica Marcelo Peretta, quien le había recomendado a Mauro Viale que no se vacunara contra el coronavirus.

"Una vacuna te puede matar", aseguró Peretta en diálogo con Canosa y sus declaraciones se viralizaron en redes sociales. El polémico doctor se ha manifestado en varias oportunidades en contra de las medidas de prevención contra el coronavirus y contra las vacunas y se lo ha visto participando en todas las marchas contra las restricciones que se realizaron en los últimos meses.

Peretta le había recomendado a Mauro Viale que esperara hasta el 2022 para vacunarse, ya que el conductor "estaba en su peso y trabajó siempre". "Muy probablemente ya tengas los anticuerpos", le había asegurado antes de que Viale se contagiara de coronavirus y terminara muriendo el último domingo.

Tras la charla con el polémico doctor, Canosa redobló la apuesta y aseguró que no utilizará tapabocas en televisión, rechazando la iniciativa que muchos canales impulsan tras la muerte de Viale.

Esto pasó hace un rato en el programa de Viviana Canosa y roza con lo criminal en medio de una pandemia. Canosa - ¿Una vacuna te puede matar?Marcelo Peretta - SIEs demencial. ¿Cómo se puede permitir esto? pic.twitter.com/3LjatAiIW2 — Mariano González (@Mariano_radio) April 14, 2021

Canosa volvió a generar polémica en torno al coronavirus y sus vacunas

Sanción de la Defensoría del Público

La nueva polémica en torno a Canosa llega tras el anuncio de la Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual de que iniciará un proceso para sancionar al Canal América TV y a la conductora por la "falsa información" difundida en su programa "Viviana con vos".

En el programa emitido el 6 de abril, la conductora hizo referencia a una presunta adulteración de los hisopados de Covid-19 y, según indicó el organismo, esa información puede ser un mensaje peligroso para la salud pública.

La Defensoría -organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para canalizar denuncias del público de radio y TV- acusó a Viviana Canosa de promover "el pánico social, la alarma y la desinformación entre las audiencias". .

El organismo, encabezado por Miriam Lewin, le informó a América TV sobre reclamos recibidos por mensajes difundidos en el programa "Viviana con Vos", emitido por la señal A24 el pasado 6 de abril, y pidió que la empresa evaluara posibles medidas de reparación "para promover información socialmente relevante en el marco de la pandemia de covid-19", según detalló la defensoría en un comunicado.

Según la denuncia, Canosa se refirió, de manera infundada, a un presunto procedimiento de adulteración de hisopados

La controversia

Según ese escrito, Canosa se refirió en esa fecha a un presunto procedimiento de adulteración de los hisopados "sobre el que no puede precisar ni en qué consiste ni dónde ocurre", por lo que esa información, en la visión de la defensoría, puede convertirse en un mensaje peligroso para la salud pública.

"Ayer me contaban, y lo voy a decir, ‘médicos por la verdad’, de España, que hay una denuncia gravísima porque en determinados lugares los hisopados tienen unos metales, unas cosas extrañas, no sé cómo explicarlo fácil, que bueno, te ponen eso y te va a dar positivo porque en realidad no sos vos, es lo que le ponen al hisopado, ¿para qué? Para meterte en tu casa", cita el comunicado los dichos de la conductora.

Ante las denuncias recibidas, la defensoría encargó un análisis "socio-semiótico" a su Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, que concluyó: "La conductora del programa mediatiza un discurso que promueve el pánico social, la alarma y la desinformación entre las audiencias acerca del sistema de testeos o hisopados que se implementan para detectar y diagnosticar el Covid-19" .

Para la defensoría, "este conjunto de imprecisiones genera alarma social y promueve desconfianza entre las audiencias sobre los métodos de detección del virus".

El organismo encabezado por Lewin informará sobre el reclamo al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y al Ministerio de Salud de la Nación. Y le propuso a América TV una instancia de encuentro "para profundizar las cuestiones planteadas y evaluar la posibilidad de realizar una reparación simbólica en pos de brindar información concreta y chequeada, que pueda orientar a la población, en un contexto de pandemia exige a la comunicación mayor responsabilidad social".