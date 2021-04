Elon Musk, sin filtro: así se burló de Bill Gates por la vacuna del coronavirus

No es la primera vez que el fundador de Microsoft está envuelto en teorías conspirativas que lo responsabilizan de querer sacar provecho de la pandemia

El muy controversial multimillonario Elon Musk, quien está al frente de Tesla y SpaceX, apuntó contra otro magnate, Bill Gates, y criticó su postura sobre la forma en que se está manejando la pandemia y la vacuna.

Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, en donde difundió una caricatura del artista Ben Garrison que mostraba al fundador de Microsoft como el cerebro de un plan en respuesta al coronavirus que "incluía atemorizar a la gente, bloquear el país y luego lanzar un despliegue obligatorio de vacunas", según el medio estadounidense Business Insider.

De acuerdo con lo que señalaba el CEO de Testa, la última etapa del plan era un "relanzamiento de Zune", con lo que hacía referencia al antiguo reproductor de MP3 de Microsoft.

"Pronto sentirás unas extrañas ganas de Zune...", que en inglés tiene más sentido por la similitud fonética de "soon" (pronto), es lo que decía el tuit que Musk borró un par de horas después.

Elon #Musk a effacé son tweet publié ce matin qui remettait en cause le discours officiel et attaquait le programme de vaccination obligatoire voulu par Bill #Gates.Pressions probables. C'est dommage. Alors je le remets ici. ⤵️ pic.twitter.com/vqppbV6EsF — Olivier Marteau (@MarteauOlivier) April 10, 2021

Ninguna de estas dos cosas es aleatoria ya que Bill Gates ya se vio envuelto en varias teorías conspirativas que lo responsabilizan de querer sacar provecho de la pandemia. Uno ejemplo de esto fue cuando lo acusaban de querer utilizar vacunas contra el coronavirus para implantar microchips en las personas.

Bill Gates ya se vio envuelto en varias teorías conspirativas

Elon Musk versus Bill Gates

Por otro lado, no es la primera vez que ambos magnates se enfrentan. Meses atrás, el fundador de Microsoft fue entrevistado en el podcast de la periodista estadounidense Kara Swisher y le preguntaron por qué, siendo uno de los hombres más ricos del mundo, no se involucró en la carrera espacial que mantienen Bezos y Musk.

"No soy el tipo de persona interesada en Marte", dijo. "No creo que los cohetes espaciales sean la solución, pero quizás me estoy perdiendo algo", disparó con ironía.

Gates, que en ese momento estaba promocionando su nuevo libro Cómo evitar un desastre climático, explicó que su objetivo es utilizar su fortuna y sus fundaciones en atacar algunos de los retos más importantes de la humanidad, como el cambio climático o las crisis sanitarias. Por eso, subrayó, no está "tan interesado" en comprar un billete para un viaje espacial.

"No voy a pagar un montón de dinero que mi fundación podría utilizar en comprar vacunas contra el sarampión y salvar vidas por 1.000 dólares", dijo.

"Cualquier cosa que hago, siempre pienso que podría gastar ese dinero en comprar vacunas contra el sarampión", afirmó, en una reflexión que dejó en offside a los "magnates aeroespaciales".

En la lucha contra el cambio climático, Gates considera que la gente debería prestar más atención a las industrias que tienen más complicado reducir su impacto ambiental, como las industrias del acero, la carne o el cemento. Desde su punto de vista, empresas como Tesla han dado grandes pasos en "los negocios fáciles, como los coches de pasajeros".

Cruce anterior por el coronavirus

"Oye, cabeza hueca, en realidad hacemos las máquinas de vacunas para CureVac", le contestó Musk a Gates

El año pasado, Gates había cuestionado la postura del CEO de Tesla sobre la pandemia y las vacunas en el pasado, y le había sugerido mantener la boca cerrada sobre temas que ignora.

"No está muy involucrado en el tema de las vacunas. Hace un gran coche eléctrico. Y sus cohetes funcionan bien. Por eso se le permite decir estas cosas. Espero que no confunda las áreas en las que no está demasiado involucrado", señaló.

A lo que Musk respondió: "Gates dijo algo acerca de que yo no sabía lo que estaba haciendo. Oye, cabeza hueca, en realidad hacemos las máquinas de vacunas para CureVac, esa compañía en la que estás invirtiendo".