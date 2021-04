Cuánto cuesta casarse por civil en Argentina en 2021

Cuánto cuesta casarse por civil es algo que varía de acuerdo al lugar en el que se realiza la ceremonia y a los servicios extra que se contraten

Tras una larga cuarentena en 2020, las bodas se volvieron a habilitar de cara a 2021 y por eso muchas personas comenzaron a averiguar cuánto cuesta casarse por civil en la Argentina.

Más allá de cuánto cuesta casarse por civil, también es necesario informarse acerca de las restricciones que estarán vigentes al momento de dar el sí frente al juez de paz.

En el siguiente artículo te contamos cuánto cuesta casarse por civil en la Argentina este año y también lo que tenés que saber para avanzar en los trámites para oficializar el matrimonio.

Cuánto cuesta casarse por civil: primer paso

La respuesta a la pregunta "¿cuánto cuesta casarse por civil en la Argentina?" no es unívoca ni sencilla, ya que dependerá de la provincia o distrito en la que le corresponda a la pareja celebrar su unión (esto está vinculado al domicilio que figura en su Documento Nacional de identidad o DNI)

No hay un organismo a nivel nacional que maneje este costo ni un valor de cuánto cuesta casarse por civil que sea igual en todo el país.

Así que los precios son disímiles y cada interesado debe investigar en principio en qué registro civil inscribirán la unión.

El primer paso entonces es averiguar qué registro civil le corresponde a la pareja en cuestión.

Cuánto cuesta casarse por civil en Capital Federal

¿Cuánto cuesta casarse por civil en la Capital Federal? El trámite en sí es gratuito siempre que se haga dentro de alguna de las sedes de registros civiles porteños. Cada comuna tiene el suyo, además del Registro Civil Central ubicado en Uruguay 753.

El turno para la fecha deseada en la comuna correspondiente se reserva online y ese trámite no tiene impacto en cuánto cuesta casarse por civil en la Ciudad de Buenos Aires.

Para la ceremonia, es requisito obligatorio contar con dos testigos mayores de edad, capaces, con DNI argentino vigente y domicilio dentro de la República Argentina.

Pero lo que sí tiene costo, son los servicios adicionales para casarse en la Ciudad.

Por caso, los certificados prenupciales son optativos pero tienen un costo.

De la misma manera, los exámenes médicos prenupciales son obligatorios pero este proceso es gratuito si se hace en entidades médicas estatales.

Asimismo, cuánto cuesta casarse por civil en la Capital Federal varía de acuerdo a la cantidad de testigos que quiera hacer parte de la ceremonia la pareja. Cada testigo adicional a los dos obligatorios tiene un costo de 1.125 pesos y no pueden ser más de 4. No obstante, por el momento, este servicio no se encuentra habilitado por la pandemia de COVID-19.

¿Cuánto cuesta casarse por civil? En la Ciudad de Buenos Aires el trámite puede ser gratuito en un registro civil

En los registros civiles de la Ciudad también puede realizarse el trámite de unión civil que, en ese caso, tiene un costo de 450 pesos que se abonan al pedir el turno para concretar la unión.

Actualmente, solo pueden acudir a la ceremonia en sedes del registro civil con espacios cerrados los novios y los dos testigos obligatorios. Las excepciones son: la sede central, la sede comunal 5, la subsede comunal y la sede comunal 15, habilitadas para ceremonias al aire libre y con un máximo de 10 asistentes.

Caso contrario, los familiares y amigos deberán aguardar fuera de la sede y al aire libre, lo cual suele reducir la cantidad de invitados.

Cuánto cuesta casarse por civil en lugares emblemáticos

Desde 2017 la Ciudad de Buenos Aires ofreció a los ciudadanos la posibilidad de contraer nupcias en lugares emblemáticos de su geografía, como el Rosedal de Palermo, la Reserva ecológica o el Centro Cultural Recoleta, entre otros espacios que estaban disponibles.

Optar por una ceremonia en uno de los lugares emblemáticos ciertamente encarece el costo de cuánto cuesta casarse por civil en la Capital Federal, aunque es de todas formas una opción interesante para muchas parejas.

¿Cuánto cuesta casarse por civil?: el Barrio Chino es uno de los lugares emblemáticos donde pueden casarse los porteños

Al cierre de este artículo y desde 2020, esta posibilidad está vedada para cumplir con los protocolos y restricciones impuestos para prevenir los contagios de COVID-19 y el avance de la pandemia. Por eso tampoco está disponible el valor de cuánto cuesta casarse en uno de los lugares emblemáticos de la Capital Federal.

Tampoco la opción de efectuar el casamiento en domicilios privados, ya que el trámite deja de ser gratuito.

El casamiento porteño en pandemia

Desde el inicio de la cuarentena por el nuevo coronavirus se cancelaron más de 7.000 bodas y 2.500 uniones convivenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Recién en octubre se retomaron los matrimonios por civil en los registros civiles porteños.

Durante ese período, hubo 385 parejas que contrajeron enlace de manera excepcional o por casos "in extremis", donde hubo peligro de muerte inminente, uniones legales para asegurarle al uno de los miembros el cobro de la pensión, entre otros motivos.

En octubre comenzaron las uniones civiles y matrimonios con estrictos protocolos para quienes tenían turno. Pero claro que en estos casos las restricciones rebajaron a la vez los costos de cuánto cuesta casarse por civil en Capital Federal.

Se ingresaba a la sala con los testigos, con tapaboca y respetando el distanciamiento social de 1,5 metros por persona. Hubo un límite de hasta diez invitados como máximo, además de los novios, los testigos y el oficial público.

Pero esta modalidad cambia permanentemente, y por eso las parejas deben asegurarse de qué tienen o no permitido para su ceremonia.

Cuánto cuesta casarse por civil en la Provincia de Buenos Aires

Cuánto cuesta casarse por civil en la Provincia de Buenos Aires

En los registros civiles de la Provincia de Buenos Aires también es posible contraer matrimonio.

En 2020 en la Provincia de Buenos Aires se retomaron hacia fin de año los turnos para contraer matrimonio en un registro civil. Los novios pueden ingresar solo con los testigos –cada uno con su respectivo tapabocas- y los familiares deben esperarlos afuera en la calle para mantener los protocolos. Los festejos se tornaron más íntimos, al aire libre y muchas veces en los hogares, lo que hizo rebajar cuánto cuesta casarse por civil en la Argentina.

De acuerdo a datos oficiales, durante los meses de aislamiento por la pandemia, se celebraron en los municipios bonaerenses en fase 5, 1.047 matrimonios y uniones convivenciales.

Según figura en la página web oficial del Portal de Trámites del Gobierno bonaerense, el costo del trámite en si es de 400 pesos.

Pero al igual que en el caso de la Ciudad, cuánto cuesta también es algo que se incrementa de acuerdo a los servicios elegidos. Por caso, se deben pagar 900 pesos por cada testigo extra que la pareja decida llevar, más allá de los dos obligatorios.

Otra cosa que puede encarecer cuánto cuesta casarse por civil en la Provincia es la entrega de libreta a domicilio. Esto significa que, en caso de requerir la presencia del funcionario público en otro lugar distinto a la delegación, se deberá abonar la tasa provincial que corresponda.

Para cualquiera de estos gastos, los modos de pago son tarjeta de crédito, cajero electrónico de Red Link con el código de pago o imprimir la boleta y pagar por ventanilla en Bapro Pagos.

El día de la ceremonia se entrega el acta de matrimonio y la libreta de familia en forma gratuita.

Cuánto cuesta casarse por civil en cuarentena

Cuánto cuesta casarse por civil en la Argentina y qué restricciones aplican por la pandemia

Cuando hablamos de cuánto cuesta casarse por civil en la Argentina, en el último año ciertamente el costo se redujo pero por un motivo poco feliz.

No se trata de que la inflación no haya impactado, sino que los festejos tuvieron que reducirse al mínimo para cumplir con los protocolos correspondientes para prevenir el avance de la pandemia.

En muchos períodos recientes las reuniones sociales estuvieron vedadas, los salones de fiestas no podían ser utilizados y en otros casos en los que sí se podía avanzar con un festejo, la cantidad de invitados se vio severamente limitada y se debieron hacer en lugares al aire libre. Así fue que se redujo también indirectamente cuánto cuesta casarse por civil en la Argentina.

Por ejemplo, el año pasado Ana Karina Najar y Eloy Ezequiel Navarrete, de Santiago del Estero, contaron a Télam cómo fue su casamiento transmitido en vivo a sus familiares en otras partes del país. "Lo veníamos pensando hace mucho tiempo y dijimos que queríamos terminar el año, el cual para nosotros ha sido un poco difícil pero no así malo, juntos y casados", dijo a Télam Ana Najar.

"Desde el principio lo pensamos así, estar los dos juntos en un lugar y transmitir en vivo con nuestros amigos y familia, porque tenemos mucha familia en otros lugares", relató la novia. Luego de casarse en el Registro Civil, con sus madres de testigos, fueron a un bar en donde en mesas distintas estuvieron junto a su familia para brindar, para luego a la noche armar una fiesta virtual, que se transmitió en vivo a 200 invitados.

En Santa Cruz Claudia Rattaro (44) y Eduardo Witt (48), que están en pareja hace 18 años y tienen cuatro hijos, decidieron en plena pandemia casarse porque, explicaron, "uno nunca sabe lo que puede pasar".

Rattaro dijo que "personalmente pensaba que no se podía, lo comenté y me dijeron que se están realizando ceremonias en el Registro Civil, fue facilísimo, nos dieron el turno por Whatsapp, tuvimos que presentar una documentación".

"Pensamos que sería solo con los testigos pero pudimos llevar hasta diez personas, así que fueron los padres de los dos y se convirtió en un casamiento de verdad", añadió la mujer.