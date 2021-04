Un colegio se declaró en rebeldía y continuará con las clases: ¿qué argumentó?

Se trata del establecimiento privado Esseri, quien decidió continuar en las aulas ante la situación de "emergencia emocional" de los alumnos

Un colegio de La Plata decidió no acatar el DNU de Alberto Fernández que suspende las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y advirtió sobre la "emergencia emocional" de los alumnos.

A través de un comunicado oficial destinado a las familias, el colegio privado Esseri informó que interpondrán los "instrumentos legales necesarios para hacer valer el derecho de cada niño y niña a su acceso a la educación y el respeto a su integridad como personas, siempre priorizando la responsabilidad en el cuidado de su salud".

Además, destacó que el instituto "ha establecido protocolos, capacitado al personal, y adecuado las instalaciones para cuidar la salud de todos" y por lo tanto "prácticamente" no han registrado casos de COVID en Nivel Inicial ni en el Primario.

"Lo mismo ha ocurrido con la mayoría de la Educación en Argentina, con casos de contagio menores al 1%", apuntaron en el mensaje.

Por otro lado, los directivos del colegio consideraron que "el cese de la educación presencial pone en grave peligro a todos los alumnos, generando daños irreparables en su salud psíquica y emocional, y amplifica además, otras problemáticas ya generadas luego de un año de ausencia en las aulas y cuarentena".

En ese sentido, el instituto comunicó que mantendrá la continuidad de las clases presenciales en el nivel inicial y primario, "con las condiciones mixtas de virtualidad y presencialidad por burbujas".

El Presidente ratificó la suspensión de clases presenciales

El presidente Alberto Fernández aseguró esta viernes que "desde que volvieron las clases, la curva de contagios ascendió precipitadamente".

"Una reunión que se extendió por más de una hora y él planteó sus preocupaciones, sus miradas sobre el presente y también pudo escuchar la mirada que yo tengo y las razones por las que tomamos las razones que tomamos", sostuvo el mandatario en conferencia de prensa.

Tras reunirse con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, agregó: "Le explicó algo que francamente siento y que es que todos queremos que se vuelva a la presencialidad educativa rápidamente. Los datos científicos muestran que los contagios no se dan en los colegios, pero que detrás de la presencialidad se genera un movimiento social que hace que aumente la movilidad ciudadana".

"El riesgo de contagio crece. Desde el día en que volvieron las clases, la curva de contagios ascendió precipitadamente", remarcó.

Alberto Fernández recibió a Rodríguez Larreta en Olivos

Y añadió: "En la Ciudad el mayor incremento de casos se dio en personas de entre 9 y 19 años. El crecimiento de la curva es exponencial".

También señaló que en el distrito se superó "largamente el pico" que se había registrado en 2020 y advirtió el aumento del número de muertes por coronavirus.

"Sólo reduciendo la circulación y el contacto humano podemos contener el número de contagios. Es evidente que tenemos un nivel de saturación de camas en la Ciudad realmente preocupante", destacó.

El jefe de Estado ratificó adempas la vigencia del decreto de necesidad y urgencia publicado este viernes en el Boletín Oficial, con las nuevas medidas para mitigar la expansión de la segunda ola de contagios de coronavirus, que incluyen la suspensión de las clases presenciales durante las próximas dos semanas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"Vamos a seguir adelante con el decreto puesto en marcha. Vamos a coordinar con la Ciudad de Buenos Aires la acción de las fuerzas de seguridad y un seguimiento conjunto de cómo las camas se van liberando y se va aflojando la tensión en el sistema hospitalario de la ciudad", dijo Fernández tras la reunión con Horacio Rodríguez Larreta, en la residencia de Olivos.

En ese contexto, Fernández dijo que confía llegar al 30 de abril y que "hayamos ganado el tiempo necesario para parar los contagios de coronavirus y vaciar las camas" de la ciudad de Buenos Aires, tras reunirse con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta en la residencia de Olivos.

En una rueda de prensa, el mandatario aseguró que el Gobierno lo que propone es "15 días de shocks y parar la circulación y el relajamiento social", en tanto que -por otro lado- ratificó la continuidad en el cargo del ministro de Educación, Nicolás Trotta, con quien mantuvo una "larga charla" el viernes por la mañana.

"A mí, la rebelión no"

En otro orden, el presidente Alberto Fernández dijo que "las leyes se hacen para ser cumplidas" y sostuvo que "a los que no les gustan (las medidas adoptadas para mitigar los contagios de coronavirus) que recurran a la Justicia".

"A mí la rebelión, no. En un estado de derecho las leyes se cumplen. No estoy para tolerar la indisciplina de muchos restaurantes colmados de gente", enfatizó Fernández en rueda de prensa en Olivos, en la que aseveró que el Estado "seguirá asistiendo" a bares y restaurantes afectados por las medidas.

El Presidente remarcó que el coronavirus "no nos deja dudar y no nos da tiempo cuando dudamos", al ratificar las medidas restrictivas que rigen desde hoy en el AMBA, entre ellas la suspensión de clases presenciales por 15 días a partir del lunes próximo.

"El virus no nos deja dudar y no nos da tiempo cuando dudamos. Con el virus no negociamos y debemos ser inflexibles. Por eso tomé la decisión que tomé", dijo el Presidente en rueda de prensa en Olivos, tras reunirse con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En otro tramo de su exposición, cuestionó al jefe de Gobierno porteño y dijo que fue "muy injusto, ingrato y se equivocó" con sus declaraciones del jueves en el marco de una conferencia de prensa.

El Presidente cuestionó al jefe de Gobierno porteño y dijo que fue "muy injusto, ingrato y se equivocó"

"Estaba muy exaltado hablándole a su público. Lo que dijo es mentira", dijo Fernández en rueda de prensa en Olivos, en la que ratificó que la decisión del Gobierno nacional de suspender la presencialidad de las clases por 15 días en el AMBA "no va a ser alterada".

Fernández advirtió que "la saturación de camas en la ciudad de Buenos Aires es realmente preocupante" ante la segunda ola de contagios por coronavirus y remarcó que "ninguno de nosotros quisiera frenar la presencialidad" en las escuelas.

"Nuestra idea es reducir drásticamente la circulación en las próximas dos semanas. Eso le expliqué al jefe de Gobierno", dijo Fernández en rueda de prensa en Olivos tras el encuentro de más de una hora con el titular del Ejecutivo porteño, en la que agregó que su decisión "no es un acto de altanería ni prepotencia".

Al respecto remarcó que "los datos científicos dan cuenta que el problema no ocurre en los colegios, sino que detrás de la presencialidad de alumnos se genera todo un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana".

Así lo afirmó en una conferencia de prensa tras reunirse en Olivos con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la que le explicó las razones por las cuales suspendió la presencialidad en el AMBA durante las próximas dos semanas.