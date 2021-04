Atención: mañana habrá paro de los gremios docentes

La medida de fuerza es convocada por UTE-CTERA y apunta a que se respete el retorno a la virtualidad para preservar la salud de los trabajadores

Luego de que la Justicia porteña se expidió a favor de que continúen las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE) y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocaron a un paro este lunes.

A través de la medida de fuerza, buscan que se respete el retorno a la virtualidad decretado por el presidente Alberto Fernández para preservar la salud de los trabajadores.

"Lunes 19 de abril, paro docente en CABA. La salud y la vida son prioridad", dice la circular difundida este domingo por los gremios docentes, y agrega: "El Poder Judicial porteño sigue incumpliendo con la Constitución de la Ciudad y Nacional".

La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo

El anuncio de UTE-CTERA llegó minutos después de que se conociera el fallo judicial a favor de los amparos presentados por dos organizaciones civiles para que haya clases presenciales en la Capital Federal.

La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, integrada por los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli.

El fallo

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires emitió hoy un fallo que ordena la habilitación de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Alberto Fernández el viernes pasado que dispuso el cierre de las aulas por dos semanas.

La votación del tribunal que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli fue unánime, y la medida se hará efectiva este lunes ya que el Gobierno nacional no puede recusar, por no formar parte del caso.

En la mañana de este domingo la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero, había resuelto a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales para mantener las escuelas abiertas a contramano del decreto del Gobierno.

El recurso había sido presentado por un grupo de docentes enrolados en la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas, que consideraban que era prioritario sostener las clases pese a la escalada de contagios en el AMBA.

La medida de suspensión de clases presenciales por dos semanas había provocado el rechazo de sectores de la oposición y de grupos de padres preocupados por la educación de sus hijos.

La prohibición del dictado de clases presenciales alcanza a una población de 600.000 alumnos

Cientos de vecinos salieron a las calles en distintos barrios de la Ciudad y de la zona norte del conurbano para exigirle al Gobierno que de marcha atrás con la medida, organizando cacerolazos espontáneos.

El Gobierno de la Ciudad sostuvo que las escuelas no son focos de contagio y presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema para anular el decreto presidencial.

También intentó torcer la voluntad de Alberto Fernández, quien tomó una decisión que sorprendió inclusive a integrantes de su propio Gabinete.

El argumento del Gobierno nacional tenía que ver no tanto con los contagios que pudieran generarse en las aulas, donde existen protocolos para que eso no suceda, sino en la circulación que iba a generar una mayor demanda de transporte público para llegar a las escuelas.

El Gobierno de la Ciudad modificó su postura respecto del año pasado, cuando acordó con el Gobierno nacional la suspensión de las clases presenciales frente a la incertidumbre que generaba la irrupción de la pandemia en el país, por lo que no hubo una judicialización del tema.

La prohibición del dictado de clases presenciales alcanzaba a 2.359 escuelas que abarcan un total estimado de 600.000 alumnos.

El spot contra el DNU

En el marco del enfrentamiento entre el Gobierno nacional y porteño por la suspensión de las clases presenciales durante dos semanas, Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, compartió a través de sus redes sociales un spot a través del cual busca defender la continuidad de las escuelas abiertas.

En la cuenta de Twitter del legislador se puede ver un video que incluye un grupo de personas adultas y también de niños que, mediante la adaptación de la letra de un himno del rock, cuentan que quieren ir a la escuela y que no están de acuerdo con las clases virtuales.

La canción que utilizan es la de Pink Floyd, "Another Brick in the Wall, Part 2", un tema con letra de Roger Waters que está en contra de la educación formal y el sistema educativo británido de ese entonces (la canción es de 1979).

En el spot, cierran la versión libre con "No queremos ser una ventana de Zoom".

La viralización en las redes sociales

Al instante comenzaron a aparecer opiniones sobre la utilización de esta canción como un medio para reclamar la vuelta de las clases presenciales. Estos son algunos de los tuits.

Larreta insiste con sostener las clases presenciales

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta ratificó luego de la reunión con el Presidente que la Ciudad mantendrá el reclamo judicial ante la Corte Suprema para que el próximo lunes los alumnos porteños tengan clases presenciales.

"Como yo dije ayer, yo y todo el Gobierno de la Ciudad vamos a hacer todo lo posible para que los chicos tengan clases el lunes próximo", dijo horas después de reunirse con el presidente Alberto Fernández.

Además, afirmó que enviaría al Presidente información estadística sobre el impacto de la escolaridad en los contagios que validarían la actitud de la Ciudad, que rechaza suspender las clases presenciales por 15 días.

"La experiencia internacional muestra el enorme daño que generó el año pasado sin clases. También está toda la evidencia que las escuelas no son un lugar de contagio. Los datos son contundentes", afirmó.

Larreta ratificó que la Ciudad mantendrá el reclamo judicial ante la Corte Suprema

Fernández ratificó las restricciones

Más temprano, el presidente Alberto Fernández aseguró este viernes mantendrá la suspensión de clases presenciales, ya que afirmó que desde que comenzó el ciclo lectivo "la curva de contagios ascendió precipitadamente", y deslizó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es influenciado por el líder del PRO, Mauricio Macri.

"Fue una reunión que se extendió por más de una hora y él planteó sus preocupaciones, sus miradas sobre el presente y también pudo escuchar la mirada que yo tengo y las razones por las que tomamos las razones que tomamos", sostuvo el mandatario en conferencia de prensa.

Tras reunirse con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la Quinta de Olivos, el Presidente agregó: "Le expliqué algo que francamente siento y que es que todos queremos que se vuelva a la presencialidad educativa rápidamente. Los datos científicos muestran que los contagios no se dan en los colegios, pero que detrás de la presencialidad se genera un movimiento social que hace que aumente la movilidad ciudadana".

"El riesgo de contagio crece. Desde el día en que volvieron las clases, la curva de contagios ascendió precipitadamente", remarcó. Y añadió: "En la Ciudad el mayor incremento de casos se dio en personas de entre 9 y 19 años. El crecimiento de la curva es exponencial".

También señaló que en el distrito se superó "largamente el pico" que se había registrado en 2020 y advirtió por el aumento del número de muertes por coronavirus.

"Sólo reduciendo la circulación y el contacto humano podemos contener el número de contagios. Es evidente que tenemos un nivel de saturación de camas en la Ciudad realmente preocupante", destacó.

Al defender las restricciones impuestas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Alberto Fernández indicó que el objetivo es "reducir drásticamente la circulación" para "dar tiempo al sistema sanitario de la Ciudad para que vaya liberando camas de otras patologías y ponerlas para la atención exclusiva de enfermos de COVID".