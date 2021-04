EE.UU. libera el acceso a la vacuna contra el coronavirus sin límites de edad para todos

Estados Unidos abrió a partir de este lunes el acceso a la vacuna contra la COVID-19 para todos los estadounidenses, sin distinción de franjas de edad.

En un discurso pronunciado el pasado 6 de abril, el presidente de EE.UU. Joe Biden, dispuso que el lunes 19 de abril sería la fecha límite para que todos los Estados del país liberen el acceso a la vacuna y empiecen a administrarlas a todos los ciudadanos.

Mientras tanto, la mitad de los adultos estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia federal de Estados Unidos para la protección de la salud.

En concreto, el 50,4% de los mayores de 18 años está parcialmente inmunizado y el 32% está totalmente vacunado, cifra que se eleva al 65,9% para los mayores de 65 años. En total, más de 131,2 millones de estadounidenses han recibido al menos una vacuna en los Estados Unidos.

Sin embargo, y a pesar de la campaña de vacunación a tasas récord, 21 estados han visto recientemente crecer el número de infecciones por COVID-19 en al menos un 10%, en gran parte debido a la flexibilización o el levantamiento de las restricciones.

Al 16 de abril, Estados Unidos registró un promedio de alrededor de 70.000 casos por día, un aumento del 8% en el espacio de 14 días, con un aumento de las hospitalizaciones (+ 9%). Sin embargo, las muertes se redujeron en un 12% durante este período.

El aumento de los nuevos casos diarios llevó al médico científico más reputado en Estados Unidos, Anthony Fauci, a advertir el domingo que el país permanece en una "posición precaria".

Agencias federales de salud en Estados Unidos solicitaron este martes la suspensión inmediata de la aplicación de la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson. El problema, según explicaron las entidades, fue que se registraron seis casos de trombosis en personas que se habían aplicado esta vacuna. Es importante tener en cuenta que fueron seis casos en 6,8 millones dosis aplicadas en el país gobernado por Joe Biden.

Tanto la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) detuvieron la distribución de Johnson & Johnson en los centros de vacunación federales. Además, solicitaron a las autoridades estatales que hagan lo mismo.

"Recomendamos una pausa en el uso de esta vacuna por precaución", informaron los CDC en un mensaje que difundieron a través de su cuenta de Twitter. En el tuit que publicaron se puede acceder al informe completo que la entidad federal puso a disposición del público.

CDC and FDA reviewing data involving six reported U.S. cases of a rare type of blood clot in individuals after receiving Johnson & Johnson COVID-19 vaccine. See full statement: https://t.co/ekYT9dljtd pic.twitter.com/a7Fiixg735 — CDC (@CDCgov) April 13, 2021

Por su parte, la FDA también difundió este mensaje a través de su cuenta de Twitter, en un mensaje en el que detalla que junto a los CDC presentaron el informe citado anteriormente.

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution. — U.S. FDA (@US_FDA) April 13, 2021