Rating: Jorge Rial cambió la fórmula pero no le dio resultados

Acompañado por Marina Calabró, Angela Lerena, Diego Ramos y Fabio Alberti, compite con el programa de archivos de Beto Casella en El Nueve

TV Nostra, con Jorge Rial en América, empezó este mes y desde su debut no levanta cabeza ante su competidor, Bendita, en El Nueve. Ambos ciclos pelean por obtener el tercer puesto en un horario donde predominan los noticieros.

Rial está acompañado por Marina Calabró, Angela Lerena, Diego Ramos y Fabio Alberti. Compite con el programa de archivos de Beto Casella que en su temporada quince ya se encuentra consolidado.

En el arranque de la tercera semana de competencia se impuso Bendita con sus tradicionales informes con lo mejor del fin de semana de la TV, con una marca máxima de 7,2, mientras que TV Nostra cambió su fórmula.

Rial desechó la política y las entrevistas con funcionarios y se dedicó este lunes al análisis de la serie de Diego Maradona que emitirá Amazon Prime y el caso del cirujano Aníbal Lotocki. ¿El resultado? Llegó a 2,8, menos de la mitad de su rival.

Rating: la carrera del horario estelar

Una nueva semana de competencia en la noche de la TV abierta porteña pero esta vez con una particularidad, porque comenzó la revancha en MasterChef Celebrity 2. Los 8 participantes eliminados de la competencia volvieron al certamen para tener una segunda oportunidad: Mariano Dalla Libera, CAE, Juanse, Flavia Palmiero, Sol Pérez, Fernando Carlos, Daniel Araóz y Hernán Montenegro.

El primer mano a mano de la franja fue para Doctor Milagro que comenzó con un piso de 14,3 y llegó a una marca máxima de 18,5. Del otro lado, Bienvenidos a bordo obtuvo una marca máxima de 9,5 puntos.

En la primera gala de revencha de la semana de MasterChef, con la visita de Marcelo Polino, los números acompañaron con un pico máximo de 21,9. Luego las dos novelas tuvieron resultados dispares: Empoderada arrancó con un piso 6 puntos pero cayó a 3,4 e Icerde se mantuvo en los 8 puntos.

¿Cómo arrancó la segunda semana de competencia entre Peña y Fabbiani?

Los mediodías se recalentaron en abril con la llegada de Mariana Fabbiani a la pantalla de eltrece. Luego de una semana donde Telefe ganó la franja, Lo de Mariana arrancó con Christophe Krywonis y sus recetas, trucos y curiosidades gastronómicas.

Flor de equipo sumó a Analía Franchín en la cocina y se dedicó al caso del cirujano Lotocki, y llegó a 6,7, mientras eltrece cubrió el debate de las escuelas porteñas abiertas y se mantuvo en 3 puntos.

Pasado el mediodía, Flor de equipo, con Hernán Montenegro, último eliminado de MasterChef, lideró con 6,8 mientras que Lo de Mariana, con Gisela Marziotta, el Chino Navarro, el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro y Edgardo Trivosonno llegó a 4,3.

MasterChef Celebrity: ¿Alex Caniggia, acomodado?

Mientras los titulares se toman una semana de descanso, las cocinas de MasterChef Celebrity 2 serán tomadas durante estas semanas por aquellos que fueron eliminados y tienen una segunda oportunidad.

El programa los recibió con una prueba llamada "Tu peor pesadilla", propuesta que consistió en repetir el plato por el que cada uno fue eliminado. En el reparto de recetas, Mariano Dalla Libera podía correr con ventaja, por ser el primero en ser elimninado el programa, cuando el nivel todavía era bajo. Su tarea era rehacer un pastel de papa con croquetas de papa y mozzarella.

Pero a la hora de la verdad las croquetas no tenían papa, y el pastel dejaba que desear. A medida que el jurado probaba y se desilusionaba, el exjugador de fútbol comenzó a levantar presión, y cuando tuvo la oportunidad explotó.

"Es el paladar de los chefs, es ridículo que yo venga a discutirle. El otro día un compañero, Alex, iba a sacar unos cornalitos con un pisapapas, y dije :‘¿Cómo puede ser que le den una medalla de oro?’. Vos no podés ganar dos medallas de oro sacando una fritura con un pisapapas", dijo Dalla Libera.

Mientras la edición mostraba el momento en el que Germán Martitegui le decía a Caniggia que agarrara una espumadera y este sacaba del cajón un pisapapas, Donato de Santis perdió la paciencia: "Está poniendo en duda nuestra capacidad como jueces. Yo pateo un penal con los botines desatados, con los calcetines abajo, con una uña encarnada o un menisco que me duele, meto un gol y gano la copa. ¿Eso me hace un mal jugador? La pelota entró, y acá también: el plato rico gana".

Cuando el tono de la discusión comenzó a elevarse Santiago del Moro interrumpió y ubicó al participante que acusaba a su compañero de estar acomodado: "Un minuto, voy a hablar yo. Háganse cargo cuando cocinan mal. Lo de Alex es problema de Alex, mejorá para la próxima. Todo lo otro es ruido, eso queda afuera". "Lo tenía que decir, no me lo iba a callar", masculló Dalla Libera mientras volvía a su lugar para luego aventurar: "Hoy no subo al balcón". Y así fue.