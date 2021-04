"No voy a volver a vivir a Argenzuela": los fuertes dichos de Susana Giménez

La diva televisiva dio su perspectiva de la situación en la que se encuentra el país y criticó su semejanza con Venezuela y la falta de cultura de trabajo

Susana Giménez fue invitada al programa "Pan y Circo", emitido por Radio Rivadavia y conducido por Jonatan Viale, y aprovechó el aire para dar su visión sobre la situación que atraviesa el país. "Pienso que si esto tiene un arreglo, volvería. No quiero "Argenzuela", no voy a volver a vivir en "Argenzuela"", opinó la diva de los teléfonos.

La diva dijo que no volvería a vivir en "Argenzuela"

Las críticas de la conductora

A continuación, la conductora detalló los motivos que la llevan a pensar en que Argentina se está convirtiendo en Venezuela. "La gente está deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal, no se puede vivir de un bono. Están acostumbrados a recibir y mendigar, y no es así". En este sentido, agregó que "se perdió la cultura del trabajo", algo que, a su criterio, sí estaba presente en las generaciones pasadas.

A pesar de vivir en su mansión de Punta del Este desde hace casi un año, Susana afirmó que suele ponerse al día con la agenda argentina para mantenerse conectada e informada con la realidad de su país natal: "Veo los noticieros y me parece irreal haber vivido una época fabulosa de la Argentina desde que era chica, con mis abuelos y mis padres, y la seguridad que había… Cada vez que veo que matan a un tipo por el auto es como que me mataran a mí, no puedo creerlo".

La presentadora tiene ya firmado un proyecto firmado para volver a la pantalla de Telefe

Entre recuerdos y opiniones, la presentadora dedicó unas palabras a comentar el episodio en el que compartió en su cuenta de Twitter un audio falso de Alberto Fernández. "Yo nunca tuiteo porque me parece muy agresivo. Estaba viendo que se suicidó el manager del Puma (Rodríguez), que lo adoraba, pasé, apreté para escuchar algo y no sé qué hice, se me fue", se explicó Giménez, antes de ahondar en que fue su hermano Patricio quien la asesoró en cómo borrar el mensaje. "No es mi estilo la agresión, nunca escribí sobre política ¡Fue un papelón!", expresó.

Los proyectos de Susana

En cuanto a su carrera profesional, Susana recién terminó de grabar su parte en "Porno y helado", la serie que protagoniza y dirige Martín Piroyansky. Su personaje aparecerá solamente en dos capítulos.

Pero los planes laborales de la animadora no terminan ahí. También confirmó que ya firmó contrato para aparecer en Telefe. Sobre ese futuro proyecto, comentó sus miedos concernientes al posible contagio del coronavirus: "La televisión es peligrosa, porque veo que a todo el mundo le agarra el virus. Si está todo bien, encantada de ir y poder hacer".

Sin embargo, ese temor de contagio parece que no va a quedarse por mucho tiempo más rondando por la cabeza de la diva, ya que el sábado 24 de abril contó que va a recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 del laboratorio Pfizer. Confesó que tuvo en cuenta la posibilidad de viajar a Estados Unidos para ser inoculada anteriormente, pero que no pudo concluirlo por las restricciones que implementó el gobierno uruguayo por la pandemia.