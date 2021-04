Rating: estos fueron los programas más afectados por el partido de Boca

En MasterChef Celebrity 2, luego de que Flavia Palmiero y Fernando Carlos subieran al balcón, se realizó la tercera gala de revancha de la semana

El debut de Boca Juniors en la Copa Libertadores de América, certamen que no gana desde un lejano 2007 y que perdió en la histórica final de 2018 ante su clásico rival River Plate, restó audiencia a la TV abierta porteña, en especial a dos ciclos que compiten en forma directa.

El primer mano a mano del horario estelar, durante el cual se jugó parte del encuentro del xeneize, fue para Doctor Milagro, que comenzó con un piso de 13,7 y llegó a una marca máxima de 19,2.

Bienvenidos a bordo, en eltrece, obtuvo una marca máxima de 10,3 puntos. En MasterChef Celebrity 2, luego de que Flavia Palmiero y Fernando Carlos subieran al balcón, la tercera gala de revancha de la semana lideró con un pico máximo de 20,3.

Luego las dos novelas tuvieron resultados dispares: Empoderada arrancó con un piso 4,7 puntos pero cayó a 3,3 e Icerde arrancó con un piso de 15 puntos pero no logró mantenerlo.

Los más afectados por el partido de Boca fueron Bendita y TV Nostra. El programa de Beto Casella quedó tercero en la franja con picos de 4,9 y Jorge Rial, que retomó la causa judicial por la muerte de Diego Maradona, llegó a 2,6.

Rating: la carrera entre Florencia Peña y Mariana Fabbiani

Este miércoles al mediodía lideró Telefe, con Flor de equipo, con Florencia Peña, con picos de 7,2 con la pelea judicial de Vicky Xipolitakis y un caso de violencia, mientras que eltrece, con Lo de Mariana, con Mariana Fabiani, Yanina Latorre, Carlos Rotemberg, Carlos Melconián y Guillermo Capuya, llegó a 5,8.

MasterChef Celebrity 2: Daniel Aráoz, en la mira de sus competidores

En MasterChef Celebrity 2, el repechaje, que se desarrolla a lo largo de toda esta semana con definición el domingo, sacó lo mejor y lo peor de los ocho eliminados que volvieron en busca de una segunda oportunidad.

A diferencia del arranque cuando reinaban la paz y la armonía, las tensiones y las estrategias de cada uno comenzaron a producir los primeros chispazos en el grupo entre participantes que, en caso de volver, prometen futuras llamaradas. Daniel Aráoz, exacerbado, gritón, siempre al límite, como su amigo Coco Silly, es simpático para la audiencia pero molesto para sus rivales.

En el programa del miércoles, Juanse perdió la paciencia y, sin poder atender a los consejos de Germán Martitegui por el griterío, se enojó: "No puede gritar todo el tiempo. Yo voy a pedir la descalificación".

El músico, molesto por la situación, continuó su queja: "A Daniel lo tengo adelante y no escucho lo que me dicen. Grita de una manera que es increíble y además no entiendo lo que dice". Haciendo caso omiso a lo que sucedía a su alrededor, Aráoz siguió a viva voz con su show montado para la audiencia.

Bienvenidos a bordo: mal momento para Tamara Bella

El problema de las competencias que se dan en Bienvenidos a bordo es que suelen ser inversamente proporcionales al glamour televisivo de invitadas e invitados. Los desafíos son cada vez más físicos, y no siempre los atuendos resisten el trajín.

Entre las novedades que el programa incorporó en las últimas semanas está una plataforma con sensores, que detectan el movimiento de cintura. Lo que se propone a modo de competencia es que dos famosos meneen su cadera lo más rápido posible por un determinado período de tiempo, mientras un contador acumula puntos. Quien obtenga el número más alto es el ganador.

En la emisión del miércoles se enfrentaban Adabel Guerrero y Tamara Bella, habituales del programa y siempre competitivas. "Ya sabés, cuanto más movés más puntos", le aclaró Guido Kaczka a la segunda, mientras la primera practicaba en segundo plano.

Tamara comenzó con un entusiasmo tan frenético, que enseguida tuvo una nueva preocupación: su vestido corto comenzó a bambolearse para todos lados. A pesar de la incomodidad de seguir mientras con las manos trataba de que la prenda se mantuviera en su lugar, la creadora de "Supón" cumplió con la prueba, pero con una nefasta consecuencia: "Se me rompió, Guido. Tanto menear se me abrió el vestido, ¿podés creer?", dijo mientras mostraba cómo habían cedido las costuras.

"Es increíble, porque en esos vestidos nunca sabés cuándo está roto y cuándo es diseño. Todo le queda espléndido a Tamara Bella", salvó la situación Kazcka y el programa siguió su curso, sin cambio de vestuario pero con el problema subsanado.